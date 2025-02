Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Donald Tusk 650 milliárd zloty (kb. 63 ezer milliárd forint) beruházásával pörgetné fel a lengyel gazdaságot, ami a lengyel GDP csaknem 18 százalékának felel meg.","shortLead":"Donald Tusk 650 milliárd zloty (kb. 63 ezer milliárd forint) beruházásával pörgetné fel a lengyel gazdaságot, ami...","id":"20250210_Oriasi-beruhazasi-programot-hirdetett-a-lengyel-miniszterelnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46.jpg","index":0,"item":"c73a6b1b-20fa-4aea-81ad-72a88b51f390","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_Oriasi-beruhazasi-programot-hirdetett-a-lengyel-miniszterelnok","timestamp":"2025. február. 10. 20:04","title":"Óriási beruházási programot hirdetett a lengyel miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c086d0cc-10c7-40bc-a86e-fe3236ad068f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minden értelemben a pókok agyára megy a Gibellula attenboroughii nevű parazita gomba, amit még 2021-ben fedeztek fel egy BBC-műsor forgatása közben.","shortLead":"Minden értelemben a pókok agyára megy a Gibellula attenboroughii nevű parazita gomba, amit még 2021-ben fedeztek fel...","id":"20250209_horroparazita-gomba-pokok-fertozese-iranyitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c086d0cc-10c7-40bc-a86e-fe3236ad068f.jpg","index":0,"item":"2c3ddd2f-46cc-43c7-88e4-471406bfd484","keywords":null,"link":"/tudomany/20250209_horroparazita-gomba-pokok-fertozese-iranyitas","timestamp":"2025. február. 09. 08:03","title":"Horrorparazitát fedeztek fel, átveszi az irányítást a pókok teste felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e1d842-3576-4f99-bdbf-1d7a534c091e","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogyan lett a Ford Capri kicsi és könnyű sportkupéból nagy és nehéz elektromos szabadidő-autó. Egy 1969-es nagyon korai példány mellé odatettük a 2025-ös legújabb verziót, ami tulajdonképpen egy Volkswagen.","shortLead":"Vázoljuk, hogyan lett a Ford Capri kicsi és könnyű sportkupéból nagy és nehéz elektromos szabadidő-autó. Egy 1969-es...","id":"20250209_regi-oldtimer-es-elektromos-ford-capri-1969-2025-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92e1d842-3576-4f99-bdbf-1d7a534c091e.jpg","index":0,"item":"1d07d502-a75a-44ee-9c42-fe5b238df0b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250209_regi-oldtimer-es-elektromos-ford-capri-1969-2025-teszt-velemeny","timestamp":"2025. február. 09. 08:00","title":"56 éves pajtalelettől a legújabb villanyosig: Ford Caprikat teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d17ffd3-c867-4d43-8d6d-dd64fa25c8a7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kash Patel 25 ezer dollárt kapott Igor Lopotanek cégétől azért, hogy szerepeljen a korábban oroszpárti dokumentumfilmeket készítő producer legújabb sorozatában, amely Tucker Carlson platformján jelent meg.","shortLead":"Kash Patel 25 ezer dollárt kapott Igor Lopotanek cégétől azért, hogy szerepeljen a korábban oroszpárti...","id":"20250209_donald-trump-kash-patel-fbi-oroszorszag-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d17ffd3-c867-4d43-8d6d-dd64fa25c8a7.jpg","index":0,"item":"ebfffe8e-5442-47fd-9523-fcbe3587a949","keywords":null,"link":"/vilag/20250209_donald-trump-kash-patel-fbi-oroszorszag-propaganda","timestamp":"2025. február. 09. 11:22","title":"Kreml-közeli orosz propagandafilmestől kapott honoráriumot Trump FBI-igazgatójelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050b5463-daab-4262-a0a5-ed69dd392cf1","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A kínai valóság szembejött az amerikai elnök vágyvezérelt és erőfitogtatásból álló világával, és ez újratervezésre késztetheti Donald Trumpot. A távol-keleti startup ott mutatott be az amerikai techóriásoknak, ahol a jövő eldől: a mesterséges intelligencia alkalmazásában.","shortLead":"A kínai valóság szembejött az amerikai elnök vágyvezérelt és erőfitogtatásból álló világával, és ez újratervezésre...","id":"20250209_hvg-mi-kina-usa-deepseek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/050b5463-daab-4262-a0a5-ed69dd392cf1.jpg","index":0,"item":"0c2a01a5-9b23-4692-92bb-127536013084","keywords":null,"link":"/360/20250209_hvg-mi-kina-usa-deepseek","timestamp":"2025. február. 09. 08:15","title":"Hiába gáncsolja az USA a kínai mesterséges intelligencia fejlesztését, Peking most túljárt Trumpék eszén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39855deb-9735-41a8-8178-69d9fccc375f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyílt versenyt akar, mert „mi nem a magánérdeket, hanem a közérdeket szolgáljuk”.","shortLead":"Nyílt versenyt akar, mert „mi nem a magánérdeket, hanem a közérdeket szolgáljuk”.","id":"20250210_karacsony-gergely-rakosrendezo-beruhazo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39855deb-9735-41a8-8178-69d9fccc375f.jpg","index":0,"item":"f16d3676-bf56-4ac5-a4be-4de018a2808b","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_karacsony-gergely-rakosrendezo-beruhazo","timestamp":"2025. február. 10. 11:35","title":"Karácsony: Beruházót keres a főváros Rákosrendezőhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d55986-d0bb-467e-95d1-fad855a46b33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csatornát feltörték, a közmédia azt közölte, dolgoznak a megoldáson.","shortLead":"A csatornát feltörték, a közmédia azt közölte, dolgoznak a megoldáson.","id":"20250210_kozmedia-yt-lopas-letiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84d55986-d0bb-467e-95d1-fad855a46b33.jpg","index":0,"item":"b2bcb11b-87e7-4d93-ba8c-2eacfe846cdf","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_kozmedia-yt-lopas-letiltas","timestamp":"2025. február. 10. 12:37","title":"Ellopták az M1 YouTube-csatornáját, a platform már le is tiltotta azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e4999e-bca6-451c-ae52-3e44b246dfad","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Filmes akart lenni, de a szülei, Jancsó Miklós rendező és Csákány Zsuzsanna vágó ellenezték a tervet. Sok helyen élt, de sosem költözne Amerikába, Angliába meg végképp nem. Miért nem számított rá, hogy Oscar-díjra jelölik, és miért nem akarta, hogy magyar legyen a filmbeli fiktív építész? Nyomasztotta-e a filmes legenda apa öröksége, vagy épp ellenkezőleg? Mi lett a vége, amikor szülei üvöltöztek egymással a vágószobában? HVG-portré Jancsó Dávid vágóról.","shortLead":"Filmes akart lenni, de a szülei, Jancsó Miklós rendező és Csákány Zsuzsanna vágó ellenezték a tervet. Sok helyen élt...","id":"20250209_Portre-Jancso-David-vago-oscar-jeloles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39e4999e-bca6-451c-ae52-3e44b246dfad.jpg","index":0,"item":"76d0f687-f697-4772-bc03-716f23e1e466","keywords":null,"link":"/360/20250209_Portre-Jancso-David-vago-oscar-jeloles","timestamp":"2025. február. 09. 19:30","title":"Az Oscar-díjra jelölt Jancsó Dávid A brutalistáról: Tudtam, hogy ott ülök majd a vágószobában, és szenvedek, hogy ez így nem jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]