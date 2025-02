Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5dca7e67-94cb-4749-85bf-b32e426b6145","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az közismert, hogy a szobanövények oxigéntermeléssel járulhatnak hozzá a jobb levegőhöz. Van egy másik, kevéssé ismert hasznuk is: elnyelik a levegőben keringő szennyező anyagokat. Mutatunk pár ilyen növényt.","shortLead":"Az közismert, hogy a szobanövények oxigéntermeléssel járulhatnak hozzá a jobb levegőhöz. Van egy másik, kevéssé ismert...","id":"20250218_legtisztito-szobanovenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dca7e67-94cb-4749-85bf-b32e426b6145.jpg","index":0,"item":"e362fcec-0355-4a04-83ba-1274bdb91526","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_legtisztito-szobanovenyek","timestamp":"2025. február. 18. 08:03","title":"Drága légtisztító helyett szobanövény – ez a hét növény többre képes, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95dabe2-6ecb-4322-a209-569ccf92f327","c_author":"Szabó Yvette","category":"kkv","description":"Egy tízmilliárdos árbevételű építőipari vállalatot vásárol fel a Duna Aszfalt, amelynek tulajdonosa luxusjachtjairól és repülőgépeiről lett híres.","shortLead":"Egy tízmilliárdos árbevételű építőipari vállalatot vásárol fel a Duna Aszfalt, amelynek tulajdonosa luxusjachtjairól és...","id":"20250218_Tovabb-terjeszkedik-Romaniaban-Szijj-Laszlo-fele-Duna-Aszfalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d95dabe2-6ecb-4322-a209-569ccf92f327.jpg","index":0,"item":"11149436-75bb-41d8-ab2d-f7ac79f2bc28","keywords":null,"link":"/kkv/20250218_Tovabb-terjeszkedik-Romaniaban-Szijj-Laszlo-fele-Duna-Aszfalt","timestamp":"2025. február. 18. 15:53","title":"Tovább terjeszkedik Romániában a Szíjj László-féle Duna Aszfalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01135c5-2427-4d2a-a4fd-7e1e66d87f21","c_author":"Rácz Gergő","category":"kkv","description":"Ellentmondásos eredményekre jutott 14. felmérésével a PwC. A pénzpiaci tanácsadó az ügyfélfélköre vezérigazgatói körében egyszerre mért pozitív kilátásokat, egyes iparágakban pedig visszaesést a bevételben. Rázós időszak várhat a hazai cégekre, de ez a határon túl is igaz.","shortLead":"Ellentmondásos eredményekre jutott 14. felmérésével a PwC. A pénzpiaci tanácsadó az ügyfélfélköre vezérigazgatói...","id":"20250219_pwc-vezerigazgato-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b01135c5-2427-4d2a-a4fd-7e1e66d87f21.jpg","index":0,"item":"2a9ec6fa-647e-44c1-87d8-cafbfc40608e","keywords":null,"link":"/kkv/20250219_pwc-vezerigazgato-felmeres","timestamp":"2025. február. 19. 16:17","title":"Van okunk az örömre? A PwC kifaggatta a cégvezetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf096e5e-d213-4754-9d97-8c7a27154e5c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nem leépítéssel, hanem más stratégiával csökkenthetik a dolgozói létszámot az SK gyáraiban, a komáromi üzem bezárásáról szóló híresztelést pedig nem cáfolta a cég.","shortLead":"Nem leépítéssel, hanem más stratégiával csökkenthetik a dolgozói létszámot az SK gyáraiban, a komáromi üzem bezárásáról...","id":"20250219_komaromi-akkugyar-sk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf096e5e-d213-4754-9d97-8c7a27154e5c.jpg","index":0,"item":"dddbc8ff-d478-4709-a669-a09467ae0f7e","keywords":null,"link":"/kkv/20250219_komaromi-akkugyar-sk","timestamp":"2025. február. 19. 09:17","title":"„Rugalmasan reagálunk” – írta a komáromi akkugyár tulajdonosa a bezárásról szóló szóbeszédről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter az új amerikai pénzügyminiszterrel fog arról tárgyalni, hogy szüntessék meg a Rogán Antal elleni szankciókat. ","shortLead":"A külügyminiszter az új amerikai pénzügyminiszterrel fog arról tárgyalni, hogy szüntessék meg a Rogán Antal elleni...","id":"20250219_szijjarto-washington-rogan-antal-szankcios-lista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f.jpg","index":0,"item":"c5950f96-0af8-4f94-b99e-97a18db8c96c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250219_szijjarto-washington-rogan-antal-szankcios-lista","timestamp":"2025. február. 19. 17:03","title":"Szijjártó arról tárgyal Washingtonban, hogy Rogán Antalt vegyék le a szankciós listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06435474-13b3-4df1-b6da-5102f1a03960","c_author":"Laborczi Dóra","category":"360","description":"Egyre több a konfliktus az egyházi segélyszervezetek és a Trump-kormányzat szervei között annak ellenére, hogy Donald Trump a vallásgyakorló keresztények szavazatával nyert választást. A pénzmegvonás, lejáratási kampányok miatt már a Vatikán is közbelépett. Vélemény.","shortLead":"Egyre több a konfliktus az egyházi segélyszervezetek és a Trump-kormányzat szervei között annak ellenére, hogy Donald...","id":"20250218_trump-egyhazak-laborczi-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06435474-13b3-4df1-b6da-5102f1a03960.jpg","index":0,"item":"2666baa9-5917-4818-bb31-aad0c2c589de","keywords":null,"link":"/360/20250218_trump-egyhazak-laborczi-velemeny","timestamp":"2025. február. 18. 08:00","title":"Laborczi Dóra: Katolikusok és evangélikusok kontra Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Újra aláírhatják a felek a magyar–amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt.","shortLead":"Újra aláírhatják a felek a magyar–amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt.","id":"20250218_A-republikanusok-asztalan-van-a-kettos-adoztatas-elkerulesenek-visszavezetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41.jpg","index":0,"item":"48ee1e04-e0e2-48d8-b689-dbbe5ef5aa36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250218_A-republikanusok-asztalan-van-a-kettos-adoztatas-elkerulesenek-visszavezetese","timestamp":"2025. február. 18. 12:39","title":"Egy amerikai lobbiszervezet szerint Trumpék már gondolkodnak egy Orbánéknak nyújtott gesztuson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae74d53b-24e7-422e-bcb2-bdf329bc548e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gazdagokkal szemben vastagabban fog arrafelé a bírságolóceruza. ","shortLead":"A gazdagokkal szemben vastagabban fog arrafelé a bírságolóceruza. ","id":"20250219_42-millio-forintra-buntettek-egy-autost-aki-nem-tartotta-kovetesi-tavolsagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae74d53b-24e7-422e-bcb2-bdf329bc548e.jpg","index":0,"item":"439f9773-99b7-41e2-9b01-ed385fd0ec66","keywords":null,"link":"/cegauto/20250219_42-millio-forintra-buntettek-egy-autost-aki-nem-tartotta-kovetesi-tavolsagot","timestamp":"2025. február. 19. 08:15","title":"Ilyen a svájci vasszigor: 42 millió forintra büntettek egy autóst, aki nem tartotta a követési távolságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]