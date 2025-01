Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2a4081e8-7f3f-40bd-a66c-d3f17ff2d84e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az igazán extrém verzió GT350R-ből alig néhány tucat készül. ","shortLead":"Az igazán extrém verzió GT350R-ből alig néhány tucat készül. ","id":"20250125_Visszatert-a-Shelby-GT350-810-loerovel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a4081e8-7f3f-40bd-a66c-d3f17ff2d84e.jpg","index":0,"item":"d4f06462-ac26-4110-903c-061f2c3222e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250125_Visszatert-a-Shelby-GT350-810-loerovel","timestamp":"2025. január. 25. 11:40","title":"Visszatért a Shelby GT350, 810 lóerővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump átalakítná vagy megszüntetné a teljes szervezetet.","shortLead":"Donald Trump átalakítná vagy megszüntetné a teljes szervezetet.","id":"20250125_trump-termeszeti-katasztrofak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"a05b9bea-c6ba-41d3-82e9-45f49f300aa4","keywords":null,"link":"/vilag/20250125_trump-termeszeti-katasztrofak","timestamp":"2025. január. 25. 08:22","title":"Tombolnak a tűzvészek, de Trump ki is nyírhatja a természeti katasztrófák kezeléséért felelős amerikai ügynökséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"152c2ce4-125b-4ed4-8c5e-46a060010ace","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"„Az a tervünk, hogy 2025 fantasztikus év legyen a magyar kisvállalkozók számára is”– kezdte a miniszterelnök.","shortLead":"„Az a tervünk, hogy 2025 fantasztikus év legyen a magyar kisvállalkozók számára is”– kezdte a miniszterelnök.","id":"20250125_orban-viktor-kisvallalkozok-adomentesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/152c2ce4-125b-4ed4-8c5e-46a060010ace.jpg","index":0,"item":"bc7f2ff4-af1e-4827-b9f8-3a0f8534e037","keywords":null,"link":"/kkv/20250125_orban-viktor-kisvallalkozok-adomentesseg","timestamp":"2025. január. 25. 12:08","title":"„Repülőrajt: a mai nap sem múlhat el jó hír nélkül” – Orbán Viktor újabb bejelentést tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kitartóan erősödik péntek reggel a forint, az euróval szemben közelíti a 409-es szintet.","shortLead":"Kitartóan erősödik péntek reggel a forint, az euróval szemben közelíti a 409-es szintet.","id":"20250124_forint-euro-arfolyam-erosodes-dollar-deviza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c.jpg","index":0,"item":"ba9bfe0f-04b6-495e-bf15-6415fdd0bb28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250124_forint-euro-arfolyam-erosodes-dollar-deviza","timestamp":"2025. január. 24. 09:04","title":"Valami elindult, idei csúcsára erősödött a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce4005c2-e3dd-4b0d-ae3e-45ec6fc06e5e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az élelmiszer- és az üzemanyag-inflációt a kormány nem tolerálja, ám az áfa csökkentése nem megoldás a helyzet kezelésére – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Inforádió Aréna című műsorában.","shortLead":"Az élelmiszer- és az üzemanyag-inflációt a kormány nem tolerálja, ám az áfa csökkentése nem megoldás a helyzet...","id":"20250124_inflacio-arfigyelo-nagy-marton-dragulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce4005c2-e3dd-4b0d-ae3e-45ec6fc06e5e.jpg","index":0,"item":"d040ff21-0ac1-4dc9-b818-bd1b3f993112","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250124_inflacio-arfigyelo-nagy-marton-dragulas","timestamp":"2025. január. 24. 07:22","title":"Újabb erős lépéseket ígér Nagy Márton, aki szerint jelenleg a tojás és a tej ára a legkritikusabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65217dff-fc9f-484e-9434-5c1d9f22b020","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Egyelőre nem sikerült megállapodniuk az uniós tagállamoknak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról, mert Magyarország nem adta a beleegyezését. Hétfőre napolták az ügyet, emiatt nő a feszültség Brüsszelben.","shortLead":"Egyelőre nem sikerült megállapodniuk az uniós tagállamoknak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról...","id":"20250124_szankciok_eu_orosz_ukran_haboru-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65217dff-fc9f-484e-9434-5c1d9f22b020.jpg","index":0,"item":"476b8f33-766e-4265-bd6b-2f2b98a4d12e","keywords":null,"link":"/eurologus/20250124_szankciok_eu_orosz_ukran_haboru-ebx","timestamp":"2025. január. 24. 17:05","title":"Magyarország blokkol, ezért nincs döntés a szankciók meghosszabbításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0bc3c0-f500-4056-8e48-4a13ff8f75b5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A $TRUMP és a $MELANIA nem igazi digitális pénz, mert nincs mögötte fedezet, csak az elnök maga. Ő biztosan gazdagodik ebben az üzletben, mindenki másnak ott a kockázat, hogy rajtaveszt.","shortLead":"A $TRUMP és a $MELANIA nem igazi digitális pénz, mert nincs mögötte fedezet, csak az elnök maga. Ő biztosan gazdagodik...","id":"20250125_hvg-donald-melania-trump-kriptovaluta-TRUMP-MELANIA-Solana-blokklanc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a0bc3c0-f500-4056-8e48-4a13ff8f75b5.jpg","index":0,"item":"51815cbf-70d8-40a5-92e5-5fe92eddcc80","keywords":null,"link":"/360/20250125_hvg-donald-melania-trump-kriptovaluta-TRUMP-MELANIA-Solana-blokklanc","timestamp":"2025. január. 25. 08:30","title":"A Biblia-biznisz után nem is olyan meglepő, hogy Trump a kriptovaluták piacán is kaszálna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"John Coughenour szerint a rendelet kirívóan alkotmányellenes.","shortLead":"John Coughenour szerint a rendelet kirívóan alkotmányellenes.","id":"20250123_elnoki-rendelet-birosag-blokkolas-trump-szuletesi-jogon-allampolgarsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69.jpg","index":0,"item":"000aedae-d34c-454d-8cf9-a2deedd2615d","keywords":null,"link":"/vilag/20250123_elnoki-rendelet-birosag-blokkolas-trump-szuletesi-jogon-allampolgarsag","timestamp":"2025. január. 23. 21:05","title":"Blokkolta egy szövetségi bíró Trumpnak a születési jogon járó állampolgárság eltörlését kimondó rendeletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]