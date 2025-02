Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ef7242a1-7323-40b3-93fa-00ac481576ff","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hátrányból fordítva győzte le Szlovákia csapatát a magyar együttes.","shortLead":"Hátrányból fordítva győzte le Szlovákia csapatát a magyar együttes.","id":"20250206_magyar-noi-jegkorong-valogatott-szlovakia-olimpiai-selejtezo-gyozelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef7242a1-7323-40b3-93fa-00ac481576ff.jpg","index":0,"item":"0aff3f51-b67b-4d32-9739-39102e8f8385","keywords":null,"link":"/sport/20250206_magyar-noi-jegkorong-valogatott-szlovakia-olimpiai-selejtezo-gyozelem","timestamp":"2025. február. 06. 19:02","title":"Győzelemmel kezdte az olimpiai selejtezőtornát a női hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1121842e-656b-4aea-bb54-e5c089f555fd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vadászokat zavart meg az állat a Bükkben.","shortLead":"Vadászokat zavart meg az állat a Bükkben.","id":"20250205_bukk-ozd-medve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1121842e-656b-4aea-bb54-e5c089f555fd.jpg","index":0,"item":"490aad81-6b03-490f-ad27-014b563b8580","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_bukk-ozd-medve","timestamp":"2025. február. 05. 14:49","title":"A kocsiba pattanva menekült el két vadász egy Ózdnál felbukkanó medve elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7be8c3b-537e-4ba0-bd85-f05864664b04","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az orosz pénzintézet úttörőnek számít Oroszországban, Gigachat néven még chatbotot is kiadtak 2023-ban.","shortLead":"Az orosz pénzintézet úttörőnek számít Oroszországban, Gigachat néven még chatbotot is kiadtak 2023-ban.","id":"20250206_Putyin-sberbank-kina-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7be8c3b-537e-4ba0-bd85-f05864664b04.jpg","index":0,"item":"19a77d40-4d9a-486c-99eb-7e017b8ea3df","keywords":null,"link":"/kkv/20250206_Putyin-sberbank-kina-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 06. 11:37","title":"Putyin kiadta az ukázt a Sberbanknak, hogy működjön együtt Kínával a mesterséges intelligencia területén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ad8fac-54e3-4cae-9813-90939261a31e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Google újraírta az MI felhasználására vonatkozó alapelveit, a techóriás már nem zárkózik el attól, hogy fegyverként vagy megfigyelésre használja a mesterséges intelligenciát.","shortLead":"A Google újraírta az MI felhasználására vonatkozó alapelveit, a techóriás már nem zárkózik el attól, hogy fegyverként...","id":"20250205_google-mesterseges-intelligencia-ai-fegyver","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6ad8fac-54e3-4cae-9813-90939261a31e.jpg","index":0,"item":"d0d0fa6e-d299-48dd-b964-d869508229d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_google-mesterseges-intelligencia-ai-fegyver","timestamp":"2025. február. 05. 06:57","title":"Már nem ígéri a Google, hogy nem fogja fegyvernek használni a mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök egyre gyakrabban beszél arról, hogy hiba volt Ukrajnának lemondania atomfegyvereiről a Szovjetunió felbomlásakor. ","shortLead":"Az elnök egyre gyakrabban beszél arról, hogy hiba volt Ukrajnának lemondania atomfegyvereiről a Szovjetunió...","id":"20250204_Zelenszkij-atomfegyver-NATO-Oroszorszag-Ukrajna-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2.jpg","index":0,"item":"f90b836e-4f60-4882-99a0-1ecd5f16dea1","keywords":null,"link":"/vilag/20250204_Zelenszkij-atomfegyver-NATO-Oroszorszag-Ukrajna-haboru","timestamp":"2025. február. 04. 22:25","title":"Zelenszkij szerint Ukrajnának atomfegyverekre van szüksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42da984a-71a8-4948-9993-3684f1a54e36","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Somogyi Péter, az Oxfordi Egyetem neurobiológia professzora levélben ment neki Gulyás Balázsnak, az egykori akadémiai intézetek, a HUN-REN elnökének.","shortLead":"Somogyi Péter, az Oxfordi Egyetem neurobiológia professzora levélben ment neki Gulyás Balázsnak, az egykori akadémiai...","id":"20250204_Kemeny-biralat-Oxfordbol-az-egykori-akademia-intezetek-vezetojenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42da984a-71a8-4948-9993-3684f1a54e36.jpg","index":0,"item":"e143c31d-201b-4b74-8937-7f837741e4ba","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_Kemeny-biralat-Oxfordbol-az-egykori-akademia-intezetek-vezetojenek","timestamp":"2025. február. 05. 13:51","title":"Kemény bírálat Oxfordból az egykori akadémiai intézetek vezetőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c9bc22-7a53-4805-91ec-9edd265863c0","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Ugrásra készen áll a HM szerint a közép-afrikai Csádba készülő magyar katonai kontingens, bár továbbra sem tiszta, mi a célja. Ezt részletezi két kormányközi megállapodás, amit – bár itthon elfelejtették ezt közölni – tavaly ősszel már alá is írtak Budapesten, viszont nem nyilvánosak. A miniszterelnök fia által egyengetett titokzatos misszió katonai részleteiről talán majd 30 év múlva lehet többet tudni. ","shortLead":"Ugrásra készen áll a HM szerint a közép-afrikai Csádba készülő magyar katonai kontingens, bár továbbra sem tiszta, mi...","id":"20250205_afrika-csad-katonai-misszio-honvedelmi-miniszterium-titok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35c9bc22-7a53-4805-91ec-9edd265863c0.jpg","index":0,"item":"f932e2e9-8535-4495-8f95-d9548d61a707","keywords":null,"link":"/360/20250205_afrika-csad-katonai-misszio-honvedelmi-miniszterium-titok","timestamp":"2025. február. 05. 13:00","title":"Valamikor, valamiért katonákat küldünk Afrikába: amit tudni lehet és amit titkol a kormány a csádi katonai misszióról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cff1b4a1-f1e8-44e0-bbfe-664007a69de3","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"Miután a kaszinóváros gyurcsányi terve 15 éve meghiúsult, a velencei-tó-parti Sukorón most újra kiemelt beruházásra készülnek, amelyben egy orosz–magyar oligarcha is érdekelt. A helyiek petícióznak és tüntetni készülnek, de óriási az ellenszél. ","shortLead":"Miután a kaszinóváros gyurcsányi terve 15 éve meghiúsult, a velencei-tó-parti Sukorón most újra kiemelt beruházásra...","id":"20250205_hvg-A-to-nem-tagas-sukoro-ingatlan-fejlesztes-kiemelt-beruhazas-velencei-to-civilek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cff1b4a1-f1e8-44e0-bbfe-664007a69de3.jpg","index":0,"item":"4c74a19e-3a82-4613-8c15-8a4957ab49ad","keywords":null,"link":"/360/20250205_hvg-A-to-nem-tagas-sukoro-ingatlan-fejlesztes-kiemelt-beruhazas-velencei-to-civilek","timestamp":"2025. február. 05. 15:00","title":"Sukoró kettő, NER-módra: szinte bármit építhet a tó partjára egy orosz–magyar oligarcha érdekeltsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]