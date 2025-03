Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9b5d98ce-f359-419c-98e7-72deb8927e01","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jakab Ernő és fia immár féltucatnyi magyarországi és több külföldi bejegyzésű vállalkozással vesz részt a légibizniszben.","shortLead":"Jakab Ernő és fia immár féltucatnyi magyarországi és több külföldi bejegyzésű vállalkozással vesz részt...","id":"20250227_Bavitenek-a-korma-y-pilotai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b5d98ce-f359-419c-98e7-72deb8927e01.jpg","index":0,"item":"013f70fb-42a8-4579-9206-b88baa226f29","keywords":null,"link":"/360/20250227_Bavitenek-a-korma-y-pilotai","timestamp":"2025. február. 27. 16:00","title":"Új taggal bővül a Rogánékat helikoptereztető családi cégcsoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8372f9ef-0973-425d-8712-39707d317bab","c_author":"Cabrera Martin","category":"kultura","description":"Már csak pár alkalommal játsszák a Kultúrbrigád egyik legerősebb darabját, az értékvesztett versenysportolók életét testközelből bemutató Holtversenyt. A színdarab látlelet arról, hová vezet, ha összezárunk egy csapat traumatizált fiatalt, és rájuk erőltetünk némi teljesítménykényszert. Az előadás nemcsak a szülők, hanem a társadalom kollektív felelősségéről is kemény kérdéseket tesz fel. Kritika. ","shortLead":"Már csak pár alkalommal játsszák a Kultúrbrigád egyik legerősebb darabját, az értékvesztett versenysportolók életét...","id":"20250228_holtverseny-totth-benedek-kulturbrigad-juranyi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8372f9ef-0973-425d-8712-39707d317bab.jpg","index":0,"item":"cb3d26e0-ac9c-4d02-b6b4-bdeb208f6ea9","keywords":null,"link":"/kultura/20250228_holtverseny-totth-benedek-kulturbrigad-juranyi","timestamp":"2025. február. 28. 18:00","title":"„Ússzál tovább fiam, akkor is, ha beledöglesz!” – avagy Magyarország még a Holtversenyt is képes elveszíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de368285-c6e7-421b-9d1b-1b9d45f63217","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Intuitive Machines űripari magáncég szerdán elindította második holdküldetését, amely keretében a NASA tudományos berendezéseit juttatja el a Holdra.","shortLead":"Az amerikai Intuitive Machines űripari magáncég szerdán elindította második holdküldetését, amely keretében a NASA...","id":"20250227_intuitive-machines-athena-holdszonda-inditas-leszalloegyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de368285-c6e7-421b-9d1b-1b9d45f63217.jpg","index":0,"item":"c2d26be0-63cb-4d70-a459-4ce6ede2d238","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_intuitive-machines-athena-holdszonda-inditas-leszalloegyseg","timestamp":"2025. február. 27. 16:03","title":"Videó: útnak indult a második privát holdszonda, amely 4G-t is visz a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4760b2e-3ac4-487b-b007-6891f5f93a95","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök a Fox News televíziónak adott interjút, nem kért bocsánatot.","shortLead":"Az ukrán elnök a Fox News televíziónak adott interjút, nem kért bocsánatot.","id":"20250301_Zelenszkij-sajnalja-a-Feher-Hazban-tortenteket-de-neha-oszintenek-kell-lenni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4760b2e-3ac4-487b-b007-6891f5f93a95.jpg","index":0,"item":"5db595ac-b14b-4579-b111-8dce6a30bc44","keywords":null,"link":"/vilag/20250301_Zelenszkij-sajnalja-a-Feher-Hazban-tortenteket-de-neha-oszintenek-kell-lenni","timestamp":"2025. március. 01. 