Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6c71b75a-9d7b-49c2-8211-223c23374e5c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bejegyezték azt az állami vállalatot, amely az Operáról leválasztott intézményt üzemelteti majd.","shortLead":"Bejegyezték azt az állami vállalatot, amely az Operáról leválasztott intézményt üzemelteti majd.","id":"20250123_erkel-szinhaz-nonprofit-kft-szente-vajk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c71b75a-9d7b-49c2-8211-223c23374e5c.jpg","index":0,"item":"909e44f7-9a95-4ad8-8851-17e0a2a8826f","keywords":null,"link":"/360/20250123_erkel-szinhaz-nonprofit-kft-szente-vajk","timestamp":"2025. január. 23. 16:00","title":"Szente Vajk viszi a zenés-táncos műfajokra váltott Erkel Színház ügyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8823a64b-0210-4921-b372-fc038169822e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Írországban 560 ezer háztartásban elment az áram, Skóciában is rombolt a vihar.","shortLead":"Írországban 560 ezer háztartásban elment az áram, Skóciában is rombolt a vihar.","id":"20250124_orkan-brit-szigetek-eowyn-irorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8823a64b-0210-4921-b372-fc038169822e.jpg","index":0,"item":"0aa9f09f-dab4-4168-b9c1-03415487d370","keywords":null,"link":"/vilag/20250124_orkan-brit-szigetek-eowyn-irorszag","timestamp":"2025. január. 24. 15:33","title":"Orkánerejű szelet vitt a Brit-szigetekre Éowyn, Írországban összedöntött egy jégcsarnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57c95ad8-715e-4f7f-9b56-9f6684251148","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem tudni, hogy akadt-e az érintettek között olyan, akit pedofilgyanú miatt szűrtek ki.","shortLead":"Azt nem tudni, hogy akadt-e az érintettek között olyan, akit pedofilgyanú miatt szűrtek ki.","id":"20250123_kifogastalan-eletvitel-vizsgalat-gyermekvedelmi-dolgozo-nemzeti-vedelmi-szolgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57c95ad8-715e-4f7f-9b56-9f6684251148.jpg","index":0,"item":"0ee0e3bf-fd9c-43d7-bddc-02912d3aade2","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_kifogastalan-eletvitel-vizsgalat-gyermekvedelmi-dolgozo-nemzeti-vedelmi-szolgalat","timestamp":"2025. január. 23. 07:08","title":"Eddig 75 nem kifogástalan életvitelű gyermekvédelmi dolgozót talált a Nemzeti Védelmi Szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f499337-6906-49af-99d0-a84f3ba2453e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Teljesen mindegy, hogy megnyomjuk vagy nem, a budapesti metró ajtaja kinyílik az állomásra érve. De minek van ott az a gomb, ha nem használjuk? Megkérdeztük a BKV-t.","shortLead":"Teljesen mindegy, hogy megnyomjuk vagy nem, a budapesti metró ajtaja kinyílik az állomásra érve. De minek van ott...","id":"20250124_budapest-metro-ajtonyito-gomb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f499337-6906-49af-99d0-a84f3ba2453e.jpg","index":0,"item":"228ce092-2b73-4874-8da9-d1b0fb89dcee","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_budapest-metro-ajtonyito-gomb","timestamp":"2025. január. 24. 05:31","title":"Van-e bármi értelme a metrókra szerelt ajtónyitó gomboknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ff8afa-b954-4bc3-837f-01cf699b8682","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyugta nélkül is visszavihető a szennyezett árpa. ","shortLead":"Nyugta nélkül is visszavihető a szennyezett árpa. ","id":"20250123_Nebih-rovarszennyezett-hantolt-arpa-Auchan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87ff8afa-b954-4bc3-837f-01cf699b8682.jpg","index":0,"item":"e618de30-791f-4a53-ab54-806be679541d","keywords":null,"link":"/elet/20250123_Nebih-rovarszennyezett-hantolt-arpa-Auchan","timestamp":"2025. január. 23. 16:39","title":"Rovarszennyezett az Auchan zacskós hántolt árpája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb12d38-a698-4e62-a6a7-36ca76bf3b67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön országszerte több száz iskola kapott e-maileket bombafenyegetésről. Az ügy fejleményeiről a rendőrség szóvivője tartott sajtótájékoztatót. ","shortLead":"Csütörtökön országszerte több száz iskola kapott e-maileket bombafenyegetésről. Az ügy fejleményeiről a rendőrség...","id":"20250124_Rendorsegi-tajekoztatas-a-bombariadokrol---elo-kozvetites-a-Teve-utcabol-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbb12d38-a698-4e62-a6a7-36ca76bf3b67.jpg","index":0,"item":"fbf74a30-3f25-40df-9b91-207d3c2b7f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_Rendorsegi-tajekoztatas-a-bombariadokrol---elo-kozvetites-a-Teve-utcabol-ebx","timestamp":"2025. január. 24. 12:07","title":"Rendőrségi sajtótájékoztató: Kijelenthető, hogy a bombafenyegetés mögött nem áll valós veszély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c98611bd-60d8-402b-9968-6186d450f27e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Dél-koreai kutatóknak sikerült elérniük, hogy se elemet, se akkumulátort ne kelljen használni a tűzjelzőkhöz. Ennek köszönhetően biztonságosabbak lehetnek ezek a készülékek.","shortLead":"Dél-koreai kutatóknak sikerült elérniük, hogy se elemet, se akkumulátort ne kelljen használni a tűzjelzőkhöz. Ennek...","id":"20250124_tuzjelzo-keszulek-aramellatas-viz-hidrovoltaikus-akkumulator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c98611bd-60d8-402b-9968-6186d450f27e.jpg","index":0,"item":"970fb4be-da20-422b-b857-6293c28103a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250124_tuzjelzo-keszulek-aramellatas-viz-hidrovoltaikus-akkumulator","timestamp":"2025. január. 24. 11:03","title":"Vízzel működő tűzjelzőt építettek, 10 másodperc alatt figyelmeztet a bajra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b501d91d-20b2-4b92-9357-4a7539151355","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Gyerekasztal Munkacsoport a katolikus egyház gyermekbántalmazási ügyeinek feltárásával, szakemberek képzésével és tanulmányokkal párbeszédet kezdeményez az egyházon belüli szexuális visszaélések ügyében.","shortLead":"A Gyerekasztal Munkacsoport a katolikus egyház gyermekbántalmazási ügyeinek feltárásával, szakemberek képzésével és...","id":"20250123_Volt-aldozat-foapat-es-gyermekvedelmi-szakemberek-munkacsoportot-inditanak-a-katolikus-egyhaz-elhallgatas-kulturajara-valaszul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b501d91d-20b2-4b92-9357-4a7539151355.jpg","index":0,"item":"c49d0836-185a-4949-bd4d-36e5caa9908d","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_Volt-aldozat-foapat-es-gyermekvedelmi-szakemberek-munkacsoportot-inditanak-a-katolikus-egyhaz-elhallgatas-kulturajara-valaszul","timestamp":"2025. január. 23. 08:43","title":"Volt áldozat, főapát és gyermekvédelmi szakemberek munkacsoportot indítanak a katolikus egyház elhallgatáskultúrájára válaszul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]