[{"available":true,"c_guid":"03b970d1-9ff3-46dd-9822-363699383060","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindaddig hóekéznek majd a Magyar Közút munkatársai, amíg újra teljesen fekete lesz a burkolat.","shortLead":"Mindaddig hóekéznek majd a Magyar Közút munkatársai, amíg újra teljesen fekete lesz a burkolat.","id":"20250115_magyar-kozut-kozutkezelo-kozlekedes-soszorsas-hoekezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03b970d1-9ff3-46dd-9822-363699383060.jpg","index":0,"item":"308a5ce5-e53c-41ff-9ff6-80e8442f0e12","keywords":null,"link":"/cegauto/20250115_magyar-kozut-kozutkezelo-kozlekedes-soszorsas-hoekezes","timestamp":"2025. január. 15. 11:17","title":"Csak téligumival induljanak útnak, vezessenek óvatosan – ezt kéri a közútkezelő a közlekedőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9587868-ca2a-4722-81e2-a887e65747b1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ezzel nem lenne szerencsés találkozni: Ausztráliában bukkantak egy rendkívül veszélyes pókfajra, melynek csípése akár halálos is lehet.","shortLead":"Ezzel nem lenne szerencsés találkozni: Ausztráliában bukkantak egy rendkívül veszélyes pókfajra, melynek csípése akár...","id":"20250114_sydney-tolcserhalospok-uj-nagyobb-mergezobb-faj-felfedezes-big-boy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9587868-ca2a-4722-81e2-a887e65747b1.jpg","index":0,"item":"1e62d556-62c4-4cc0-ae94-4670c168da3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_sydney-tolcserhalospok-uj-nagyobb-mergezobb-faj-felfedezes-big-boy","timestamp":"2025. január. 14. 16:03","title":"Kétszer nagyobb, és sokkal veszélyesebb az eddigi legmérgezőbb pókfaj most felfedezett „nagytestvére”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A miniszter szerint túlteljesítettük a tervet, mivel 15 százalékot vállaltunk, de 3,1 százalék lett belőle.","shortLead":"A miniszter szerint túlteljesítettük a tervet, mivel 15 százalékot vállaltunk, de 3,1 százalék lett belőle.","id":"20250115_navracsics-unios-atlag-egyajanlatos-tenderek-aranya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8.jpg","index":0,"item":"8a400a67-5ef4-451b-a7a8-550fc4e04683","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_navracsics-unios-atlag-egyajanlatos-tenderek-aranya","timestamp":"2025. január. 15. 14:51","title":"Navracsics bejelentette, hogy uniós átlag alá csökkent az egyajánlatos tenderek aránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3076828f-3f38-4d40-bece-4eb08da14dd7","c_author":"Kuglics Sarolta (EUrologus)","category":"eurologus","description":"„Senki sem akar Magyarországra jönni, mindenki Németországba megy” – dobta be az aduászt Mark Rutte, a NATO főtitkára Brüsszelben.","shortLead":"„Senki sem akar Magyarországra jönni, mindenki Németországba megy” – dobta be az aduászt Mark Rutte, a NATO főtitkára...","id":"20250114_nato_rutte_europai_parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3076828f-3f38-4d40-bece-4eb08da14dd7.jpg","index":0,"item":"1c48fff0-a1ed-4159-8e25-c756f0f74d8f","keywords":null,"link":"/eurologus/20250114_nato_rutte_europai_parlament","timestamp":"2025. január. 14. 09:18","title":"A NATO főtitkára Orbánt idézve zárt le egy vitát az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"281061ce-ab69-42c4-839a-986f1359a52c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatalos közlemény szerint több mint 1 350 000 ember válaszolt. ","shortLead":"A hivatalos közlemény szerint több mint 1 350 000 ember válaszolt. ","id":"20250115_Kozzetettek-a-legujabb-nemzeti-konzultacio-eredmenyeit-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/281061ce-ab69-42c4-839a-986f1359a52c.jpg","index":0,"item":"6d0e2b11-c38d-4cba-b5b0-8fb3355d440e","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Kozzetettek-a-legujabb-nemzeti-konzultacio-eredmenyeit-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 11:15","title":"99%: Közzétették a legújabb nemzeti konzultáció eredményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d287caf-fed5-4908-8e6b-de8173451346","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók a korallokból vettek mintát, amikor egy műanyag zacskóval a bébi királyrákot is kiemelték a vízből.","shortLead":"Amerikai kutatók a korallokból vettek mintát, amikor egy műanyag zacskóval a bébi királyrákot is kiemelték a vízből.","id":"20250114_bebi-kiralyrak-tengerbiologia-noaa-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d287caf-fed5-4908-8e6b-de8173451346.jpg","index":0,"item":"f7ffc78a-f3bb-4266-9c6a-a2e9aaef05c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_bebi-kiralyrak-tengerbiologia-noaa-video","timestamp":"2025. január. 14. 20:03","title":"Mindenkit levesz a lábáról ez a bébi királyrák, amit a Mexikói-öbölben találtak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86d0b70e-e86e-4ebc-b5a4-fd41fcc9a4bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Herbert Kickl, az FPÖ elnöke kizárta bizonyos adók emelését. ","shortLead":"Herbert Kickl, az FPÖ elnöke kizárta bizonyos adók emelését. ","id":"20250113_Megallapodott-a-koltsegvetesi-hiany-csokkenteserol-az-Osztrak-Szabadsagpart-es-az-Osztrak-Neppart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86d0b70e-e86e-4ebc-b5a4-fd41fcc9a4bb.jpg","index":0,"item":"638a350c-7154-438c-932e-2b29a59233fa","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_Megallapodott-a-koltsegvetesi-hiany-csokkenteserol-az-Osztrak-Szabadsagpart-es-az-Osztrak-Neppart","timestamp":"2025. január. 13. 21:57","title":"Megállapodott a költségvetési hiány csökkentéséről az Osztrák Szabadságpárt és az Osztrák Néppárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az évfordulóra nagyszabású rendezvénnyel készülnek.","shortLead":"Az évfordulóra nagyszabású rendezvénnyel készülnek.","id":"20250113_magyar-peter-tisza-part-kepviselo-jeloltek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa.jpg","index":0,"item":"87884909-4625-433f-8e22-a7d179440290","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_magyar-peter-tisza-part-kepviselo-jeloltek","timestamp":"2025. január. 13. 20:38","title":"Magyar Péter a Partizán-interjú egyéves évfordulóján mutatja be első országgyűlési képviselőjelöltjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]