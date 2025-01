Összeütközött a levegőben és a Potomac-folyóba zuhant egy Bombardier CRJ700-as utasszállító repülőgép és egy Black Hawk katonai helikopter helyi idő szerint szerda este kilenc óra körül Washington fölött, a Ronald Reagan repülőtér közelében. A kansasi Wichitából érkezett, leszálláshoz készülő gép fedélzetén 64, a gyakorlórepülést végző helikopterén három ember tartózkodott.

Mindkét jármű a folyóba zuhant, ahol több száz szakember kutat esetleges túlélők után, dolgozik a holttestek kiemelésén. Sajtóértesülések szerint mostanáig 19 testet emeltek ki a vízből. A CNN a művelet részleteit ismerőktől azt az információt kapta, hogy a munkálatokat most már nem mentésként kezelik, sokkal inkább az áldozatok maradványainak megtalálása a cél.

Közben a LiveATC.net nyilvánosságra hozta a PAT25 hívójelű helikopter legénysége és a légiirányítás között közvetlenül az ütközés előtt lezajlott beszélgetést. (Ennek egy része itt meghallgatható.)

„PAT25, látja a CRJ-t? PAT25, haladjon el a CRJ mögött” – közölték a Black Hawkon utazó katonákkal helyi idő szerint este 8 óra 47 perckor. Hamarosan a háttérben valaki felkiált: „Ó!”

Néhány másodperccel később egy másik légi jármű vette fel a kapcsolatot a légiirányítással: „Torony, látták ezt?” – hangzott el, az ütközésre utalva.

Ezt követően az egyik légiirányító a 33-as futópálya felé tartó gépeknek azt az utasítást adta, hogy kerüljenek a másik irányból.

„Ütközés, ütközés, ütközés, ez egy hármas figyelmeztetés” – hallható egy másik irányító hangja, majd az hangzik el: „Nem tudom, hogy észrevette-e, de ütközés történt a 33-as megközelítése során. Határozatlan időre leállítjuk a műveleteket, ha vissza akarna térni a kapuhoz. Erősen javaslom, hogy egyeztessenek a társasággal. Jelezze, hogy mit szeretnének tenni.”

Egy újabb légiirányító azt mondta az ütközésre utalva: „Valószínűleg kinn, a folyó közepén történhetett. Csak egy tűzgolyót láttam, ami aztán eltűnt. Nem látok semmit, amióta belecsapódtak a vízbe. De ez a CRJ volt és egy helikopter, ami eltalálta.”

Az ütközést térfigyelő és műszerfali kamerák is rögzítették:

A passenger plane and helicopter have collided in the skies above Washington DC.



A web camera shot from the Kennedy Center showed a flash of light mid-air across the Potomac River around 8.47pm local time.https://t.co/giM6v2ky4J pic.twitter.com/LNGGlWLSIF