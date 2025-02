Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: kavarás a Közel-Keleten és gyilkosság Oroszországban. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250223_Elvitelre-Orban-Viktor-Hazafi-Alekszej-Navalnij-Kozel-Kelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"bc82ae1a-927f-4863-85e9-ca20b4f27f2c","keywords":null,"link":"/itthon/20250223_Elvitelre-Orban-Viktor-Hazafi-Alekszej-Navalnij-Kozel-Kelet","timestamp":"2025. február. 23. 06:00","title":"Elvitelre #107: Orbán Viktor, és egy Hazafi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1cc6273-2e49-4438-91c6-8d201a37a254","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Dmitrij Kiszeljov 1991-ben még elutasította, hogy beolvasson egy hazug hírt, ma szakmányban nácizza az ukránokat. Végül is kifizetődött neki.","shortLead":"Dmitrij Kiszeljov 1991-ben még elutasította, hogy beolvasson egy hazug hírt, ma szakmányban nácizza az ukránokat. Végül...","id":"20250222_hvg-kontur-dmitrij-kiszeljov-ujsagirobol-propagandista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1cc6273-2e49-4438-91c6-8d201a37a254.jpg","index":0,"item":"5e136079-59b5-4289-94b9-6d2cd88cb0a8","keywords":null,"link":"/360/20250222_hvg-kontur-dmitrij-kiszeljov-ujsagirobol-propagandista","timestamp":"2025. február. 22. 12:00","title":"Hogyan lett egy BBC által is példaképnek tekintett tudósító a Kreml fő szócsöve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421e92bb-e4d1-4bd5-98c8-dec5d67d48d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Adómentesség a legalább kétgyerekes anyáknak, áfa-visszatérítés a nyugdíjasoknak, hadüzenet az LMBTQ-közösségnek és a civileknek – egyebek mellett ezekről beszélt Orbán Viktor a 26. évértékelőjében. Egyértelművé tette, hogy „Magyarország ellenében” biztosan nem lesz az Európai Unió tagja Ukrajna. Magyar Péter nevét ugyan nem ejtette ki, de kitért az ő szerepére is.","shortLead":"Adómentesség a legalább kétgyerekes anyáknak, áfa-visszatérítés a nyugdíjasoknak, hadüzenet az LMBTQ-közösségnek és...","id":"20250222_Orban-Viktor-adokedvezmenyeket-es-LMBTQ-ellenes-intezkedeseket-igert-az-evertekelojeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/421e92bb-e4d1-4bd5-98c8-dec5d67d48d8.jpg","index":0,"item":"e3253dfb-27dc-4495-b9f4-de9dc24a60ad","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_Orban-Viktor-adokedvezmenyeket-es-LMBTQ-ellenes-intezkedeseket-igert-az-evertekelojeben","timestamp":"2025. február. 22. 17:48","title":"Orbán Viktor adókedvezményeket és LMBTQ-ellenes intézkedéseket ígért az évértékelőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c747b676-58c5-484f-8973-d4454f32379f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc is megtartotta évértékelőjét, melyben szó esett Orbán, Trump és a magyarokat sanyargató nagyvállalatok disznóságairól, ám Magyar Péterékről még annyit sem beszélt, mint szombaton a miniszterelnök, ahogy a Demokratikus Koalíció zsugorodására sem reflektált egyáltalán.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc is megtartotta évértékelőjét, melyben szó esett Orbán, Trump és a magyarokat sanyargató nagyvállalatok...","id":"20250223_gyurcsany-evertekeloje-Orban-a-pokol-tornacara-erkezett-Csanyi-es-Meszaros-rohadekok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c747b676-58c5-484f-8973-d4454f32379f.jpg","index":0,"item":"4f5dc1eb-1a6e-40f4-bd02-08f3ae667185","keywords":null,"link":"/itthon/20250223_gyurcsany-evertekeloje-Orban-a-pokol-tornacara-erkezett-Csanyi-es-Meszaros-rohadekok-ebx","timestamp":"2025. február. 23. 11:58","title":"Gyurcsány évértékelője: Orbán a pokol tornácára érkezett, Csányi és Mészáros rohadékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29acd96-41ba-4266-a7b1-12ba5f81402f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Parolin bíboros felesleges spekulációnak nevezte az egyházfő lemondásáról szóló találgatásokat.","shortLead":"Parolin bíboros felesleges spekulációnak nevezte az egyházfő lemondásáról szóló találgatásokat.","id":"20250222_ferenc-papa-urangyala-imadsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e29acd96-41ba-4266-a7b1-12ba5f81402f.jpg","index":0,"item":"d493ff9a-d1a9-4243-9cc5-0312882c5d4f","keywords":null,"link":"/elet/20250222_ferenc-papa-urangyala-imadsag","timestamp":"2025. február. 22. 12:22","title":"Ferenc pápa vasárnap sem jelenik meg a hívők előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef15c2d-bcfa-458e-bf11-3e257f347777","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kisgyerekként a pénzzel először arany formájában találkozunk az animációs meséknek köszönhetően, később azonban elfelejtjük az aranyat, mint befektetési lehetőség. ","shortLead":"Kisgyerekként a pénzzel először arany formájában találkozunk az animációs meséknek köszönhetően, később azonban...","id":"20250224_Ugorjunk-fejest-az-aranyba-befektetes-podcast-Kasszakulcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aef15c2d-bcfa-458e-bf11-3e257f347777.jpg","index":0,"item":"7ce36836-feb3-4c2e-8b24-c2cf235ff598","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_Ugorjunk-fejest-az-aranyba-befektetes-podcast-Kasszakulcs","timestamp":"2025. február. 24. 06:00","title":"Ugorjunk fejest az aranyba? - Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d58c630-08a6-409b-b9b0-1b3c851bd383","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Vannak, akik akkor is nagyot nyernek a szerencsejátékon, ha nem húzzák ki a számaikat.","shortLead":"Vannak, akik akkor is nagyot nyernek a szerencsejátékon, ha nem húzzák ki a számaikat.","id":"20250222_Havasi-Balazs-Pataky-Attila-Bekemenet-Szerencsejatek-Zrt-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d58c630-08a6-409b-b9b0-1b3c851bd383.jpg","index":0,"item":"adbdbebe-a835-4b85-bed5-1aa37bbf12aa","keywords":null,"link":"/kkv/20250222_Havasi-Balazs-Pataky-Attila-Bekemenet-Szerencsejatek-Zrt-tamogatas","timestamp":"2025. február. 22. 09:28","title":"Havasi Balázs, Pataky Attila és a Békemenet szervezője is kapott a Szerencsejáték Zrt. támogatásaiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e956c97a-c789-4cd4-b95a-4e99d6f68e6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorát nem vesztette el, de érzi, hogy súlyos a helyzet.","shortLead":"A humorát nem vesztette el, de érzi, hogy súlyos a helyzet.","id":"20250222_Veratomlesztest-kapott-Ferenc-papa-meg-legalabb-egy-hetig-korhazban-marad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e956c97a-c789-4cd4-b95a-4e99d6f68e6e.jpg","index":0,"item":"6bd29008-8a67-48e1-b452-605eab5e2e10","keywords":null,"link":"/elet/20250222_Veratomlesztest-kapott-Ferenc-papa-meg-legalabb-egy-hetig-korhazban-marad","timestamp":"2025. február. 22. 19:41","title":"Vérátömlesztést kapott Ferenc pápa, még legalább egy hétig kórházban marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]