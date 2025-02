Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szakértők a légszennyezettség miatt kongatják a vészharangot.","shortLead":"A szakértők a légszennyezettség miatt kongatják a vészharangot.","id":"20250204_tudorak-adenokarcinoma-legszennyezettseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2.jpg","index":0,"item":"9b807c59-cb6a-4c85-82be-e31802170283","keywords":null,"link":"/elet/20250204_tudorak-adenokarcinoma-legszennyezettseg","timestamp":"2025. február. 04. 08:38","title":"Egyre többször diagnosztizálnak tüdőrákot olyanoknál, akik soha nem dohányoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Mohos-Töbörben minden megvolt ahhoz, hogy nagyon hideg legyen.","shortLead":"A Mohos-Töbörben minden megvolt ahhoz, hogy nagyon hideg legyen.","id":"20250204_tel-fagy-hideg-mohos-tobor-bukk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271.jpg","index":0,"item":"123fa37c-160b-4509-a693-a8072bb3c727","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_tel-fagy-hideg-mohos-tobor-bukk","timestamp":"2025. február. 04. 15:38","title":"A múlt éjjel volt a leghidegebb a télen, -25,7 fokot mértek a Bükkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aae4204-5061-43d8-89ef-b82b4584fd3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője egy olyan ukrán műveletről posztolt, melynek szerinte a célja, hogy lejárassa Orbán Viktort.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője egy olyan ukrán műveletről posztolt, melynek szerinte a célja, hogy lejárassa Orbán Viktort.","id":"20250204_vadai-agnes-kocsis-mate-titkosszolgalatok-ukran-lejaratokampany-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9aae4204-5061-43d8-89ef-b82b4584fd3d.jpg","index":0,"item":"d7b0470a-8e1a-4fa7-a14f-4a75d354e4c2","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_vadai-agnes-kocsis-mate-titkosszolgalatok-ukran-lejaratokampany-orban-viktor","timestamp":"2025. február. 04. 13:49","title":"Vadai: Kocsis Máté zárt ülésről adott ki információt, ami „szigorúan tilos és bűncselekményszagú”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c33a909-d2e6-42f6-95aa-64f8f7a99f56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szalkszentmártoni mellékhelyiség falai fából készültek, rajtuk az elmaradhatatlan műanyag fóliába csomagolt felirat hirdeti, hogy MÉG NEM ÜZEMEL.","shortLead":"A szalkszentmártoni mellékhelyiség falai fából készültek, rajtuk az elmaradhatatlan műanyag fóliába csomagolt felirat...","id":"20250205_32-millio-forintert-epitettek-nyilvanos-WC-t-Bacs-Kiskun-megyeben-szalkszentmarton-hadhazy-akos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c33a909-d2e6-42f6-95aa-64f8f7a99f56.jpg","index":0,"item":"553506ca-e968-4bd8-890b-5826ba77e2e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_32-millio-forintert-epitettek-nyilvanos-WC-t-Bacs-Kiskun-megyeben-szalkszentmarton-hadhazy-akos","timestamp":"2025. február. 05. 10:52","title":"Hadházy bemutatja: 32 milliónyi uniós pénzt költöttek egy nyilvános WC-re Szalkszentmártonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27eca3b4-c241-48fd-8302-9720c25472f4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Grazer AK-nál ismét együtt dolgozhat korábbi eszéki edzőjével.","shortLead":"A Grazer AK-nál ismét együtt dolgozhat korábbi eszéki edzőjével.","id":"20250205_labdarugas-kleinheisler-laszlo-atigazolas-ausztria-grazer-ak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27eca3b4-c241-48fd-8302-9720c25472f4.jpg","index":0,"item":"d60f5547-ebb0-461e-8dbe-963389201860","keywords":null,"link":"/sport/20250205_labdarugas-kleinheisler-laszlo-atigazolas-ausztria-grazer-ak","timestamp":"2025. február. 05. 12:19","title":"Kleinheisler László az osztrák Bundesligába igazolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a968a9-d0e7-4f32-b6b5-80e33e9e7fc8","c_author":"Lidl Magyarország","category":"brandcontent","description":"Az ünnepi időszak hagyományosan a boldog családi együttlét, a pihenés és töltődés időszaka, ám a valóságban sokszor fárasztó és megterhelő is lehet. Nem csoda hát, hogy ezek után az évkezdés sokak számára kihívást jelent: mind szellemileg, mind fizikailag, de anyagi szempontból is. Íme néhány tipp, amivel abban segítünk, hogy könnyebben, nyugodtabban és olcsóbban induljon az új esztendő.","shortLead":"Az ünnepi időszak hagyományosan a boldog családi együttlét, a pihenés és töltődés időszaka, ám a valóságban sokszor...","id":"20250122_Tippek-hogy-konnyebben-induljon-az-uj-ev-lidl-kupon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7a968a9-d0e7-4f32-b6b5-80e33e9e7fc8.jpg","index":0,"item":"0db688aa-f688-48ed-aa87-68d0550d4b66","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250122_Tippek-hogy-konnyebben-induljon-az-uj-ev-lidl-kupon","timestamp":"2025. február. 04. 13:30","title":"Ezeket érdemes most beszerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bd16ed-03af-42a3-8f3d-3eba34dc4a38","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem tudni, hogy a sofőr életben van-e, utoljára akkor adott életjelet, miután belezuhant a víznyelőbe.","shortLead":"Nem tudni, hogy a sofőr életben van-e, utoljára akkor adott életjelet, miután belezuhant a víznyelőbe.","id":"20250204_mentok-viznyelo-teherautosofor-japan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35bd16ed-03af-42a3-8f3d-3eba34dc4a38.jpg","index":0,"item":"1a44b8a6-62e7-4845-960a-9b41134b290c","keywords":null,"link":"/elet/20250204_mentok-viznyelo-teherautosofor-japan","timestamp":"2025. február. 04. 13:16","title":"Már egy hete nem tudják kiszedni a víznyelőbe zuhant teherautó-sofőrt Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86d1c497-f3f9-419c-ac53-5534bbd1547a","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250205_Marabu-Feknyuz-Egyeztettem-Miszter-Trumppal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86d1c497-f3f9-419c-ac53-5534bbd1547a.jpg","index":0,"item":"c6616378-d011-48b0-b2e6-e2841a14eb14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_Marabu-Feknyuz-Egyeztettem-Miszter-Trumppal","timestamp":"2025. február. 05. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Egyeztettem Miszter Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]