[{"available":true,"c_guid":"3b1aa705-b86b-41e0-94e7-977d24310006","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A magyarországi nagyvállalatoknál hatalmas erők mozdultak meg a fenntarthatósági célok elérése érdekében – tapasztalja ifj. Chikán Attila, a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért elnöke. Interjú.","shortLead":"A magyarországi nagyvállalatoknál hatalmas erők mozdultak meg a fenntarthatósági célok elérése érdekében – tapasztalja...","id":"20250210_hvg-fenntarthato-fejlodes-2025-ifj-chikan-attila-BCSDH-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b1aa705-b86b-41e0-94e7-977d24310006.jpg","index":0,"item":"30dde949-5e5a-4bcb-80e0-78646406ba3f","keywords":null,"link":"/360/20250210_hvg-fenntarthato-fejlodes-2025-ifj-chikan-attila-BCSDH-elnok","timestamp":"2025. február. 10. 18:30","title":"„Az egyik fő problémát a túlfogyasztásban látom” – ifj. Chikán Attila a fenntarthatóságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a4bb01-5cda-43f6-ac1c-53740c200515","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Miközben Suni Williams és Butch Wilmore a Nemzetközi Űrállomáson kívül dolgoztak, az Oxfordi Egyetem tudósa, Charline Giroud a Földről örökítette meg őket.","shortLead":"Miközben Suni Williams és Butch Wilmore a Nemzetközi Űrállomáson kívül dolgoztak, az Oxfordi Egyetem tudósa, Charline...","id":"20250209_suni-williams-butch-wilmore-urseta-asztrofoto-charline-giroud-nemzetkozi-urallomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05a4bb01-5cda-43f6-ac1c-53740c200515.jpg","index":0,"item":"82cef42e-5137-4a84-9d9c-d65807e976a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250209_suni-williams-butch-wilmore-urseta-asztrofoto-charline-giroud-nemzetkozi-urallomas","timestamp":"2025. február. 09. 19:03","title":"Amatőr asztrofotós örökítette meg a NASA űrhajósainak rekordot döntő űrsétáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa2030c-a59d-423e-ae32-bcf57cbe840f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A baktériumok segíthetnek lebontani a veszélyes örök vegyi anyagokat, bár a módszer még nem tökéletes, de ígéretes.","shortLead":"A baktériumok segíthetnek lebontani a veszélyes örök vegyi anyagokat, bár a módszer még nem tökéletes, de ígéretes.","id":"20250211_orok-vegyi-anyagok-pfa-lebontasa-bakterium-f11","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7aa2030c-a59d-423e-ae32-bcf57cbe840f.jpg","index":0,"item":"2728dd6e-3198-4643-ad9a-25c81e9e5390","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_orok-vegyi-anyagok-pfa-lebontasa-bakterium-f11","timestamp":"2025. február. 11. 08:03","title":"Találtak egy baktériumot, ami egész egyszerűen megeszi a mérgező örök vegyi anyagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3978899-d99c-4db1-9f31-626cd7ce9af6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kihalóban lévő műfaj a tisztán V8-as izomkolosszusoké, amit mintha már a nevében is sejtetnének.","shortLead":"Kihalóban lévő műfaj a tisztán V8-as izomkolosszusoké, amit mintha már a nevében is sejtetnének.","id":"20250210_Kozel-800-loeros-masztodon-lett-az-Audi-RS-Q8-Legacy-Edition","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3978899-d99c-4db1-9f31-626cd7ce9af6.jpg","index":0,"item":"a847a0f2-8177-402c-9d58-778410fe9673","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_Kozel-800-loeros-masztodon-lett-az-Audi-RS-Q8-Legacy-Edition","timestamp":"2025. február. 10. 