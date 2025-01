Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ea05ecf5-3bbd-4196-b158-759ecc74d605","c_author":"Nagy Mercédesz","category":"360","description":"Minden szépből van címmel a Budapest Galériában látható kiállítás a 2020-ban elhunyt Loránt Anikó életművéből. A művész élet- és alkotótársával, Kaszás Tamással beszélgettünk.","shortLead":"Minden szépből van címmel a Budapest Galériában látható kiállítás a 2020-ban elhunyt Loránt Anikó életművéből. A művész...","id":"20250122_minden-szepbol-van-lorant-aniko-a-mu-kaszas-tamas-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea05ecf5-3bbd-4196-b158-759ecc74d605.jpg","index":0,"item":"27a23073-449a-49d5-bfdd-33927d185418","keywords":null,"link":"/360/20250122_minden-szepbol-van-lorant-aniko-a-mu-kaszas-tamas-interju","timestamp":"2025. január. 22. 19:00","title":"Megfordult az idő kereke. Tudom is, hol – beszélgetés „Kaszival” „Panka” művészetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f5641f-7485-4923-81ed-4e86403e18be","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Igencsak ambiciózus terv van a Citroënből kivált, alig tízéves márka felfuttatására. ","shortLead":"Igencsak ambiciózus terv van a Citroënből kivált, alig tízéves márka felfuttatására. ","id":"20250123_Az-autok-Louis-Vuittonja-lenne-a-Stellantis-francia-markaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50f5641f-7485-4923-81ed-4e86403e18be.jpg","index":0,"item":"993794a8-0ebe-4d95-9834-06925f80109a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250123_Az-autok-Louis-Vuittonja-lenne-a-Stellantis-francia-markaja","timestamp":"2025. január. 23. 08:08","title":"Az autók Louis Vuittonja lenne a Stellantis francia márkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc66185d-d088-49d2-9bc6-44ffb675aea2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kicsiben mutat nagyot az MIT szakemberei által fejlesztett robotméh, mely bizonyos felhasználási területeken jöhet majd jól, és több figyelemre méltó képessége is van.","shortLead":"Kicsiben mutat nagyot az MIT szakemberei által fejlesztett robotméh, mely bizonyos felhasználási területeken jöhet majd...","id":"20250123_mit-robotmeh-fejlesztes-beporzas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc66185d-d088-49d2-9bc6-44ffb675aea2.jpg","index":0,"item":"ad910345-c44f-4e3c-8f89-7210181fb1c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_mit-robotmeh-fejlesztes-beporzas","timestamp":"2025. január. 23. 18:33","title":"Megcsinálták, működik: jöhetnek a robotméhek, melyek a beporzást is simán elvégzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdd09fd-fbba-4713-b570-c3ea095cc9dc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Túl nagy volt a tempó a havas útra. ","shortLead":"Túl nagy volt a tempó a havas útra. ","id":"20250122_csuszos-M5-os-szerencsesen-vegzodott-az-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbdd09fd-fbba-4713-b570-c3ea095cc9dc.jpg","index":0,"item":"7e9d480e-1a13-4294-abf5-c62a4bf20a69","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_csuszos-M5-os-szerencsesen-vegzodott-az-video","timestamp":"2025. január. 22. 11:41","title":"Megtréfálta a csúszós M5-ös az autóst, de most szerencsésen végződött a piruett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81567027-cd75-4e9c-9a4b-1cf468fa37d8","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"Minden eddiginél ádázabbá vált a küzdelem a magyar kormány barátai és ellenfelei között az Európai Parlamentben, ahol nemcsak az derült ki, hogy a legnagyobb európai pártcsaládok fontosabbnak tartják a jogállamiságot, mint a magyar ügyészség, hanem az is, hogy a miniszterelnök vejét mindenki ismeri.","shortLead":"Minden eddiginél ádázabbá vált a küzdelem a magyar kormány barátai és ellenfelei között az Európai Parlamentben, ahol...","id":"20250122_eu-meghallgatas-tiborcz-eurologus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81567027-cd75-4e9c-9a4b-1cf468fa37d8.jpg","index":0,"item":"5179f8e8-345c-4ee1-b905-78cc4b7d59c3","keywords":null,"link":"/360/20250122_eu-meghallgatas-tiborcz-eurologus","timestamp":"2025. január. 22. 07:00","title":"Mindenki ismeri Brüsszelben a Tiborcz nevet, lengyel és román össztűz alá került az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9382d490-173d-43cb-b588-580d208f0cd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aréna-turnéra indul Az Őrült Nők Ketrece című nagy sikerű darab. A Kultúrbrigád azt állítja, hogy Győrben is szerették volna előadni, de ezt a helyszín lemondta. ","shortLead":"Aréna-turnéra indul Az Őrült Nők Ketrece című nagy sikerű darab. A Kultúrbrigád azt állítja, hogy Győrben is szerették...","id":"20250123_Betiltottak-bennunket-Gyor-varosaban-Alfoldi-Robert-darabjat-nem-mutatjak-be-az-Audi-Csarnokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9382d490-173d-43cb-b588-580d208f0cd4.jpg","index":0,"item":"f4e71909-3964-4543-8efb-1337e20ec51b","keywords":null,"link":"/elet/20250123_Betiltottak-bennunket-Gyor-varosaban-Alfoldi-Robert-darabjat-nem-mutatjak-be-az-Audi-Csarnokban","timestamp":"2025. január. 23. 09:19","title":"„Betiltottak bennünket Győr városában” – Alföldi Róbert darabját nem mutatják be az Audi Csarnokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0ba7fd-8f79-43f9-b7b5-0fd4f6f71bee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 19 éves férfi egy barátjával folytatott erőszakos üzenetváltásai kerültek elő.","shortLead":"A 19 éves férfi egy barátjával folytatott erőszakos üzenetváltásai kerültek elő.","id":"20250122_A-becsi-Taylor-Swift-koncerten-merenyletet-tervezo-ferfi-valoszinuleg-volt-baratnojet-is-meg-akarta-olni-korabban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0ba7fd-8f79-43f9-b7b5-0fd4f6f71bee.jpg","index":0,"item":"64278f24-1690-40b1-8c22-1855b4ba8739","keywords":null,"link":"/elet/20250122_A-becsi-Taylor-Swift-koncerten-merenyletet-tervezo-ferfi-valoszinuleg-volt-baratnojet-is-meg-akarta-olni-korabban","timestamp":"2025. január. 22. 21:37","title":"A bécsi Taylor Swift-koncerten merényletet tervező férfi valószínűleg volt barátnőjét is meg akarta ölni korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1825f0-eb51-49bb-a71c-a0e494026944","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vizsgálódik az amerikai légügyi hatóság, miután az Atlanti-óceán mellett szárazföldre is hullott a SpaceX felrobbant rakétájából.","shortLead":"Vizsgálódik az amerikai légügyi hatóság, miután az Atlanti-óceán mellett szárazföldre is hullott a SpaceX felrobbant...","id":"20250123_spacex-starship-urhajo-robbanas-tormelek-zuhanas-karok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa1825f0-eb51-49bb-a71c-a0e494026944.jpg","index":0,"item":"57bf4c74-559c-422a-8aa7-cb633c27be0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_spacex-starship-urhajo-robbanas-tormelek-zuhanas-karok","timestamp":"2025. január. 23. 15:03","title":"Ingatlanokban is kárt okoztak a felrobbant Starship űrhajó aláhulló darabjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]