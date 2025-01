Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9e2bb836-0d76-4901-bda7-23a35ad3d8b6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"50,9 milliárd forintért vették meg az arab befektetők a Mini-Dubaj területét, a teljes vételárat akkor fizetik majd ki, ha az állam a teljes infrastruktúrát megépítette, és az összes szabályt, amit kell, átírta.","shortLead":"50,9 milliárd forintért vették meg az arab befektetők a Mini-Dubaj területét, a teljes vételárat akkor fizetik majd ki...","id":"20250120_500-meter-felhokarcolo-Rakosrendezo-2039-arab-minidubaj-ngm-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e2bb836-0d76-4901-bda7-23a35ad3d8b6.jpg","index":0,"item":"762af345-4b67-4d72-85a7-843b071554b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_500-meter-felhokarcolo-Rakosrendezo-2039-arab-minidubaj-ngm-ebx","timestamp":"2025. január. 20. 11:13","title":"500 méteres felhőkarcoló is lehet Rákosrendezőn, 2039-ig is várhatunk, hogy az állam megkapja a teljes vételárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538098f8-0b53-4901-b11f-660023307579","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Immár amerikai elnökként találkozik majd Donald Trump a magyar miniszterelnökkel.","shortLead":"Immár amerikai elnökként találkozik majd Donald Trump a magyar miniszterelnökkel.","id":"20250120_Ujra-lesz-Trump-Orban-talalkozo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/538098f8-0b53-4901-b11f-660023307579.jpg","index":0,"item":"b30d9ce5-dbf4-4dd9-bc5e-3dec9aa5cca6","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Ujra-lesz-Trump-Orban-talalkozo-ebx","timestamp":"2025. január. 20. 09:26","title":"Újra lesz Trump–Orbán-találkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70c13a67-4fc9-46ed-b903-f9e5e4929d7d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hotel éttermében csaptak fel a lángok, egyelőre nem tudni, miért.","shortLead":"A hotel éttermében csaptak fel a lángok, egyelőre nem tudni, miért.","id":"20250121_torokorszag-kartalkaya-siparadicsom-szalloda-tuzeset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70c13a67-4fc9-46ed-b903-f9e5e4929d7d.jpg","index":0,"item":"9a28764d-fe3d-4e13-85a4-61fdcbe86222","keywords":null,"link":"/vilag/20250121_torokorszag-kartalkaya-siparadicsom-szalloda-tuzeset","timestamp":"2025. január. 21. 08:21","title":"Kigyulladt egy szálloda egy törökországi síparadicsomban, legalább tízen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af866f2c-894b-48f2-a1d4-fbf190ecaf4f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az vagy, amit megeszel – tartja a mondás, és ha ez így, ebben a formában nem is feltétlenül állja meg a helyét, nem biztos, hogy zöldségeket beszél, aki a növényi étrend mellett érvel. 