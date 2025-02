Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d7395e61-fd5b-42e2-a4a0-96a3c502f4db","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) a héten megindítja a BME-t fenntartó zrt. bejegyzését. Március elseje ünnepi nap lehet szerinte: várhatóan ekkortól kerül ki az államháztartás alól az egyetem, ami azt is jelenti, hogy a munkavállalók onnantól többé nem közalkalmazottak.","shortLead":"A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) a héten megindítja a BME-t fenntartó zrt. bejegyzését. Március elseje...","id":"20250212_mol-bme-allami-fenntartas-valtas-muegyetem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7395e61-fd5b-42e2-a4a0-96a3c502f4db.jpg","index":0,"item":"893b7ff4-ff87-4fa9-9df9-abb89792a229","keywords":null,"link":"/elet/20250212_mol-bme-allami-fenntartas-valtas-muegyetem-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 12:09","title":"Mol-egyetem lehet a Műegyetem: pár hét múlva kikerül a BME az állami fenntartásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Az állami támogatásnak köszönhetően kamatmentes Babaváró támogatást és munkáshitelt sokan fordítják hitelkiváltásra. Vajon ez jó döntés pénzügyileg? A Bankmonitor szakértői jártak utána a kérdésnek.","shortLead":"Az állami támogatásnak köszönhetően kamatmentes Babaváró támogatást és munkáshitelt sokan fordítják hitelkiváltásra...","id":"20250212_Megeri-hitelkivaltasra-forditani-a-Babavarot-es-a-munkashitelt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79.jpg","index":0,"item":"f39d18aa-7afd-4a04-9281-bcc60c5799a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250212_Megeri-hitelkivaltasra-forditani-a-Babavarot-es-a-munkashitelt","timestamp":"2025. február. 12. 05:23","title":"Megéri hitelkiváltásra fordítani a Babavárót és a munkáshitelt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bc47d8-ba44-4da7-8616-c7ffe9b5cd9c","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Példa nélküli demonstrációra készülnek függetlenségükért a magyar bírók jövő szombaton. A megmozdulás hamar kiváltotta a kormány és propagandája rosszallását, pedig a bíráknak a törvény szerint Magyarországon is minden joguk megvan a véleménynyilvánításhoz. Matusik Tamás, az Országos Bírói Tanács volt elnöke úgy látja, a közbizalmat éppen a szőnyeg alá seprés rombolja, pedig a demokratikus jogállam alapvetése a nyílt diskurzus a közügyekről. Endrédy Zoltán, a Magyar Bírói Egyesület elnökségi tagja szerint pedig azért van szükség a kiállásra, hogy minden szükséges feltételük meglegyen a munkához.","shortLead":"Példa nélküli demonstrációra készülnek függetlenségükért a magyar bírók jövő szombaton. A megmozdulás hamar kiváltotta...","id":"20250212_megfelemlites-birak-demonstracio-magyar-biroi-egyesulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37bc47d8-ba44-4da7-8616-c7ffe9b5cd9c.jpg","index":0,"item":"cab5153f-af85-4e5f-8590-d8ca5cae954d","keywords":null,"link":"/360/20250212_megfelemlites-birak-demonstracio-magyar-biroi-egyesulet","timestamp":"2025. február. 12. 11:17","title":"Talárt nem visznek, de nem hagyják magukat megfélemlíteni – így készülnek az utcára vonulni a bírák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8c9874-3530-4b10-8717-9613d4c5565f","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Szeptemberben még támogatást nyert egy film, amit az ő rendezésével terveznek.","shortLead":"Szeptemberben még támogatást nyert egy film, amit az ő rendezésével terveznek.","id":"20250212_lars-von-trier-parkinson-gondozootthon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e8c9874-3530-4b10-8717-9613d4c5565f.jpg","index":0,"item":"4bea68d2-a469-45d5-8358-c34921456daa","keywords":null,"link":"/kultura/20250212_lars-von-trier-parkinson-gondozootthon","timestamp":"2025. február. 12. 21:25","title":"Gondozóközpontba került a Parkinson-kóros Lars von Trier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecaccff4-8284-4678-9305-493ce1ee5ca2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sándor Balázs képviselő szerint a szerdai testületi ülés újabb bizonyíték volt arra, hogy Ajka polgármestere bosszúhadjáratot indított ellene. ","shortLead":"Sándor Balázs képviselő szerint a szerdai testületi ülés újabb bizonyíték volt arra, hogy Ajka polgármestere...","id":"20250212_Arpad-hid-Obuda-baleset-katasztrofavedelem-villamos-Szentlelek-ter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecaccff4-8284-4678-9305-493ce1ee5ca2.jpg","index":0,"item":"aa4048a5-e177-4183-8272-f8074e131708","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Arpad-hid-Obuda-baleset-katasztrofavedelem-villamos-Szentlelek-ter","timestamp":"2025. február. 12. 18:41","title":"Letekerték felszólalását és hivatalosan is megszüntették Ajkán a kutyapártos képviselő tanácsnoki posztját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c76cfd8-c571-424d-aa19-910958ae3fea","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó egy nagy hatótávolságú új belépőszintű modellt mutatott be a Q4 e-tronból.","shortLead":"A négykarikás német gyártó egy nagy hatótávolságú új belépőszintű modellt mutatott be a Q4 e-tronból.","id":"20250212_nagyobb-aksi-hosszabb-hatotav-itt-a-legujabb-elektromos-audi-q4-e-tron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c76cfd8-c571-424d-aa19-910958ae3fea.jpg","index":0,"item":"64282425-f8cb-4363-8b14-d8c80e6f8709","keywords":null,"link":"/cegauto/20250212_nagyobb-aksi-hosszabb-hatotav-itt-a-legujabb-elektromos-audi-q4-e-tron","timestamp":"2025. február. 12. 07:21","title":"Nagyobb aksi, hosszabb hatótáv: itt a legújabb elektromos Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11861eb6-2bc9-46f2-bf4b-99cab79ab97c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az OMSZ azt írta, ők már 2021-ben elindították azt a kezdeményezést, amelyhez hasonlót most a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége szorgalmaz.","shortLead":"Az OMSZ azt írta, ők már 2021-ben elindították azt a kezdeményezést, amelyhez hasonlót most a Magyarországi...","id":"20250213_orszagos-mentoszolgalat-magyarorszagi-mentodolgozok-szovetsege-szendvics","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11861eb6-2bc9-46f2-bf4b-99cab79ab97c.jpg","index":0,"item":"3db9224b-d008-455e-8202-1fbebc7dbb44","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_orszagos-mentoszolgalat-magyarorszagi-mentodolgozok-szovetsege-szendvics","timestamp":"2025. február. 13. 12:39","title":"Válaszolt a mentőszolgálat a mentős érdekképviselet felhívására: a jogszabályok szerint szendvics sem járna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f706d5dc-dcd5-44c2-8d91-c6366d430420","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ATV azonban felülbírálta Egri Viktort, szó nincs kitiltásról.","shortLead":"Az ATV azonban felülbírálta Egri Viktort, szó nincs kitiltásról.","id":"20250212_atv-Deak-Daniel-egri-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f706d5dc-dcd5-44c2-8d91-c6366d430420.jpg","index":0,"item":"14703060-fcdd-4e17-bfd5-52ee1db8e2a2","keywords":null,"link":"/elet/20250212_atv-Deak-Daniel-egri-viktor","timestamp":"2025. február. 12. 13:37","title":"Élő műsorban tiltotta ki Deák Dánielt az ATV-ből a műsorvezető ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]