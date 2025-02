Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2f70ab97-f16f-4b82-9b65-6a1759f14d3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március közepéig fogadják el az amerikai költségvetést, várhatóan addig dől el a szerkesztőség sorsa. ","shortLead":"Március közepéig fogadják el az amerikai költségvetést, várhatóan addig dől el a szerkesztőség sorsa. ","id":"20250211_Csak-a-februari-fizetes-biztos-a-Szabad-Europanal-mar-a-bezarasra-is-felkeszultek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f70ab97-f16f-4b82-9b65-6a1759f14d3b.jpg","index":0,"item":"d5fbf3a3-a677-44e6-9ebd-7266875a6305","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_Csak-a-februari-fizetes-biztos-a-Szabad-Europanal-mar-a-bezarasra-is-felkeszultek","timestamp":"2025. február. 11. 13:18","title":"Csak a februári fizetés biztos a Szabad Európánál, már a bezárásra is felkészültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e08818-1f34-4960-963b-c71a9d2f1903","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az orosz Roszatom tudósai állítólag egy olyan plazmahajtóművel rukkoltak elő, ami forradalmasíthatja a bolygóközi utazást. A prototípus már megvan, most a finomhangolás és a tesztelés kezdődik.","shortLead":"Az orosz Roszatom tudósai állítólag egy olyan plazmahajtóművel rukkoltak elő, ami forradalmasíthatja a bolygóközi...","id":"20250211_roszatom-plazmahajtomu-urutazas-mars-fold","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59e08818-1f34-4960-963b-c71a9d2f1903.jpg","index":0,"item":"efd59066-079a-44da-97fa-1265e5d6a3ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_roszatom-plazmahajtomu-urutazas-mars-fold","timestamp":"2025. február. 11. 16:03","title":"Újfajta hajtóművet fejlesztettek az oroszok, azt állítják, hogy 30 nap alatt érnék el vele a Marsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd7ff39-3728-4d0b-bf7c-443c404a7fe2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügy érdekében létrehozott szatirikus petíciónak már több mint 200 ezer aláírója van.","shortLead":"Az ügy érdekében létrehozott szatirikus petíciónak már több mint 200 ezer aláírója van.","id":"20250212_Visszavag-Dania-Kalifornia-megvasarlasaert-inditottak-peticiot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fd7ff39-3728-4d0b-bf7c-443c404a7fe2.jpg","index":0,"item":"22c87722-9230-4ec1-a36a-369a17294505","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250212_Visszavag-Dania-Kalifornia-megvasarlasaert-inditottak-peticiot","timestamp":"2025. február. 12. 12:57","title":"Visszavág Dánia: petíciót indítottak Kalifornia megvásárlásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb85c80b-5060-4653-8081-c1a50170b6d3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A DSKY Moonwatch nemcsak nevében, kinézetében is pontosan olyan, mint az Apollo-program űrhajóin használt számítógép beviteli eszköze.","shortLead":"A DSKY Moonwatch nemcsak nevében, kinézetében is pontosan olyan, mint az Apollo-program űrhajóin használt számítógép...","id":"20250211_dsky-moonwatch-karora-apollo-program","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb85c80b-5060-4653-8081-c1a50170b6d3.jpg","index":0,"item":"4d28642d-f902-46ee-b7b4-15653d7331ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_dsky-moonwatch-karora-apollo-program","timestamp":"2025. február. 11. 10:03","title":"Sosem látott szinten menő karórát dobnak piacra: pont olyan, mint az Apollo-program számítógépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90faf45b-7a0b-409c-a8b6-b6d151af8dd5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az orosz kormány a nyilvánosságra kerülő jelentésben amiatt aggodalmaskodik, hogy a szankciók éket vernek Oroszország és szomszédjai közé.","shortLead":"Az orosz kormány a nyilvánosságra kerülő jelentésben amiatt aggodalmaskodik, hogy a szankciók éket vernek Oroszország...","id":"20250211_oroszorszag-vlagyimir-putyin-turk-tanacs-kirgizisztan-kazahsztan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90faf45b-7a0b-409c-a8b6-b6d151af8dd5.jpg","index":0,"item":"85c6bc98-a85f-4ece-bf14-5ca2e22f68bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_oroszorszag-vlagyimir-putyin-turk-tanacs-kirgizisztan-kazahsztan","timestamp":"2025. február. 11. 05:38","title":"Oroszország a Türk Tanácstól félti befolyását egy kiszivárgott kormányzati dokumentum szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c35377b-3a8a-45ff-81c5-e1c219c000f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok válaszának tekinthető a kedd reggeli rendőrségi akció, amelyben Palermóban és területén a Cosa Nostra több mint száznyolcvan tagját vették őrizetbe.","shortLead":"A hatóságok válaszának tekinthető a kedd reggeli rendőrségi akció, amelyben Palermóban és területén a Cosa Nostra több...","id":"20250211_Lehallgatott-telefonbeszelgetes-az-olasz-miniszterelnokot-tamadja-a-sziciliai-maffia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c35377b-3a8a-45ff-81c5-e1c219c000f6.jpg","index":0,"item":"95fbf0a2-8d6f-4110-aabd-80b0d299a80f","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_Lehallgatott-telefonbeszelgetes-az-olasz-miniszterelnokot-tamadja-a-sziciliai-maffia","timestamp":"2025. február. 11. 08:53","title":"Lehallgatott telefonbeszélgetés: az olasz miniszterelnököt támadja a szicíliai maffia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1138666-a1ac-40ed-ae4a-f7edc320a678","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Rendszeres a rongálás.","shortLead":"Rendszeres a rongálás.","id":"20250212_Mar-megint-letortek-a-Margit-hid-kokeresztjeit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1138666-a1ac-40ed-ae4a-f7edc320a678.jpg","index":0,"item":"8fd68543-27e3-41a7-8f89-70892b19d939","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Mar-megint-letortek-a-Margit-hid-kokeresztjeit","timestamp":"2025. február. 12. 16:45","title":"Már megint letörték a Margit híd kőkeresztjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e2738b2-12b1-4ff0-a9e7-90d3078cd172","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök köszönetet mondott Moszkvának az Oroszországban bebörtönzött amerikai tanár szabadon engedéséért.","shortLead":"Az amerikai elnök köszönetet mondott Moszkvának az Oroszországban bebörtönzött amerikai tanár szabadon engedéséért.","id":"20250212_orosz-ukran-haboru-donald-trump-marc-fogel-oroszorszag-szabadon-engedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e2738b2-12b1-4ff0-a9e7-90d3078cd172.jpg","index":0,"item":"a2d7dd4e-ac12-475a-ab98-0413d9863be7","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_orosz-ukran-haboru-donald-trump-marc-fogel-oroszorszag-szabadon-engedes","timestamp":"2025. február. 12. 12:18","title":"Trump szerint egy lépéssel közelebb kerültek az ukrajnai háború lezárásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]