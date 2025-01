Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b87add85-6297-49ba-8896-fab04e42cb78","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 35 éves kosaras szerint így nagyobb szerephez juthatnak azok, akik eddig kevés lehetőséget kaptak.","shortLead":"A 35 éves kosaras szerint így nagyobb szerephez juthatnak azok, akik eddig kevés lehetőséget kaptak.","id":"20250122_hanga-adam-magyar-kosarlabda-valogatott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b87add85-6297-49ba-8896-fab04e42cb78.jpg","index":0,"item":"e60be730-f510-4540-8bb1-8779bacd9eaa","keywords":null,"link":"/sport/20250122_hanga-adam-magyar-kosarlabda-valogatott","timestamp":"2025. január. 22. 13:05","title":"Hanga Ádám visszavonul a válogatottól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1d98e8-9ce8-4273-8879-8281c074d169","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Összesen 551 névkérelemről kellett dönteniük 2024-ben a Nyelvtudományi Kutatóközpont szakembereinek, de csak 66 új nevet jegyeztek be.","shortLead":"Összesen 551 névkérelemről kellett dönteniük 2024-ben a Nyelvtudományi Kutatóközpont szakembereinek, de csak 66 új...","id":"20250120_Nem-fogadtak-el-keresztnevkent-az-Orbanviktort-de-a-Lacko-atment-a-szuron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b1d98e8-9ce8-4273-8879-8281c074d169.jpg","index":0,"item":"00688007-d670-41fb-ad7a-3c561e6f9724","keywords":null,"link":"/elet/20250120_Nem-fogadtak-el-keresztnevkent-az-Orbanviktort-de-a-Lacko-atment-a-szuron","timestamp":"2025. január. 20. 21:13","title":"Nem fogadták el keresztnévként az Orbánviktort, de a Lackó átment a szűrőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a5c2abf-71ea-4e23-8d64-aa1a1851e7e7","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Ez lenne a sportközvetítések jövője?","shortLead":"Ez lenne a sportközvetítések jövője?","id":"20250121_tenisz-australian-open-kozvetites-youtube-wii-sports-nhl-nfl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a5c2abf-71ea-4e23-8d64-aa1a1851e7e7.jpg","index":0,"item":"a0b9dcd7-fb70-49db-9100-11dfe87befc4","keywords":null,"link":"/sport/20250121_tenisz-australian-open-kozvetites-youtube-wii-sports-nhl-nfl","timestamp":"2025. január. 21. 16:14","title":"Van valami furcsaság az Australian Open youtube-os közvetítéseiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"043da60a-9ef3-4a5a-ae44-c3af1d8f5d64","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy meghiúsult üzlet miatt ítélt meg kártérítést egy orosz bíróság a Strabag, annak osztrák részvényesei és az Raiffeisen Bank International oroszországi részlege ellen, amely korábban Rasperiával kezdeményezett üzlettel akarta felszabadítani befagyasztott oroszországi milliárdjait.","shortLead":"Egy meghiúsult üzlet miatt ítélt meg kártérítést egy orosz bíróság a Strabag, annak osztrák részvényesei és...","id":"20250121_raiffeisen-bank-orosz-birsag-rasperia-strabag-gyeripaszka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/043da60a-9ef3-4a5a-ae44-c3af1d8f5d64.jpg","index":0,"item":"4d7bf9f3-0865-4bd1-bb2f-59f05af334db","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_raiffeisen-bank-orosz-birsag-rasperia-strabag-gyeripaszka","timestamp":"2025. január. 21. 10:57","title":"Döntött a bíróság a Raiffeisen ügyében Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd2335cd-d7d1-428f-8631-887d0990cb4b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A baloldal segítette Donald Trumpot naggyá tenni – mondta a Zeit Online-nak adott interjúban Dani Rodrik, a Harvard közgazdászprofesszora. Beszélt a rossz globalizációról, a vámtarifákról és a jobbról jövő veszélyről.","shortLead":"A baloldal segítette Donald Trumpot naggyá tenni – mondta a Zeit Online-nak adott interjúban Dani Rodrik, a Harvard...","id":"20250121_Dani-Rodrik-harvard-zeit-online-A-Trump-boom-gyorsan-osszeomolhat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd2335cd-d7d1-428f-8631-887d0990cb4b.jpg","index":0,"item":"91f01d58-5cb1-4856-b799-7f5669d4516f","keywords":null,"link":"/360/20250121_Dani-Rodrik-harvard-zeit-online-A-Trump-boom-gyorsan-osszeomolhat","timestamp":"2025. január. 21. 16:10","title":"Dani Rodrik harvardi professzor: A Trump-boom gyorsan összeomolhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d949d133-65df-4326-827b-c6d2769f56b1","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Egy meglepetésdöntetlen, egy sokgólos győzelem és egy lélekemelő siker után a középdöntőben folytatja a magyar férfi kézilabda-válogatott a világbajnokságon. A továbbjutás akkor lenne a legegyszerűbb, ha kedd este sikerülne felülkerekedni a franciákon, akiket 2012 óta nem tudtak legyőzni, de akkor sem lehetetlen, ha nem jön össze a bravúr.","shortLead":"Egy meglepetésdöntetlen, egy sokgólos győzelem és egy lélekemelő siker után a középdöntőben folytatja a magyar férfi...","id":"20250121_magyar-ferfi-kezilabda-valogatott-vilagbajnoksag-kozepdonto-ellenfelek-eselyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d949d133-65df-4326-827b-c6d2769f56b1.jpg","index":0,"item":"76d44af8-55f3-4f8a-b17e-65a82ea4d4e4","keywords":null,"link":"/sport/20250121_magyar-ferfi-kezilabda-valogatott-vilagbajnoksag-kozepdonto-ellenfelek-eselyek","timestamp":"2025. január. 21. 11:46","title":"Kézilabda-vb: jó úton jár a válogatott, de a java még csak most következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs elég pénz az osztálytermek korszerűsítésére és a tanári többletmunka kifizetésére.","shortLead":"Nincs elég pénz az osztálytermek korszerűsítésére és a tanári többletmunka kifizetésére.","id":"20250122_A-szuloktol-ker-anyagi-segitseget-a-budapesti-Madach-Imre-Gimnazium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279.jpg","index":0,"item":"f02cd679-d497-4d2b-a900-9b3ec3c646bf","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_A-szuloktol-ker-anyagi-segitseget-a-budapesti-Madach-Imre-Gimnazium","timestamp":"2025. január. 22. 07:25","title":"A szülőktől kér anyagi segítséget a budapesti Madách Imre Gimnázium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"Többek között Bruce Lee és Renee Zellweger is úgy lett amerikai állampolgár, hogy külföldi szülőktől, de az Egyesült Államok területén született. A hírhedt magyar bűnöző, Portik Tamás gyereke is így lett amerikai. Donald Trump most megszüntetné a lehetőséget, ami ellen 18 állam máris tiltakozik.","shortLead":"Többek között Bruce Lee és Renee Zellweger is úgy lett amerikai állampolgár, hogy külföldi szülőktől, de az Egyesült...","id":"20250122_Trump-USA-szuletesi-jogon-jaro-allampolgarsag-vizum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"9895a0aa-e965-4d27-8501-a1827a37512a","keywords":null,"link":"/360/20250122_Trump-USA-szuletesi-jogon-jaro-allampolgarsag-vizum","timestamp":"2025. január. 22. 17:30","title":"Trump megerőszakolja az amerikai alkotmányt, amikor megtiltja a születési jogon járó állampolgárság megadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]