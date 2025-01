Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"beea604b-b9e7-442b-81a1-8498b89b0834","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül több igazgató is lemondott pozíciójáról a Honornál, köztük a cég vezérigazgatója, George Zhao is. ","shortLead":"Rövid időn belül több igazgató is lemondott pozíciójáról a Honornál, köztük a cég vezérigazgatója, George Zhao is. ","id":"20250123_honor-vezetok-lemondas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/beea604b-b9e7-442b-81a1-8498b89b0834.jpg","index":0,"item":"a47527d0-34b9-46b0-b217-68e2fcd230e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_honor-vezetok-lemondas","timestamp":"2025. január. 23. 10:32","title":"Újabb vezetők távoznak a Honor éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c90ed68-2e87-4249-8019-6ded28b2e2e5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"6 milliárd forintos keretösszeg mellett foghat neki az építkezésnek egy egyiptomi partnerrel és a West Hungária Bauval közösen.","shortLead":"6 milliárd forintos keretösszeg mellett foghat neki az építkezésnek egy egyiptomi partnerrel és a West Hungária Bauval...","id":"20250123_Meszaros-Lorinc-nyerte-a-matrai-gazeromu-epitesere-kiirt-tendert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c90ed68-2e87-4249-8019-6ded28b2e2e5.jpg","index":0,"item":"95b09ce3-66f1-4774-915f-7270d7cf8a50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250123_Meszaros-Lorinc-nyerte-a-matrai-gazeromu-epitesere-kiirt-tendert","timestamp":"2025. január. 23. 11:45","title":"Mészáros Lőrinc nyerte a mátrai gázerőmű építésére kiírt tendert, Garancsi István érvénytelen ajánlatot adott be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb12d38-a698-4e62-a6a7-36ca76bf3b67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön országszerte több száz iskola kapott e-maileket bombafenyegetésről. Az ügy fejleményeiről a rendőrség szóvivője tartott sajtótájékoztatót. ","shortLead":"Csütörtökön országszerte több száz iskola kapott e-maileket bombafenyegetésről. Az ügy fejleményeiről a rendőrség...","id":"20250124_Rendorsegi-tajekoztatas-a-bombariadokrol---elo-kozvetites-a-Teve-utcabol-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbb12d38-a698-4e62-a6a7-36ca76bf3b67.jpg","index":0,"item":"fbf74a30-3f25-40df-9b91-207d3c2b7f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_Rendorsegi-tajekoztatas-a-bombariadokrol---elo-kozvetites-a-Teve-utcabol-ebx","timestamp":"2025. január. 24. 12:07","title":"Rendőrségi sajtótájékoztató: Kijelenthető, hogy a bombafenyegetés mögött nem áll valós veszély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3ba30ef-3594-485a-91dd-10ba31d5eadf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rutinos repülők már megszokták azokat a biztonsági figyelmeztetéseket, amelyek minden utazás elején és végéhez közeledve elhangzanak a légiutas-kísérőktől vagy az előre rögzített felvételekről. Így eszünkbe sem jut megkérdőjelezni az előírásokat, de mégis miért olyan fontos, hogy felhúzzuk a napellenzőt fel- és leszálláskor? És miért kapcsolják ki még a világítást is? Utánajártunk.","shortLead":"A rutinos repülők már megszokták azokat a biztonsági figyelmeztetéseket, amelyek minden utazás elején és végéhez...","id":"20250123_repulogep-utazas-felszallas-leszallas-vilagitas-ablak-napellenzo-veszkijarat-evakualas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3ba30ef-3594-485a-91dd-10ba31d5eadf.jpg","index":0,"item":"86a2204e-b012-40c4-9606-513fbffc08f4","keywords":null,"link":"/elet/20250123_repulogep-utazas-felszallas-leszallas-vilagitas-ablak-napellenzo-veszkijarat-evakualas","timestamp":"2025. január. 23. 06:33","title":"Miért kapcsolják le a repülőgépen a villanyt leszálláskor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a4bb01-5cda-43f6-ac1c-53740c200515","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ha túlélik az űr zord körülményeit az organizmusok, az egy, az élet eredetét pedzegető elméletet is igazolhat. ","shortLead":"Ha túlélik az űr zord körülményeit az organizmusok, az egy, az élet eredetét pedzegető elméletet is igazolhat. ","id":"20250123_nemzetkozi-urallomas-iss-kulso-mintavetel-urseta-elet-nyomai-mikrobak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05a4bb01-5cda-43f6-ac1c-53740c200515.jpg","index":0,"item":"72e11903-fd62-430a-83dd-74afa877133e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_nemzetkozi-urallomas-iss-kulso-mintavetel-urseta-elet-nyomai-mikrobak","timestamp":"2025. január. 23. 17:03","title":"Mintát vesznek a Nemzetközi Űrállomás külsejéről, az élet nyomait keresik rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aadaebc8-af55-494a-b910-9ff7ea3f7ce1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az önkéntes nyugdíjpénztári alapok több mint fele két számjegyű hozamot ért el tavaly, a rekorder 30 százaléknál is többet emelkedett. Még a legkiszámíthatóbb portfóliók is megverték az inflációt.","shortLead":"Az önkéntes nyugdíjpénztári alapok több mint fele két számjegyű hozamot ért el tavaly, a rekorder 30 százaléknál is...","id":"20250123_alomhozam-onkentes-nyugdijpenztar-inflacio-folott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aadaebc8-af55-494a-b910-9ff7ea3f7ce1.jpg","index":0,"item":"9da16c5e-e4d9-4844-8abd-d706d06db798","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250123_alomhozam-onkentes-nyugdijpenztar-inflacio-folott","timestamp":"2025. január. 23. 07:43","title":"Álomhozamot termelnek a nyugdíjpénztárak, a kormány mégis azt szeretné, ha elköltenénk lakásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea3545a-b982-4a9e-acc1-ca480c056d17","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Többen nem tudják elérni gyermeküket a mobilok kötelező leadása miatt.","shortLead":"Többen nem tudják elérni gyermeküket a mobilok kötelező leadása miatt.","id":"20250123_tomeges-bombariado-iskola-mobiltelefon-leadas-aggodo-szulok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ea3545a-b982-4a9e-acc1-ca480c056d17.jpg","index":0,"item":"770a888d-94a9-4c72-a3fd-be06b12f2a63","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_tomeges-bombariado-iskola-mobiltelefon-leadas-aggodo-szulok","timestamp":"2025. január. 23. 13:02","title":"„Most elég rossz, hogy nem lehet náluk telefon” – van, aki nem éri el a gyerekét az iskolai bombariadók alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A távozó Biden-kormányzat által meghozott döntés miatt a Wizz Air arra kényszerült, hogy a Belgrádban állomásozó gépét ne a szerbiai olaj- és gázipari cégtől (NIS) vett üzemanyaggal tankolja fel, hanem Budapesten és Temesváron töltse fel.","shortLead":"A távozó Biden-kormányzat által meghozott döntés miatt a Wizz Air arra kényszerült, hogy a Belgrádban állomásozó gépét...","id":"20250123_amerikai-szankciok-wizz-air-belgrad-nis-tankolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631.jpg","index":0,"item":"17f3b70c-dc94-4b74-bc1f-4ed73cd77647","keywords":null,"link":"/kkv/20250123_amerikai-szankciok-wizz-air-belgrad-nis-tankolas","timestamp":"2025. január. 23. 10:44","title":"Az amerikai szankciók miatt a Wizz Air belgrádi gépe nem tankolhat Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]