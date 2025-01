Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1ce054e5-9a7b-44ec-b9f4-5369524262be","c_author":"Domány András","category":"360","description":"A világ Dániához tartozó legnagyobb szigete egyszer már fontos szerepet játszott a dán-amerikai kapcsolatokban. De egészen másképp, amikor a II. világháború alatt a nácik partraszállásától lehetett tartani.","shortLead":"A világ Dániához tartozó legnagyobb szigete egyszer már fontos szerepet játszott a dán-amerikai kapcsolatokban. De...","id":"20250112_Gronland-es-a-dan-arulo-aki-egyszer-mar-odaadta-a-szigetet-az-amerikaiaknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ce054e5-9a7b-44ec-b9f4-5369524262be.jpg","index":0,"item":"c229c462-c378-4986-88ac-a87988cd824e","keywords":null,"link":"/360/20250112_Gronland-es-a-dan-arulo-aki-egyszer-mar-odaadta-a-szigetet-az-amerikaiaknak","timestamp":"2025. január. 12. 12:00","title":"Grönland és a dán „áruló”, aki egyszer már odaadta a szigetet az amerikaiaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4acc6b39-7f90-4b08-90c4-81747f143ebe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök képeket is mutatott a foglyokról, akik jelenleg Kijevben részesülnek orvosi ellátásban. ","shortLead":"Az ukrán elnök képeket is mutatott a foglyokról, akik jelenleg Kijevben részesülnek orvosi ellátásban. ","id":"20250111_zelenszkij-sebesult-eszak-koreai-katona-elfogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4acc6b39-7f90-4b08-90c4-81747f143ebe.jpg","index":0,"item":"9d83d9a9-6ff7-4e46-8039-6edea6038ea0","keywords":null,"link":"/vilag/20250111_zelenszkij-sebesult-eszak-koreai-katona-elfogas","timestamp":"2025. január. 11. 16:00","title":"Zelenszkij azt állítja, elfogtak két sebesült észak-koreai katonát Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"298b5b05-e0a4-4fd8-a08a-879c17c5317a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatala megszólalt a 228 millió forintos szállásdíj HVG által feltárt ügyében.","shortLead":"Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatala megszólalt a 228 millió forintos szállásdíj HVG által feltárt ügyében.","id":"20250111_sulyok-tamas-olimpiai-utazas-228-millio-reakcio-sandor-palota-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/298b5b05-e0a4-4fd8-a08a-879c17c5317a.jpg","index":0,"item":"f054ad42-3fd4-4100-9a7a-46997b97f05e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250111_sulyok-tamas-olimpiai-utazas-228-millio-reakcio-sandor-palota-ebx","timestamp":"2025. január. 11. 18:36","title":"Sándor-palota: Az olimpiai foglalás már nem volt sem észszerűen lemondható, sem módosítható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a2027e-1bdc-4869-bd8a-b5c5c1b2f859","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvost és egy ápolót gondatlan veszélyeztetéssel vádolták meg, mert 2020-ban meghalt a Down-szindrómás betegük, akit csak pépes étellel etethettek volna, ehelyett ebédre csirkés pulykaragut kapott, aztán megfulladt. Az ügyben most született ítélet.","shortLead":"Az orvost és egy ápolót gondatlan veszélyeztetéssel vádolták meg, mert 2020-ban meghalt a Down-szindrómás betegük, akit...","id":"20250112_Down-szindromas-ferfi-megfulladt-a-korhazban-elitelt-orvos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6a2027e-1bdc-4869-bd8a-b5c5c1b2f859.jpg","index":0,"item":"96db1775-e32c-4b0a-b569-8d6cbac63d31","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Down-szindromas-ferfi-megfulladt-a-korhazban-elitelt-orvos","timestamp":"2025. január. 12. 16:02","title":"Elítélték a Tolna megyei kórház orvosát, ahol megfulladt egy Down-szindrómás beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Spiegel szerint “bődületes sebességgel esik szét a világrend”. Ha Ausztriában Herbert Kickl lesz a kancellár, annak elsősorban a Kreml örül igazán, mert folytatódna Európa putyinizálódása, írja a Neue Zürcher Zeitung. Giorgia Meloni amerikai befolyásáról ír a Süddeutsche Zeitung. A Financial Times szerzője szerint a közösségi média nagy játékosai cseppet sem olyan erősek, mint amilyennek gondolják őket. Válogatásunk a világlapok cikkeiből.","shortLead":"A Spiegel szerint “bődületes sebességgel esik szét a világrend”. Ha Ausztriában Herbert Kickl lesz...","id":"20250113_nemzetkozi-lapszemle-ausztria-kickl-oroszorszag-putyin-trump-hszi-csin-ping-x-meta-facebook-meloni-orban-fico","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900.jpg","index":0,"item":"84b98b28-796c-43d0-801b-03f0c8990bc6","keywords":null,"link":"/360/20250113_nemzetkozi-lapszemle-ausztria-kickl-oroszorszag-putyin-trump-hszi-csin-ping-x-meta-facebook-meloni-orban-fico","timestamp":"2025. január. 13. 10:30","title":"Spiegel-vélemény: Trump, Putyin és Hszi Csin-ping azon dolgozik, hogy birodalmakra osszák fel a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96641e3c-7f10-4ba0-a2e5-3f38779ad2da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ebből 300 a halottak és 2700 a sebesültek száma.","shortLead":"Ebből 300 a halottak és 2700 a sebesültek száma.","id":"20250113_eszak-korea-vesztesegek-ukrajna-hirszerzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96641e3c-7f10-4ba0-a2e5-3f38779ad2da.jpg","index":0,"item":"64c7d1ca-bdb8-4c95-a10d-4284d13d299c","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_eszak-korea-vesztesegek-ukrajna-hirszerzes","timestamp":"2025. január. 13. 06:53","title":"Dél-koreai hírszerzés: Az Ukrajnában harcoló észak-koreai csapatok vesztesége elérte a háromezret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6898c0-5043-4e1b-b4c8-0f22b5ab55a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tűzvész nem válogat, de az egyenlők között vannak egyenlőbbek. ","shortLead":"A tűzvész nem válogat, de az egyenlők között vannak egyenlőbbek. ","id":"20250113_los-angeles-tuzvesz-gazdagok-magan-tuzolto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a6898c0-5043-4e1b-b4c8-0f22b5ab55a0.jpg","index":0,"item":"779daf70-1c28-4a03-83b2-2fd16fd6a52e","keywords":null,"link":"/elet/20250113_los-angeles-tuzvesz-gazdagok-magan-tuzolto","timestamp":"2025. január. 13. 11:58","title":"A Los Angeles-i gazdagok magántűzoltókkal védik az ingatlanjaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05f4f01-956b-43f7-a299-33b0fbbc909a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hírek szerint szűk családi körben temették el a francia szélsőjobboldali politikust, mégis kétszázan jelentek meg a szertartáson. Rendőri készültség is volt.","shortLead":"A hírek szerint szűk családi körben temették el a francia szélsőjobboldali politikust, mégis kétszázan jelentek meg...","id":"20250111_Eltemettek-Jean-Marie-Le-Pent","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c05f4f01-956b-43f7-a299-33b0fbbc909a.jpg","index":0,"item":"526912db-f1b4-478e-a877-42533bae7493","keywords":null,"link":"/vilag/20250111_Eltemettek-Jean-Marie-Le-Pent","timestamp":"2025. január. 11. 21:49","title":"Eltemették Jean-Marie Le Pent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]