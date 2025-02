Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c5492435-cd0f-496a-b883-a2927a4bb00e","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"elet","description":"Nem ez az első alkalom, hogy kolozsvári születésű tervező egyik kreációját egy külföldi híresség viselte a vörösszőnyegen. A különleges fejdíszre azóta újabb megrendelést érkezett, a belőle született mémeken pedig sokat nevetett. ","shortLead":"Nem ez az első alkalom, hogy kolozsvári születésű tervező egyik kreációját egy külföldi híresség viselte...","id":"20250210_abodi-dora-jaden-smith-grammy-fejdisz-magyar-tervezo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5492435-cd0f-496a-b883-a2927a4bb00e.jpg","index":0,"item":"5f7446e5-a3e7-4aad-b0a4-bded9b3a2f51","keywords":null,"link":"/elet/20250210_abodi-dora-jaden-smith-grammy-fejdisz-magyar-tervezo","timestamp":"2025. február. 10. 17:30","title":"Így került rá Jaden Smith fejére a fekete vámpírkastély – interjú a tervezővel, Abodi Dórával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765e596f-f9f5-4bf2-accc-35c4a61a9a34","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Már korábban felmerült, hogy Milák Kristóf párizsi esete miatt módosíthatják a sporttörvényt, most az Index arról ír, hogy akár a sportolók a saját olimpiai életjáradékukat is elveszíthetik, ha nem jelölik meg, ki segítette a felkészülésüket.","shortLead":"Már korábban felmerült, hogy Milák Kristóf párizsi esete miatt módosíthatják a sporttörvényt, most az Index arról ír...","id":"20250209_olimpiai-eletjaradek-edzo-milak-kristof","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/765e596f-f9f5-4bf2-accc-35c4a61a9a34.jpg","index":0,"item":"ed6d910f-48d5-44f8-b6c9-b1de8beaa2d6","keywords":null,"link":"/elet/20250209_olimpiai-eletjaradek-edzo-milak-kristof","timestamp":"2025. február. 09. 15:56","title":"Index: Jön a Lex Milák, a sportoló is bukhatja az olimpiai életjáradékot, ha nem nevez meg edzőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4deaddbe-5d39-403f-8525-1ca7d80ce389","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kimondottan ráfizetéses volt a kevesebb mint négy forintnak megfelelő értékű érme előállítása.","shortLead":"Kimondottan ráfizetéses volt a kevesebb mint négy forintnak megfelelő értékű érme előállítása.","id":"20250210_usa-trump-egy-centes-erme-kivezetese-penzvero-dollar-szazadresze","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4deaddbe-5d39-403f-8525-1ca7d80ce389.jpg","index":0,"item":"989fbb16-9d63-4629-8135-cd07a19198db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_usa-trump-egy-centes-erme-kivezetese-penzvero-dollar-szazadresze","timestamp":"2025. február. 10. 13:32","title":"Trump beszünteti az egycentes érmék verését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8117414-3d2c-4887-8ba4-73c43f0d8996","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Ambroise Thomas a 19. században két másik operájával lett híres. A Nemzeti Filharmonikusok vezetője, Vashegyi György most a Psychét ismerteti meg a mai közönséggel február 12-én.","shortLead":"Ambroise Thomas a 19. században két másik operájával lett híres. A Nemzeti Filharmonikusok vezetője, Vashegyi György...","id":"20250209_Ambroise-Thomas-Psyche-Vashegyi-Gyorgy-Nemzeti-Filharmonikusok-Mupa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8117414-3d2c-4887-8ba4-73c43f0d8996.jpg","index":0,"item":"98726235-c047-4762-b247-6c549e596b47","keywords":null,"link":"/360/20250209_Ambroise-Thomas-Psyche-Vashegyi-Gyorgy-Nemzeti-Filharmonikusok-Mupa","timestamp":"2025. február. 09. 