20:20","title":"Közel 800 lóerős masztodon lett az Audi RS Q8 Legacy Edition","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc20b17-8b42-47d4-92c8-91fe7860d815","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Többször előfordult már Nógrádban, hogy egy településen fényes nappal jelentek meg az erdei állatok.","shortLead":"Többször előfordult már Nógrádban, hogy egy településen fényes nappal jelentek meg az erdei állatok.","id":"20250209_nograd-kisterenye-szarvasok-futasa-nappal-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc20b17-8b42-47d4-92c8-91fe7860d815.jpg","index":0,"item":"ad1cee24-5e72-4df3-ba76-ec88063eb652","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_nograd-kisterenye-szarvasok-futasa-nappal-video","timestamp":"2025. február. 09. 18:32","title":"Szarvasok rohantak fényes nappal a nógrádi Kisterenye utcáin – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f574f8-adac-4a52-9722-ad47ce003e78","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A MOME rektora mégis kinevezi a három tudásközpont vezetőjét, amit korábban elutasított – értesült a HVG. A tiltakozó diákok, vagyis a MOME Front performansszal készül, és nem elégszik meg a rektor lépésével. A maga ellen bizalmatlansági szavazást kérő Koós Pál rektor szenátus által támogatott vetélytársa törvényességi eljárást kezdeményezett.","shortLead":"A MOME rektora mégis kinevezi a három tudásközpont vezetőjét, amit korábban elutasított – értesült a HVG. A tiltakozó...","id":"20250211_Kemenyen-kuzd-a-MOME-rektora-ma-delutan-eldol-hogy-forradalom-lesz-e-az-egyetemen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73f574f8-adac-4a52-9722-ad47ce003e78.jpg","index":0,"item":"e28df0ee-d47b-44f0-a79d-282feea6b79b","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_Kemenyen-kuzd-a-MOME-rektora-ma-delutan-eldol-hogy-forradalom-lesz-e-az-egyetemen","timestamp":"2025. február. 11. 10:43","title":"Keményen küzd a MOME rektora, délután eldől, hogy lesz-e forradalom az egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81d27651-5b9d-4bb9-bf5f-f08fddc853f9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A csomagolóanyag a ludas: még alapvetően egészséges ételek is veszélyesek lehetnek egy új tanulmány szerint, úgynevezett örök vegyi anyagokkal szennyezheti őket például a műanyag. Hasonló a probléma az éttermi, elviteles élelmiszerekkel is.","shortLead":"A csomagolóanyag a ludas: még alapvetően egészséges ételek is veszélyesek lehetnek egy új tanulmány szerint...","id":"20250210_pfa-orok-vegyi-anyagok-csomagoloanyagok-ettermi-elviteles-etelek-feldolgozott-husfelek-hot-dog-tea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81d27651-5b9d-4bb9-bf5f-f08fddc853f9.jpg","index":0,"item":"2d4a60fe-2b37-4b9c-acd6-f50d7c6ba821","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_pfa-orok-vegyi-anyagok-csomagoloanyagok-ettermi-elviteles-etelek-feldolgozott-husfelek-hot-dog-tea","timestamp":"2025. február. 10. 12:03","title":"Szereti a teát? És a hot-dogot? Csurig lehetnek veszélyes vegyi anyagokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f29ac776-cdcf-4d7e-85a6-8f16f45c4d4e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung csúcsmobiljával egy sor ejtéstesztet csinált a PBKreviews nevű YouTube-csatorna videósa. Ezek alapján igen strapabírónak tűnik a készülék. ","shortLead":"A Samsung csúcsmobiljával egy sor ejtéstesztet csinált a PBKreviews nevű YouTube-csatorna videósa. Ezek alapján igen...","id":"20250210_samsung-galaxy-s25-ultra-ejtesteszt-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f29ac776-cdcf-4d7e-85a6-8f16f45c4d4e.jpg","index":0,"item":"451c2642-0afd-44cf-9786-72752ee9db4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_samsung-galaxy-s25-ultra-ejtesteszt-video","timestamp":"2025. február. 10. 11:03","title":"Ez történik, ha telefonálás közben elejti a Samsung Galaxy S25 Ultrát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]