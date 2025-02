Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6efad745-e253-4b5c-89ef-bdfff142d429","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A ködös, jeges szakaszon egymás után ütköztek az autók a kialakult torlódásba. ","shortLead":"A ködös, jeges szakaszon egymás után ütköztek az autók a kialakult torlódásba. ","id":"20250211_tomegkarambol-Kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6efad745-e253-4b5c-89ef-bdfff142d429.jpg","index":0,"item":"c783f0e2-974c-4d6d-93a5-e77fecba2ec1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_tomegkarambol-Kina","timestamp":"2025. február. 11. 08:21","title":"Több mint 100 autó csapódott egymásnak egy kínai hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Szerintük Izrael nem tartja be a megállapodást.","shortLead":"Szerintük Izrael nem tartja be a megállapodást.","id":"20250210_hamasz-tuszok-szabadon-engedes-felfuggesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5.jpg","index":0,"item":"7cc1835a-eb99-4aac-8bb8-e6ef5278d66c","keywords":null,"link":"/vilag/20250210_hamasz-tuszok-szabadon-engedes-felfuggesztes","timestamp":"2025. február. 10. 18:38","title":"A Hamász felfüggeszti az izraeli túszok szabadon engedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc130d86-73a4-4020-9fd2-c8a0058923a5","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Év elejétől 2026 végéig több száz új nyilvános EV-töltőt adnak át itthon a nagy EU-s töltőtelepítési pályázatok keretében, de ezek jobbára nem a területi vakfoltokat töltik ki. A következő dömping 2028 végére várható.","shortLead":"Év elejétől 2026 végéig több száz új nyilvános EV-töltőt adnak át itthon a nagy EU-s töltőtelepítési pályázatok...","id":"20250211_hvg-eautok-autotoltok-magyarorszag-unios-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc130d86-73a4-4020-9fd2-c8a0058923a5.jpg","index":0,"item":"2e5a11fd-e2e1-47c9-9a60-97c252a565ef","keywords":null,"link":"/360/20250211_hvg-eautok-autotoltok-magyarorszag-unios-tamogatas","timestamp":"2025. február. 11. 11:30","title":"Két év szünet után érhet el a gyengén ellátott hazai térségekbe a nagy e-autó-töltőtelepítési hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87de08c6-0330-407a-b820-fb31c34a0fe5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az esetről videofelvétel készült, a rendőrség garázdaság miatt indított eljárást.","shortLead":"Az esetről videofelvétel készült, a rendőrség garázdaság miatt indított eljárást.","id":"20250210_szolnok-buszsofor-reszeg-ferfi-bantalmazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87de08c6-0330-407a-b820-fb31c34a0fe5.jpg","index":0,"item":"898f913e-c9eb-4d92-aba2-ce349e3e805e","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_szolnok-buszsofor-reszeg-ferfi-bantalmazas","timestamp":"2025. február. 10. 20:30","title":"Rugdosta, fojtogatta a buszsofőr a gyalázkodó részeg férfit Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89fc2d60-e940-434c-ac63-d522903df65c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eden Knight ösztöndíjjal érkezett az Egyesült Államokba, és amikor menedékjogért akart folyamodni, meggyőzték, hogy térjen vissza Szaúd-Arábiába. ","shortLead":"Eden Knight ösztöndíjjal érkezett az Egyesült Államokba, és amikor menedékjogért akart folyamodni, meggyőzték...","id":"20250211_szaudi-kovetseg-ongyilkos-transz-fiatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89fc2d60-e940-434c-ac63-d522903df65c.jpg","index":0,"item":"a874d60b-3b47-496f-a97c-dcba9fa9f947","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_szaudi-kovetseg-ongyilkos-transz-fiatal","timestamp":"2025. február. 11. 16:39","title":"A szaúdi követségnek dolgozott az ügyvéd, aki rábeszélte a később öngyilkosságot elkövető transznemű fiatalt, hogy menjen haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"475bff95-cfa3-4946-92fb-60fac96141d4","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A korrupció elleni küzdelemre felállított Integritás Hatóság közreműködésével több olyan vizsgálat, illetve nyomozás is zajlik, amelynek a középpontjában a Rogán Antal által felügyelt Nemzeti Kommunikációs Hivatal áll. Ez az a hatóság, amelynek az elnökét, Biró Ferencet a hivatali autó jogszerűtlen használatával gyanúsítják, miközben maga a hatóság az utóbbi időben egyre kreatívabban közreműködik korrupciós cselekmények leleplezésében.","shortLead":"A korrupció elleni küzdelemre felállított Integritás Hatóság közreműködésével több olyan vizsgálat, illetve nyomozás is...","id":"20250210_integritas-hatosag-rogan-antal-rendorseg-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/475bff95-cfa3-4946-92fb-60fac96141d4.jpg","index":0,"item":"e26b58e5-dcd6-4e56-a0c3-0104c4372682","keywords":null,"link":"/360/20250210_integritas-hatosag-rogan-antal-rendorseg-nyomozas","timestamp":"2025. február. 10. 06:30","title":"Nincs még lefutva az Integritás Hatóság és Rogán Antal közötti harc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d8f1df-7cb4-429f-ad08-95f42f456990","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Követik a tömeggyártók szokásait, néhány látványelem változik a kocsin egy-egy frissítésnél.","shortLead":"Követik a tömeggyártók szokásait, néhány látványelem változik a kocsin egy-egy frissítésnél.","id":"20250210_Kepeken-a-nalunk-is-legnepszerubb-BYD-modell-uj-verzioja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07d8f1df-7cb4-429f-ad08-95f42f456990.jpg","index":0,"item":"9095552b-0b7a-46ef-8a76-ed3dac6762c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_Kepeken-a-nalunk-is-legnepszerubb-BYD-modell-uj-verzioja","timestamp":"2025. február. 10. 07:05","title":"Képeken a nálunk is legnépszerűbb BYD-modell friss verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9655f4ef-dab5-475c-b9f3-4ffb255841c5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Bár a meccs sima volt, emlékezetes pillanatokból ezúttal sem volt hiány.","shortLead":"Bár a meccs sima volt, emlékezetes pillanatokból ezúttal sem volt hiány.","id":"20250210_amerikai-foci-nfl-super-bowl-kepgaleria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9655f4ef-dab5-475c-b9f3-4ffb255841c5.jpg","index":0,"item":"3fd45687-a8b8-45bf-ac7d-914d5e41fa64","keywords":null,"link":"/elet/20250210_amerikai-foci-nfl-super-bowl-kepgaleria","timestamp":"2025. február. 10. 10:47","title":"Hét touchdown a pályán, Donald Trump a lelátón – ilyen volt a Super Bowl a fotósok szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]