14:20","title":"Külföldi sztárokkal ad elő egy kevésbé ismert francia operát a Nemzeti Filharmonikus Zenekar a Müpában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ceb8ed4-c046-4d89-b0b3-3b46fb2dc84f","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A depressziós hangulatot, sőt, még akár a depressziót mint betegséget is le lehet győzni, ha tudatosan vesszük fel velük a kesztyűt. Elég, ha a két legfontosabb szegmensre, a táplálkozásra és a mozgásra fókuszálunk, és máris kifelé tarthatunk a mély gödörből. ","shortLead":"A depressziós hangulatot, sőt, még akár a depressziót mint betegséget is le lehet győzni, ha tudatosan vesszük fel...","id":"20250210_remotivextra-Depressziodietaval-es-fizikai-antidepresszanssal-a-lelkunkert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ceb8ed4-c046-4d89-b0b3-3b46fb2dc84f.jpg","index":0,"item":"0ae8f10b-9a9e-426c-b2d6-5f56bd46e924","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250210_remotivextra-Depressziodietaval-es-fizikai-antidepresszanssal-a-lelkunkert","timestamp":"2025. február. 10. 10:45","title":"Depressziódiétával és fizikai antidepresszánssal a lelkünkért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"f939f8a2-a6df-44a7-b924-b5f8698069e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Néha a csajok is úgy vannak vele szerzője 92 éves volt.","shortLead":"A Néha a csajok is úgy vannak vele szerzője 92 éves volt.","id":"20250210_Elhunyt-Tom-Robbins-az-amerikai-ellenkultura-iroja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f939f8a2-a6df-44a7-b924-b5f8698069e6.jpg","index":0,"item":"7debbba6-318f-40db-8bdb-e6012fc49038","keywords":null,"link":"/kultura/20250210_Elhunyt-Tom-Robbins-az-amerikai-ellenkultura-iroja","timestamp":"2025. február. 10. 13:19","title":"Elhunyt Tom Robbins, az amerikai ellenkultúra írója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905ee084-ec74-4af0-b7d5-0e9f0f7b969e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 39 éves férfit Berlinben fogták el, a lakásán találtak egy rejtekhelyet, ahonnan merevlemezek és telefonok kerültek elő.","shortLead":"A 39 éves férfit Berlinben fogták el, a lakásán találtak egy rejtekhelyet, ahonnan merevlemezek és telefonok kerültek...","id":"20250210_elfogas-motherless-ugy-gyanusitott-berlin-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/905ee084-ec74-4af0-b7d5-0e9f0f7b969e.jpg","index":0,"item":"2858eb87-4994-4ece-9602-53afbe064e52","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_elfogas-motherless-ugy-gyanusitott-berlin-rendorok","timestamp":"2025. február. 10. 11:19","title":"Motherless-ügy: elfogtak egy magyar férfit, aki elvágott torkú nőkről töltött fel képeket egy pornóoldalra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f32597-e308-485e-abf7-eb097580000a","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"kkv","description":"Egyszerre zöld, lila és rózsaszín, olcsó, nagy és biztonságos, nem kötődik egy országhoz sem, de mégis nemzeti, mi az? Váradi József vezérigazgató szerint a Wizz Air – akár Ferihegyen, akár Londonban, akár Abu-Dzabiban.","shortLead":"Egyszerre zöld, lila és rózsaszín, olcsó, nagy és biztonságos, nem kötődik egy országhoz sem, de mégis nemzeti, mi az...","id":"20250209_varadi-jozsef-wizzair-fapados-repules-fenntarthatosag-legikozlekedes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4f32597-e308-485e-abf7-eb097580000a.jpg","index":0,"item":"1ca33dc3-42d7-4ca8-8a2a-bbeaf7ccda1d","keywords":null,"link":"/kkv/20250209_varadi-jozsef-wizzair-fapados-repules-fenntarthatosag-legikozlekedes-ebx","timestamp":"2025. február. 09. 17:00","title":"Váradi József, a Wizz Air vezére: Nem ülhetünk vissza a lovakra repülés helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]