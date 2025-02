Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7ed99315-92f8-4359-b784-6016d66f8a55","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A taglétszám azóta nem volt ilyen magas, hogy a Die Linke létrejött a keletnémet utódpárt és egy másik baloldali tömörülés egyesülésével 2007-ben.","shortLead":"A taglétszám azóta nem volt ilyen magas, hogy a Die Linke létrejött a keletnémet utódpárt és egy másik baloldali...","id":"20250211_nemetorszag-valasztas-linke-baloldal-afd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ed99315-92f8-4359-b784-6016d66f8a55.jpg","index":0,"item":"e9ec5b2d-a811-46e5-b44d-9e3f173c7686","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_nemetorszag-valasztas-linke-baloldal-afd","timestamp":"2025. február. 11. 10:26","title":"Tízezrek csatlakoztak a német szélsőbalhoz az év kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a31393-85d9-4a2d-a2d7-89df4b9c5009","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sűrű héten van túl a MOME, és a folyamat még nem ért véget, ugyanis hamarosan újra át kell esniük a rektorválasztáson.","shortLead":"Sűrű héten van túl a MOME, és a folyamat még nem ért véget, ugyanis hamarosan újra át kell esniük a rektorválasztáson.","id":"20250211_MOME-rektor-tiltakozas-Koos-Pal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9a31393-85d9-4a2d-a2d7-89df4b9c5009.jpg","index":0,"item":"5edc152e-0644-4d8e-b218-e5e94bed4b18","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_MOME-rektor-tiltakozas-Koos-Pal","timestamp":"2025. február. 11. 18:37","title":"Ideiglenesen visszakerül Kopek Gábor a MOME élére, miután elbukta a bizalmatlansági szavazást az egyetem rektora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter azt is mondta, hogy Washington hamarosan újragondolja az orosz–magyar kereskedelmet nehezítő lépéseket.","shortLead":"A külügyminiszter azt is mondta, hogy Washington hamarosan újragondolja az orosz–magyar kereskedelmet nehezítő...","id":"20250212_Szijjarto-megnyugtatta-az-oroszokat-a-szankciok-ellenere-is-tudunk-fizetni-a-gazert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090.jpg","index":0,"item":"84c0c90e-6287-4fe3-88d8-1cb997a5b8a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250212_Szijjarto-megnyugtatta-az-oroszokat-a-szankciok-ellenere-is-tudunk-fizetni-a-gazert","timestamp":"2025. február. 12. 11:27","title":"Szijjártó megnyugtatta az oroszokat: a szankciók ellenére is tudunk fizetni a gázért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6496a4a-3efc-466c-beb3-e743a061e8cf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ez nem egypárti uralom, de nem is demokrácia.","shortLead":"Ez nem egypárti uralom, de nem is demokrácia.","id":"20250211_Steven-Levitsky-harvardi-professzor-uj-tekintelyelvuseg-USA-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6496a4a-3efc-466c-beb3-e743a061e8cf.jpg","index":0,"item":"66e6e384-f27c-47f7-888f-cad1864f73c4","keywords":null,"link":"/360/20250211_Steven-Levitsky-harvardi-professzor-uj-tekintelyelvuseg-USA-Trump","timestamp":"2025. február. 11. 15:53","title":"Steven Levitsky harvardi professzor: Alakul az új tekintélyelvűség Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a51975-3e24-416b-888d-dfce1784797e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az NGM szerint a magas infláció majd elmúlik magától, de a kormány azért „intézkedik”. A legaggasztóbb, hogy a fogyasztóvédelem vizsgálja, hogy a nagy- és kiskereskedelmi árak alapján a piaci folyamatok „megfelelnek-e a fogyasztók érdekeinek”.","shortLead":"Az NGM szerint a magas infláció majd elmúlik magától, de a kormány azért „intézkedik”. A legaggasztóbb...","id":"20250211_Nagy-Marton-szarnyat-szegne-a-repulorajtot-vett-inflacionak-Toporzekol-berendel-es-uszitja-a-fogyasztovedelmet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5a51975-3e24-416b-888d-dfce1784797e.jpg","index":0,"item":"2b989aa4-fe5e-4c76-ae58-35842ac88755","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_Nagy-Marton-szarnyat-szegne-a-repulorajtot-vett-inflacionak-Toporzekol-berendel-es-uszitja-a-fogyasztovedelmet","timestamp":"2025. február. 11. 09:51","title":"Nagy Márton harca az infláció ellen: toporzékol, berendel és küldi a fogyasztóvédelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70436fc1-c9f8-44af-8f5f-f9682a9ff1fa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tagadta azt is, hogy megette volna egy állat teljes szívét. A nemi erőszakkal vádolt színész egy interjúban utasított vissza minden őt ért vádat.","shortLead":"Tagadta azt is, hogy megette volna egy állat teljes szívét. A nemi erőszakkal vádolt színész egy interjúban utasított...","id":"20250211_armie-hammer-podcast-kannibal-nemi-eroszak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70436fc1-c9f8-44af-8f5f-f9682a9ff1fa.jpg","index":0,"item":"7ac71c73-1a46-4db0-a4a7-e5a03e0feab2","keywords":null,"link":"/kultura/20250211_armie-hammer-podcast-kannibal-nemi-eroszak","timestamp":"2025. február. 11. 12:30","title":"„Nem vagyok kannibál” – bizonygatja Armie Hammer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cb716b4-c3c5-44a7-bc46-15c14ea32376","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Több helyszín is a kalapban van.","shortLead":"Több helyszín is a kalapban van.","id":"20250211_labdarugas-bajnokok-ligaja-donto-budapest-szurkoloi-zona","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cb716b4-c3c5-44a7-bc46-15c14ea32376.jpg","index":0,"item":"eb909625-2631-4bdd-b513-a2f78594d766","keywords":null,"link":"/sport/20250211_labdarugas-bajnokok-ligaja-donto-budapest-szurkoloi-zona","timestamp":"2025. február. 11. 19:54","title":"Megvannak a budapesti BL-döntő szurkolói zónájának lehetséges helyszínei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91fca16f-aba1-4ec7-8325-b53742b0f9ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az autómárka friss reklámkampányán a nőjogi szervezetek kiakadtak, a rádiós műsorvezető szerint csak túlzásba vitték a politikai korrektséget. ","shortLead":"Az autómárka friss reklámkampányán a nőjogi szervezetek kiakadtak, a rádiós műsorvezető szerint csak túlzásba vitték...","id":"20250212_Sebestyen-Balazs-Nissan-reklam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91fca16f-aba1-4ec7-8325-b53742b0f9ee.jpg","index":0,"item":"292aff67-5228-473b-b5e1-f2eab64e9c79","keywords":null,"link":"/elet/20250212_Sebestyen-Balazs-Nissan-reklam","timestamp":"2025. február. 12. 14:03","title":"„Nem tudtok parkolni, ez ilyen egyszerű” – mondta a nőkről Sebestyén Balázs a Nissan-reklámot elemezve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]