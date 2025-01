Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"711bf996-b6ab-447a-9a05-6fd56ecdf414","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Lezajlott az első tárgyalás az Európai Parlament Jogi Bizottságában abban a két ügyben, amelyekben a magyar hatóságok Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését kérik. Döntés nincs, az érintettet sem hallgatták meg, azonban úgy tűnik, nem akarják sokáig halogatni, már jövő héten ismét tárgyalnak róla.","shortLead":"Lezajlott az első tárgyalás az Európai Parlament Jogi Bizottságában abban a két ügyben, amelyekben a magyar hatóságok...","id":"20250123_magyar_peter_europai_parlament_mentelmi_jog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/711bf996-b6ab-447a-9a05-6fd56ecdf414.jpg","index":0,"item":"ccba0624-00cd-470b-a406-938f12b5123d","keywords":null,"link":"/eurologus/20250123_magyar_peter_europai_parlament_mentelmi_jog","timestamp":"2025. január. 23. 13:42","title":"Magyar Péter nélkül tárgyaltak a mentelmi jogáról az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e36aab-bc9e-4944-806d-39ba97bed894","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ne érezze egyedül magát, ha szinte már a falat kaparja attól, hogy valaki az ujját ropogtatja, vagy hangosan rág a vacsoraasztalnál, mert meglepően sok ember él át hasonlót a mindennapokban. ","shortLead":"Ne érezze egyedül magát, ha szinte már a falat kaparja attól, hogy valaki az ujját ropogtatja, vagy hangosan rág...","id":"20250124_zavaro-zajok-csamcsogas-dobolas-mizofonia-megoldas-tanacsok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47e36aab-bc9e-4944-806d-39ba97bed894.jpg","index":0,"item":"e88b01bf-b46e-41d9-b630-e8715c76398d","keywords":null,"link":"/elet/20250124_zavaro-zajok-csamcsogas-dobolas-mizofonia-megoldas-tanacsok","timestamp":"2025. január. 24. 09:52","title":"Őrületbe kergeti a hangos csámcsogás? Így tehet ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d49e4f-30bb-4185-87b9-119fa464af80","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az elődjét, Domenico Tedescót egy hete menesztették, miután nagyon rosszul szerepeltek a Nemzetek Ligájában.","shortLead":"Az elődjét, Domenico Tedescót egy hete menesztették, miután nagyon rosszul szerepeltek a Nemzetek Ligájában.","id":"20250124_edzo-rudi-garcia-belga-valogatott-szovetsegi-kapitany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04d49e4f-30bb-4185-87b9-119fa464af80.jpg","index":0,"item":"6e44c945-a361-47ed-9fbb-b8cf39273b14","keywords":null,"link":"/sport/20250124_edzo-rudi-garcia-belga-valogatott-szovetsegi-kapitany","timestamp":"2025. január. 24. 11:04","title":"A Napoli és a Roma egykori edzője lett a belga válogatott szövetségi kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bfd382b-4eb0-475d-a849-ef8eefda09b9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tavaly decemberben a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző évihez képest 16 ezer fővel, 4 millió 678 ezer főre mérséklődött. A hónapban decemberében a munkanélküliek száma 210 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,3 százalék volt.","shortLead":"Tavaly decemberben a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző évihez képest 16 ezer fővel, 4 millió 678...","id":"20250124_ksh-foglalkoztatas-munkanelkuliseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bfd382b-4eb0-475d-a849-ef8eefda09b9.jpg","index":0,"item":"0620ba70-6cde-464e-8be6-1022e70dcb0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250124_ksh-foglalkoztatas-munkanelkuliseg","timestamp":"2025. január. 24. 08:39","title":"Megjöttek a friss foglalkoztatási adatok, lehet örülni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8702810e-8216-41f6-9f98-74a13a1ec964","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy szabolcsi útszakaszon mérték be az extrém gyorshajtót. ","shortLead":"Egy szabolcsi útszakaszon mérték be az extrém gyorshajtót. ","id":"20250124_190-es-tempo-gyorshajtas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8702810e-8216-41f6-9f98-74a13a1ec964.jpg","index":0,"item":"c54f01af-dca0-47d7-ab79-082525bb8ff8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250124_190-es-tempo-gyorshajtas","timestamp":"2025. január. 24. 08:14","title":"Ausztriában ezért a kocsit is elvennék: 190-es tempóval ment a 90-es táblánál egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f71946a-4466-4e92-8d09-060d29d4bdee","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Ferencváros új edzőjének alighanem egyetlen nagy vágya van: hagyják már békén ezzel az átkozott politikával. De nem biztos, hogy a megfelelő klubot választotta hozzá – írja Michael Yokhin focival foglalkozó izraeli szakújságíró, a német lap rendszeres szerzője.","shortLead":"A Ferencváros új edzőjének alighanem egyetlen nagy vágya van: hagyják már békén ezzel az átkozott politikával. De nem...","id":"20250124_Spiegel-elemzes-Robbie-Keane-cseberbol-vederbe-kerult-a-Fradival","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f71946a-4466-4e92-8d09-060d29d4bdee.jpg","index":0,"item":"6f12a1b6-a606-4684-bd51-380006cafce7","keywords":null,"link":"/360/20250124_Spiegel-elemzes-Robbie-Keane-cseberbol-vederbe-kerult-a-Fradival","timestamp":"2025. január. 24. 16:00","title":"Spiegel-elemzés: Robbie Keane cseberből vederbe került a Fradival?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0e52fe-c9fd-4a47-a78c-78e831a27356","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dmitrij Peszkov azt állítja, Moszkvába még nem érkezett jelzés a Putyin és Trump közötti kapcsolatfelvétel megszervezéséről.","shortLead":"Dmitrij Peszkov azt állítja, Moszkvába még nem érkezett jelzés a Putyin és Trump közötti kapcsolatfelvétel...","id":"20250123_oroszorszag-egyesult-allamok-donald-trump-vlagyimir-putyin-talalkozo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb0e52fe-c9fd-4a47-a78c-78e831a27356.jpg","index":0,"item":"cf6f0fef-a77a-4a94-bbc4-feda70f023c3","keywords":null,"link":"/vilag/20250123_oroszorszag-egyesult-allamok-donald-trump-vlagyimir-putyin-talalkozo","timestamp":"2025. január. 23. 15:56","title":"Putyin szóvivője üzent Trumpnak: Készen állunk a tiszteletteljes párbeszédre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"John Coughenour szerint a rendelet kirívóan alkotmányellenes.","shortLead":"John Coughenour szerint a rendelet kirívóan alkotmányellenes.","id":"20250123_elnoki-rendelet-birosag-blokkolas-trump-szuletesi-jogon-allampolgarsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69.jpg","index":0,"item":"000aedae-d34c-454d-8cf9-a2deedd2615d","keywords":null,"link":"/vilag/20250123_elnoki-rendelet-birosag-blokkolas-trump-szuletesi-jogon-allampolgarsag","timestamp":"2025. január. 23. 21:05","title":"Blokkolta egy szövetségi bíró Trumpnak a születési jogon járó állampolgárság eltörlését kimondó rendeletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]