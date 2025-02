Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2841f1c1-8145-4979-ab4c-0e8ff204740e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jelenet, amelyet a januárban aktivált Instagram-oldalán is megosztott, nagy felháborodást váltott ki.","shortLead":"A jelenet, amelyet a januárban aktivált Instagram-oldalán is megosztott, nagy felháborodást váltott ki.","id":"20250211_meghan-markle-invictus-udvariatlan-gesztus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2841f1c1-8145-4979-ab4c-0e8ff204740e.jpg","index":0,"item":"2492c1b6-cc8d-4ca1-a183-47ef3c4d602f","keywords":null,"link":"/elet/20250211_meghan-markle-invictus-udvariatlan-gesztus","timestamp":"2025. február. 11. 15:13","title":"Meghan Markle nem bírt magával, és odébb tolt egy kerekesszékes sportolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a856ef40-fcb3-44f3-865f-377d7cce8ccc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A szakszervezet 6 százalékos alapbérfejlesztést akar kiharcolni.","shortLead":"A szakszervezet 6 százalékos alapbérfejlesztést akar kiharcolni.","id":"20250210_sztrajkkeszultseg-kollektivmunkaugyi-vita-audi-gyor-lear-corporation","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a856ef40-fcb3-44f3-865f-377d7cce8ccc.jpg","index":0,"item":"277009ff-2452-475d-ba09-677bd9e0159b","keywords":null,"link":"/kkv/20250210_sztrajkkeszultseg-kollektivmunkaugyi-vita-audi-gyor-lear-corporation","timestamp":"2025. február. 10. 09:41","title":"Sztrájkkészültség van az Audi egyik győri beszállítójánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e4a92ee-d48e-454e-b5c0-e0ab18c607e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Donald Trump nemcsak Amerikát akarja naggyá tenni, hanem a saját életét is meg akarja könnyíteni, és mi sem kézenfekvőbb ehhez, mint egy elnöki mandátum.","shortLead":"Donald Trump nemcsak Amerikát akarja naggyá tenni, hanem a saját életét is meg akarja könnyíteni, és mi sem...","id":"20250211_muanyag-szivoszal-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e4a92ee-d48e-454e-b5c0-e0ab18c607e0.jpg","index":0,"item":"7f14728e-f385-45db-8eeb-dd460307b5ac","keywords":null,"link":"/elet/20250211_muanyag-szivoszal-donald-trump","timestamp":"2025. február. 11. 13:42","title":"Trump rendeletben hozza vissza a műanyag szívószálakat, mert a papírból készültek szerinte „felrobbannak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6084dab3-2276-4d23-98dc-e8ebc48e771d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ember meghalt, Vince Neil nem tartózkodott a repülőgépen, de a barátnője igen, ő kórházba került.","shortLead":"Egy ember meghalt, Vince Neil nem tartózkodott a repülőgépen, de a barátnője igen, ő kórházba került.","id":"20250211_motley-crue-magangep-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6084dab3-2276-4d23-98dc-e8ebc48e771d.jpg","index":0,"item":"0e410db4-114e-4841-929f-02deabc087d7","keywords":null,"link":"/elet/20250211_motley-crue-magangep-baleset","timestamp":"2025. február. 11. 08:41","title":"Végzetes ütközés: a Mötley Crüe frontemberének magángépe a kifutón rohant bele egy másik repülőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a4bb01-5cda-43f6-ac1c-53740c200515","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Miközben Suni Williams és Butch Wilmore a Nemzetközi Űrállomáson kívül dolgoztak, az Oxfordi Egyetem tudósa, Charline Giroud a Földről örökítette meg őket.","shortLead":"Miközben Suni Williams és Butch Wilmore a Nemzetközi Űrállomáson kívül dolgoztak, az Oxfordi Egyetem tudósa, Charline...","id":"20250209_suni-williams-butch-wilmore-urseta-asztrofoto-charline-giroud-nemzetkozi-urallomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05a4bb01-5cda-43f6-ac1c-53740c200515.jpg","index":0,"item":"82cef42e-5137-4a84-9d9c-d65807e976a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250209_suni-williams-butch-wilmore-urseta-asztrofoto-charline-giroud-nemzetkozi-urallomas","timestamp":"2025. február. 09. 19:03","title":"Amatőr asztrofotós örökítette meg a NASA űrhajósainak rekordot döntő űrsétáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a800408-12d4-47a2-9c2f-6f52a8b791a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemes Dénes, az orvosokat képviselő ügyvéd viszont egy olyan ügyről sem tud, amit akár első fokon megnyertek volna a vakcinaellenesek.","shortLead":"Nemes Dénes, az orvosokat képviselő ügyvéd viszont egy olyan ügyről sem tud, amit akár első fokon megnyertek volna...","id":"20250210_oltasellenes-szulok-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a800408-12d4-47a2-9c2f-6f52a8b791a1.jpg","index":0,"item":"8059db6d-ee8c-4dd8-aae6-bfd912aa72ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_oltasellenes-szulok-per","timestamp":"2025. február. 10. 07:28","title":"Száznál is több pert indítottak az oltásellenes szülők a gyermekeiket beoltó orvosok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa73c698-cf04-4fdf-b3a5-880ba107a591","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Sony közlése szerint a PlayStation Network Plus-előfizetők 5 napig ingyen használhatják a szolgáltatást.","shortLead":"A Sony közlése szerint a PlayStation Network Plus-előfizetők 5 napig ingyen használhatják a szolgáltatást.","id":"20250209_playstation-network-leallas-szolgaltatas-kieses-kompenzacio-elofizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa73c698-cf04-4fdf-b3a5-880ba107a591.jpg","index":0,"item":"8cb66a65-fb49-4375-aa44-99451eab052c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250209_playstation-network-leallas-szolgaltatas-kieses-kompenzacio-elofizetes","timestamp":"2025. február. 09. 20:03","title":"Kárpótolja a Sony a felhasználókat, amiért egy napra kiesett a PlayStation Network","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0249099a-44f5-47de-a241-c8f2d2dc04fc","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Szarajevóban egy halálos földcsuszamlás, Podgoricában merényletek miatt követelnek magyarázatot.","shortLead":"Szarajevóban egy halálos földcsuszamlás, Podgoricában merényletek miatt követelnek magyarázatot.","id":"20250210_egyetemistak-tuntetes-szerbia-bosznia-montenegro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0249099a-44f5-47de-a241-c8f2d2dc04fc.jpg","index":0,"item":"a14023a2-752d-4f8d-9f25-b60fa5c8afc9","keywords":null,"link":"/vilag/20250210_egyetemistak-tuntetes-szerbia-bosznia-montenegro","timestamp":"2025. február. 10. 21:22","title":"Szerb mintára tüntetnek az egyetemisták Boszniában és Montenegróban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]