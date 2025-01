Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Teljesen egyedi módon próbálnak új kollégát toborozni az önkéntes tűzoltók. tűzoltók Ünnepségek zajlanak Gázában. A baleset körülményeit a rendőrség és a BKV is vizsgálja. Többen is rendeltek olyan oldalról, amely irreálisan magas kedvezményeket kínált, a terméket azonban sosem kapták kézhez. A szerb államfő azután döntött így, hogy egy felmérésből kiderült: a lakosság 52 százaléka a leváltását szeretné. ráadásul az újév újabb hasonló üggyel indult. A tavalyi év súlyos egyházi botrányai – pedofil- és gyerekbántalmazási ügyek, szexbotrányok és gyermekvédelmi esetek – után aligha elég a bocsánatkérés, ráadásul az újév újabb hasonló üggyel indult. Még nem vetették el a rendőrök, hogy a testvérek egyszerűen úgy távoztak a folyópartról, hogy nem látták őket kamerák, de a legvalószínűbbnek azt tartják, hogy valamiért a vízbe kerültek. Antony Blinken és Lloyd Austin NYT-ban közzétett vendégkommentárja szerint Oroszország háborúja nem érte el a célját, Putyin rendszere meggyengült. Ami Ausztriában történik, az iskolapéldája annak, milyen könnyen leomlik a politikai közép, írja a Die Zeit két szerzője. Európa évtizedek óta nem volt ennyire sebezhető, állapítja meg az Economist. Stefan Lehne politikai elemző szerint korunk egyik legfenyegetőbb jelensége, hogy éppen a legnagyobb hatalmak adják fel a viták békés rendezésének és a határok sérthetetlenségének alapelvét. A Donald Trump körül csoportosuló techmilliárdosok új oligarchák, külön ideológiával, írja a Süddeutsche szerzője. Válogatásunk a világlapok cikkeiből.