08:49","title":"Zelenszkij sajnálja a Fehér Házban történteket, de szerinte néha őszintének kell lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4760b2e-3ac4-487b-b007-6891f5f93a95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügyminiszter szerint az ukrán elnök nem akarja, hogy véget érjen az öldöklés a hazájában. ","shortLead":"A magyar külügyminiszter szerint az ukrán elnök nem akarja, hogy véget érjen az öldöklés a hazájában. ","id":"20250301_szijjarto-peter-volodimir-zelenszkij-donald-trump-talalkozo-feher-haz-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4760b2e-3ac4-487b-b007-6891f5f93a95.jpg","index":0,"item":"ea58adc1-ac37-4e6e-9d51-8f5503ad9f94","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_szijjarto-peter-volodimir-zelenszkij-donald-trump-talalkozo-feher-haz-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. március. 01. 08:36","title":"Szijjártó a Trump–Zelenszkij találkozóról: Az amerikai elnök kiállása a béke mellett az elmúlt három év legnagyszerűbb pillanata volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a059449-99e7-49b9-8dc0-f27853e2a7d2","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Egész pályás védekezésbe szorul a Fidesz, aminek leglátványosabb bizonyítéka, hogy a falvak lakóit is célba vette Orbán Viktor a 2026-os kampányt felvezető kommunikációjában. Pénzt adnak a kocsmáknak, az idős falusiaknak, de a Fidesz évtizedes vidékpolitikájának haszonélvezői korántsem a falvak, hanem azok a földbirtokosok, akiket az „állami földrablás” során helyzetbe hoztak a helyi gazdálkodókkal szemben.","shortLead":"Egész pályás védekezésbe szorul a Fidesz, aminek leglátványosabb bizonyítéka, hogy a falvak lakóit is célba vette Orbán...","id":"20250228_fidesz-videkpolitika-orban-igeretek-allami-foldrablas-bekoltozok-latszat-projektek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a059449-99e7-49b9-8dc0-f27853e2a7d2.jpg","index":0,"item":"26bc55c9-e370-4193-9c39-a215ded3ca6b","keywords":null,"link":"/360/20250228_fidesz-videkpolitika-orban-igeretek-allami-foldrablas-bekoltozok-latszat-projektek","timestamp":"2025. február. 28. 06:30","title":"A falu adja a másikat – Orbán lohol a vidéki szavazói után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4760b2e-3ac4-487b-b007-6891f5f93a95","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai sajtó így elemzi Donald Trump és Volodimir Zelenszkij kudarcba fulladt tárgyalásait.","shortLead":"Az amerikai sajtó így elemzi Donald Trump és Volodimir Zelenszkij kudarcba fulladt tárgyalásait.","id":"20250301_lapszemle-trump-zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4760b2e-3ac4-487b-b007-6891f5f93a95.jpg","index":0,"item":"f2250ffe-c437-409f-bde8-cbc85405455a","keywords":null,"link":"/360/20250301_lapszemle-trump-zelenszkij","timestamp":"2025. március. 01. 09:00","title":"Wall Street Journal: Trump és Zelenszkij csörtéjének győztese Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bizonyos fokú érzelmi intelligenciát is fel tud mutatni az OpenAI új, GPT-4.5-ös modellje, mellyel a ChatGPT minden korábbinál „emberibb” lehet. Vannak azonban hátulütői. Például nagyon drága.","shortLead":"Bizonyos fokú érzelmi intelligenciát is fel tud mutatni az OpenAI új, GPT-4.5-ös modellje, mellyel a ChatGPT minden...","id":"20250228_openai-gpt-4-5-chatgpt-mesterseges-intelligencia-termeszetes-beszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb.jpg","index":0,"item":"19ed8ba2-5805-4229-b72c-a051a9027e6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250228_openai-gpt-4-5-chatgpt-mesterseges-intelligencia-termeszetes-beszed","timestamp":"2025. február. 28. 09:05","title":"Nagy bejelentést tett az OpenAI: itt az új ChatGPT, amivel már majdnem olyan beszélgetni, mint egy emberrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]