[{"available":true,"c_guid":"baf7f202-76a5-409c-851b-cb480095b0c4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Két óra alatt tudták kiszabadítani a járművet. ","shortLead":"Két óra alatt tudták kiszabadítani a járművet. ","id":"20250113_toltesrol-kellett-menteni-kamiont-Ausztriaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/baf7f202-76a5-409c-851b-cb480095b0c4.jpg","index":0,"item":"09dcff4b-1db5-4ed4-8316-3b463b5f875f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_toltesrol-kellett-menteni-kamiont-Ausztriaban","timestamp":"2025. január. 13. 08:19","title":"Magyar kamion rekedt egy osztrák gáton, mert a navit követte a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b1228b-6ea0-4828-9ddd-8cfae269b74b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A magyar kormány, a nemzetközi szervezetek és a független elemzők is nagyon mellélőttek egy-másfél éve, amikor megjósolták, mekkora lesz az infláció 2024-ben. A végleges szám a vártnál sokkal jobb lett, ehhez pedig olyan dolog is kellett, aminek nem feltétlenül örülünk.","shortLead":"A magyar kormány, a nemzetközi szervezetek és a független elemzők is nagyon mellélőttek egy-másfél éve, amikor...","id":"20250114_eves-inflacio-elemzok-arak-dragulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29b1228b-6ea0-4828-9ddd-8cfae269b74b.jpg","index":0,"item":"1efabe22-c762-4fa1-bfb3-40a4c6d89f76","keywords":null,"link":"/360/20250114_eves-inflacio-elemzok-arak-dragulas","timestamp":"2025. január. 14. 11:00","title":"A látszat csal: sokkal kisebb lett a 2024-es infláció, mint amit a kormány és az elemzők is vártak – hogyan sikerült ez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb60eda9-8a1d-4ab4-97fe-07838ef90506","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Úgy fest, sokat fogunk még hallani a Yangwang U9-ről. ","shortLead":"Úgy fest, sokat fogunk még hallani a Yangwang U9-ről. ","id":"20250114_BYD-szuperautoja-tancol-de-a-rendorok-nem-ertekeltek-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb60eda9-8a1d-4ab4-97fe-07838ef90506.jpg","index":0,"item":"8c7bfa1e-adf0-40ec-ad29-93dcece2cf67","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_BYD-szuperautoja-tancol-de-a-rendorok-nem-ertekeltek-video","timestamp":"2025. január. 14. 08:36","title":"Az utcán „táncolt” a BYD szuperautója, de a rendőrök nem értékelték – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem volt még olyan, hogy ilyen rövid idő alatt ennyire sok állampapír járt volna le, mint amennyi most fog, a kormány pedig készül egy akciótervvel, hogy a megfelelő helyre vigyék az emberek a megtakarításaikat – mondta el a gazdasági miniszter.","shortLead":"Nem volt még olyan, hogy ilyen rövid idő alatt ennyire sok állampapír járt volna le, mint amennyi most fog, a kormány...","id":"20250114_Nagy-Marton-allampapir-megtakaritas-bankok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"af8e5ab5-4d74-4883-a18d-636cfa3d23af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_Nagy-Marton-allampapir-megtakaritas-bankok","timestamp":"2025. január. 14. 12:30","title":"Nagy Márton: Őrület lesz, annyi pénz szabadul fel a következő két hónapban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A német konzervatív lap varsói tudósítója azt tapasztalja, a lengyel kormányfő igencsak aggódik Európa biztonsága láttán, és hogy emiatt a politikus igen keményen bírálja a többi partnert. Donald Tusk lengyel miniszterelnök semmi kétséget nem hagy afelől, hogy úgy érzékeli: fordulóponthoz érkezett a kontinens.","shortLead":"A német konzervatív lap varsói tudósítója azt tapasztalja, a lengyel kormányfő igencsak aggódik Európa biztonsága...","id":"20250114_frankfurter-allgemeine-zeitung-tusk-orban-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46.jpg","index":0,"item":"d18282f6-d262-4941-9261-0a429a4fb2ca","keywords":null,"link":"/360/20250114_frankfurter-allgemeine-zeitung-tusk-orban-eu","timestamp":"2025. január. 14. 15:30","title":"Frankfurter Allgemeine Zeitung-kommentár: Tusk keményen odaszólt Orbánnak, és üzent a Nyugatnak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e59be1-2d0b-46d4-95a4-eb0895b73e2f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több hónapja próbálják a hatóságok a felszínre hozni a mélyben dolgozókat, de ötszázan még lent lehetnek.","shortLead":"Több hónapja próbálják a hatóságok a felszínre hozni a mélyben dolgozókat, de ötszázan még lent lehetnek.","id":"20250114_illegalis-banya-ehhalal-del-afrika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7e59be1-2d0b-46d4-95a4-eb0895b73e2f.jpg","index":0,"item":"0db3a006-c9e2-45da-b6fd-3420b76ede12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_illegalis-banya-ehhalal-del-afrika","timestamp":"2025. január. 14. 12:05","title":"Százan éhen haltak egy illegális dél-afrikai aranybányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68bf8a45-f566-47b8-88e1-4cd2bdb9dfb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem világos, hogy Bryan E. Leib meg fogja-e kapni a posztot.","shortLead":"Egyelőre nem világos, hogy Bryan E. Leib meg fogja-e kapni a posztot.","id":"20250113_david-pressman-bryan-e-leib-donald-trump-magyar-nagykovet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68bf8a45-f566-47b8-88e1-4cd2bdb9dfb4.jpg","index":0,"item":"972fc309-23b9-495b-9752-ec2e5fffe22a","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_david-pressman-bryan-e-leib-donald-trump-magyar-nagykovet","timestamp":"2025. január. 13. 14:05","title":"Pressman lehetséges utódja szerint „életre szóló megtiszteltetés lenne Trump elnököt nagykövetként szolgálni Budapesten”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"474534f0-8783-4db2-9fbf-288cfd7322fc","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Több mint két évet töltött Budapesten, ezalatt nemcsak a lombkoronasétányt és a felcsúti stadiont látogatta meg és influenszereket látott vendégül, de három súlyos szankciót is bejelentett. David Pressman amerikai nagykövet hétfőn elhagyta állomáshelyét, vele a legharciasabb amerikai nagykövet távozott Magyarországról. Emlékeznek még, amikor alufóliasisakos mémmel üzent Orbán Viktornak, családjával fotózkodott Novák Katalin hivatala előtt, vagy berendelte Szijjártó Péter a külügyminisztériumba? Mi igen.","shortLead":"Több mint két évet töltött Budapesten, ezalatt nemcsak a lombkoronasétányt és a felcsúti stadiont látogatta meg és...","id":"20250114_David-Pressman-amerikai-nagykovet-Orban-Viktor-szankciok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/474534f0-8783-4db2-9fbf-288cfd7322fc.jpg","index":0,"item":"5786ff88-4b7b-4078-ba89-97e16ce2ee85","keywords":null,"link":"/360/20250114_David-Pressman-amerikai-nagykovet-Orban-Viktor-szankciok-ebx","timestamp":"2025. január. 14. 09:47","title":"David Pressman – az ember, aki három szankciót jelentett be, de sosem találkozott Orbán Viktorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]