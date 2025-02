Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d708df71-fbcc-48d2-b138-a2a10b0a3f9c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Scott Bessent ígéretet sem tett Szijjártó Péternek az adóegyezmény újrakötésére vagy Rogán Antal szankciótlanítására. Magyarországot az Európában dobogós inflációért és a megnyekkent autó- és akkuipari beruházásokért dicsérte.","shortLead":"Scott Bessent ígéretet sem tett Szijjártó Péternek az adóegyezmény újrakötésére vagy Rogán Antal szankciótlanítására...","id":"20250220_Az-amerikai-penzugyminiszter-ket-dologert-dicserte-Magyarorszagot-Az-egyik-az-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d708df71-fbcc-48d2-b138-a2a10b0a3f9c.jpg","index":0,"item":"f1d19187-71fc-40b5-aa25-1c6c8fa4365c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250220_Az-amerikai-penzugyminiszter-ket-dologert-dicserte-Magyarorszagot-Az-egyik-az-inflacio","timestamp":"2025. február. 20. 07:51","title":"Az amerikai pénzügyminiszter két dologért dicsérte Magyarországot. Az egyik az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725e4cb4-a163-480c-8d3a-b9fe73254d8f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A fűtési szezon végéhez közeledve ismét közelít egymáshoz a benzin és a gázolaj ára.","shortLead":"A fűtési szezon végéhez közeledve ismét közelít egymáshoz a benzin és a gázolaj ára.","id":"20250219_Erezheto-arcsokkenes-jon-a-benzinkutakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/725e4cb4-a163-480c-8d3a-b9fe73254d8f.jpg","index":0,"item":"2124179f-5888-4705-9fd5-d4921369bbd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250219_Erezheto-arcsokkenes-jon-a-benzinkutakon","timestamp":"2025. február. 19. 10:00","title":"Árcsökkenés jön a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fc95e9-339c-4242-b1b7-b283b18aeae6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A munkavállalók ötévente kapnak plusz egy hónap szabadságot, amit csak egyben vehetnek ki.","shortLead":"A munkavállalók ötévente kapnak plusz egy hónap szabadságot, amit csak egyben vehetnek ki.","id":"20250220_A-Yettel-bevezeti-a-13-havi-szabadsagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8fc95e9-339c-4242-b1b7-b283b18aeae6.jpg","index":0,"item":"34d4cfd9-097a-4fd1-b418-b33e52723eb4","keywords":null,"link":"/kkv/20250220_A-Yettel-bevezeti-a-13-havi-szabadsagot","timestamp":"2025. február. 20. 15:07","title":"A Yettel bevezeti a 13. havi szabadságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"184f6a54-53c2-44db-ad28-b924a554355d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Hétfő reggel 8 óráig lesz érvényben a hideg idő miatt kiadott vörös kód riasztás.","shortLead":"Hétfő reggel 8 óráig lesz érvényben a hideg idő miatt kiadott vörös kód riasztás.","id":"20250220_extrem-hideg-voros-kod-riasztas-meghosszabbitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/184f6a54-53c2-44db-ad28-b924a554355d.jpg","index":0,"item":"605a005a-5d3c-40d9-b225-ad5ddcf45522","keywords":null,"link":"/elet/20250220_extrem-hideg-voros-kod-riasztas-meghosszabbitas","timestamp":"2025. február. 20. 19:57","title":"Marad az extrém hideg, meghosszabbítják a vörös kód riasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"146dec85-5b04-49a4-ac73-db791c44ffec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 76 éves Szabó Margitnak tízezer forintot kellett befizetnie.","shortLead":"A 76 éves Szabó Margitnak tízezer forintot kellett befizetnie.","id":"20250220_lazar-janos-per-szabo-margit-csekk-szuletesnap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/146dec85-5b04-49a4-ac73-db791c44ffec.jpg","index":0,"item":"42ba5a20-ada1-4ad5-95f3-81cf4c70c510","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_lazar-janos-per-szabo-margit-csekk-szuletesnap","timestamp":"2025. február. 20. 13:51","title":"A büntetési csekken kívánt Lázár Jánosnak boldog születésnapot a beperelt nagymama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d482444-efe5-4acc-9868-14b5ac09ec56","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump diktátornak nevezte az ukrán elnököt, az amerikai vezető brit szövetségese, Nigel Farage pedig most azt mondja, „nem szabad szó szerint venni” Trumpot.","shortLead":"Donald Trump diktátornak nevezte az ukrán elnököt, az amerikai vezető brit szövetségese, Nigel Farage pedig most azt...","id":"20250220_Zelenszkij-meg-Nigel-Farage-szerint-sem-diktator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d482444-efe5-4acc-9868-14b5ac09ec56.jpg","index":0,"item":"434e2023-ef07-48b5-8249-1cfe7c498004","keywords":null,"link":"/vilag/20250220_Zelenszkij-meg-Nigel-Farage-szerint-sem-diktator","timestamp":"2025. február. 20. 20:21","title":"Zelenszkij még Nigel Farage szerint sem diktátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c480c52-2698-462f-860e-f0e90ab8efae","c_author":"Bagyó Anna","category":"360","description":"A vásári szezonokban nagyobb figyelem hárul olyan új művészeti és műkereskedelmi központokra, mint az utóbbi évtizedben előkelő helyre kerültSanghaj; a kínai metropolisz jelentős kortárs művészeti fesztivállal, globális szinten is egyre fontosabb múzeumi kiállításokkal, új galériákkal büszkélkedhet. Helyszíni beszámoló.","shortLead":"A vásári szezonokban nagyobb figyelem hárul olyan új művészeti és műkereskedelmi központokra, mint az utóbbi évtizedben...","id":"20250219_a-mu-Vilagmarkak-es-sztarmuveszek-a-Kinai-Szovjet-Baratsag-Hazaban-kortars-mukereskedes-Sanghajban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c480c52-2698-462f-860e-f0e90ab8efae.jpg","index":0,"item":"f4a89a38-e1c7-4790-b174-2fc65f6c6508","keywords":null,"link":"/360/20250219_a-mu-Vilagmarkak-es-sztarmuveszek-a-Kinai-Szovjet-Baratsag-Hazaban-kortars-mukereskedes-Sanghajban","timestamp":"2025. február. 19. 18:00","title":"Világmárkák és sztárművészek a Kínai–Szovjet Barátság Házában – kortárs műkereskedés Sanghajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d950c5f-809a-468f-825b-569c754c2d35","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A három Oscar-díjra jelölt Brady Corbet szerint hozzá hasonlóan sok kollégája anyagi nehézségekkel küzd.","shortLead":"A három Oscar-díjra jelölt Brady Corbet szerint hozzá hasonlóan sok kollégája anyagi nehézségekkel küzd.","id":"20250219_A-Brutalista-rendezoje-egy-fillert-sem-keresett-a-filmjen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d950c5f-809a-468f-825b-569c754c2d35.jpg","index":0,"item":"a2618fe8-65c9-4560-95f9-da9efd51d21d","keywords":null,"link":"/kultura/20250219_A-Brutalista-rendezoje-egy-fillert-sem-keresett-a-filmjen","timestamp":"2025. február. 19. 15:29","title":"A brutalista rendezője egy fillért sem keresett a filmjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]