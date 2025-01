Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Megtörtént, ami korábban sokáig elképzelhetetlen volt: az amerikaiak már nem tudják használni a világ egyik legnépszerűbb alkalmazását, miután magyar idő szerint vasárnap hajnalban országszerte elsötétült a TikTok. Donald Trump megválasztott elnök szombaton 90 napos haladékot lebegtetett be, de még nincs döntési jogköre.","shortLead":"Megtörtént, ami korábban sokáig elképzelhetetlen volt: az amerikaiak már nem tudják használni a világ egyik...","id":"20250119_tiktok-betiltas-eletbe-lepett-elerhetetlen-alkalmazas-usa-kina-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"106b08bf-c57d-416c-bbcf-7135478b442d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250119_tiktok-betiltas-eletbe-lepett-elerhetetlen-alkalmazas-usa-kina-ebx","timestamp":"2025. január. 19. 05:16","title":"Életbe lépett a tiltás, elérhetetlenné vált a TikTok az Egyesült Államokban [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53474328-03c8-463c-a1e4-b07066852b6d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkészült a Sziámi AndFriends negyedik, a teljes Sziámi-történelem 17. albuma, rajta többek közt a Kik azok a magyarok?, a Sok kicsi sokk, és a Boldog új évet című dalokkal. A hvg.hu-n már most végighallgatható a lemez.","shortLead":"Elkészült a Sziámi AndFriends negyedik, a teljes Sziámi-történelem 17. albuma, rajta többek közt a Kik azok...","id":"20250118_Gyere-te-barki-Sziami-AndFriends-albumpremier","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53474328-03c8-463c-a1e4-b07066852b6d.jpg","index":0,"item":"9cf15961-16fd-43fd-848e-9fd0d4194d60","keywords":null,"link":"/kultura/20250118_Gyere-te-barki-Sziami-AndFriends-albumpremier","timestamp":"2025. január. 19. 18:00","title":"Gyere, te bárki - Sziámi AndFriends albumpremier a HVG-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38737fb7-039b-454a-9366-f9e164622e30","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A megválasztott elnök már beszélt is telefonon a kínai elnökkel.","shortLead":"A megválasztott elnök már beszélt is telefonon a kínai elnökkel.","id":"20250119_donald-trump-kina-latogazas-hszi-csin-ping","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38737fb7-039b-454a-9366-f9e164622e30.jpg","index":0,"item":"176840c4-8511-489e-8ea6-8771cbcff874","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250119_donald-trump-kina-latogazas-hszi-csin-ping","timestamp":"2025. január. 19. 18:12","title":"Kínába vezethet Donald Trump első útja elnökként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8e664e-8caa-4f16-8452-1daf814ce746","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy testőr is megsebesült, őt kórházban ápolják. ","shortLead":"Egy testőr is megsebesült, őt kórházban ápolják. ","id":"20250118_Beszivargott-egy-fegyveres-az-irani-Legfelsobb-Birosag-epuletebe-es-lelott-ket-birat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a8e664e-8caa-4f16-8452-1daf814ce746.jpg","index":0,"item":"cf86059c-96cb-4cb6-9764-d7de420ae505","keywords":null,"link":"/vilag/20250118_Beszivargott-egy-fegyveres-az-irani-Legfelsobb-Birosag-epuletebe-es-lelott-ket-birat","timestamp":"2025. január. 18. 11:55","title":"Beszivárgott egy fegyveres az iráni Legfelsőbb Bíróság épületébe és lelőtt két bírát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be354b55-3b06-45b2-bc43-75db50198e60","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túl sok meglepetés nem érte a diákokat, de volt 1-2 trükkös feladat az idei középiskolai felvételi tesztben.","shortLead":"Túl sok meglepetés nem érte a diákokat, de volt 1-2 trükkös feladat az idei középiskolai felvételi tesztben.","id":"20250118_Olyan-feladatok-voltak-mint-a-korabbi-evekben-de-nehezebbek-ezt-gondoljak-a-nyolcadikosok-a-kozponti-irasbeli-felvetelirol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be354b55-3b06-45b2-bc43-75db50198e60.jpg","index":0,"item":"bd133fb6-66be-47b4-9415-50bfef0703ec","keywords":null,"link":"/elet/20250118_Olyan-feladatok-voltak-mint-a-korabbi-evekben-de-nehezebbek-ezt-gondoljak-a-nyolcadikosok-a-kozponti-irasbeli-felvetelirol","timestamp":"2025. január. 18. 13:19","title":"\"Olyan feladatok voltak, mint a korábbi években, de nehezebbek\" - ezt gondolják a nyolcadikosok a központi írásbeli felvételiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6643743-48ae-438d-91c3-4cd4a8bf8075","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta első embere egy podcast interjúban támadta az Apple-t. Beszélt az innováció hiányáról, a 30 százalékos „App Store-adóról” és a zárt ökoszisztéma hátrányairól is. A háttérben viszont a két techóriás közötti növekvő feszültség áll.","shortLead":"A Meta első embere egy podcast interjúban támadta az Apple-t. Beszélt az innováció hiányáról, a 30 százalékos „App...","id":"20250118_mark-zuckerberg-velemenye-apple-meta-podcast-innovacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6643743-48ae-438d-91c3-4cd4a8bf8075.jpg","index":0,"item":"259ecbf9-353e-4c6e-b134-945fac631c6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250118_mark-zuckerberg-velemenye-apple-meta-podcast-innovacio","timestamp":"2025. január. 18. 20:03","title":"Unalmassá vált, alig fejleszt valamit, de a pénz kell neki: Zuckerberg kiakadt az Apple-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe4fce5a-ab0f-437d-95a5-e81e802d20b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyezség első fázisában 33 túszt, túlnyomó többségben gyerekeket, nőket, időseket és betegeket engednek el.","shortLead":"Az egyezség első fázisában 33 túszt, túlnyomó többségben gyerekeket, nőket, időseket és betegeket engednek el.","id":"20250118_Szijjarto-szerint-a-tuzszuneti-egyezseg-masodik-fazisaban-terhet-haza-a-magyar-izraeli-tusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe4fce5a-ab0f-437d-95a5-e81e802d20b0.jpg","index":0,"item":"cb83af3c-a20a-4669-9293-546f96084071","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_Szijjarto-szerint-a-tuzszuneti-egyezseg-masodik-fazisaban-terhet-haza-a-magyar-izraeli-tusz","timestamp":"2025. január. 18. 16:40","title":"Szijjártó szerint a tűzszüneti egyezség második fázisában térhet haza a magyar-izraeli túsz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41cfaa76-a67e-49c1-94cf-83f1dd185098","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Összesen 37 alkalommal módosították a 2024-es költségvetést, összesen 3930 milliárd forintot mozgattak meg. Részletesen mutatjuk, honnan vettek el pénzt, és milyen célokra adtak az eredetileg tervezettnél többet.","shortLead":"Összesen 37 alkalommal módosították a 2024-es költségvetést, összesen 3930 milliárd forintot mozgattak meg. Részletesen...","id":"20250120_koltsegvetes-budzse-atiras-kozlony-modositas-2024-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41cfaa76-a67e-49c1-94cf-83f1dd185098.jpg","index":0,"item":"3973af0c-f0ba-40d3-9253-80ed2533c980","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_koltsegvetes-budzse-atiras-kozlony-modositas-2024-ebx","timestamp":"2025. január. 20. 06:30","title":"Kilencnaponta írta át 2024-ben a kormány a költségvetést, fillérről fillérre megnéztük, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]