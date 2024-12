Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0021f602-9b81-4845-978d-21f797e1b5ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"December 28-án új korszakba lépnek elektronikai eszközök az Európai Unióban. Mostantól kizárólag egységes töltővel lehet értékesíteni megannyi készüléket.","shortLead":"December 28-án új korszakba lépnek elektronikai eszközök az Európai Unióban. Mostantól kizárólag egységes töltővel...","id":"20241226_eu-egyseges-tolto-usb-c-csatlakozo-hatalyba-lepes-okostelefon-fulhallgato-konzol-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0021f602-9b81-4845-978d-21f797e1b5ee.jpg","index":0,"item":"4aac3f16-9249-492a-b584-3258b46e5855","keywords":null,"link":"/tudomany/20241226_eu-egyseges-tolto-usb-c-csatlakozo-hatalyba-lepes-okostelefon-fulhallgato-konzol-ebx","timestamp":"2024. december. 26. 18:03","title":"Már szombaton életbe lép az EU-ban a változás, ami minden egyes mobilt, fülhallgatót és billentyűzetet érint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a7a1d7-b72c-43a1-909f-4138f1e20c15","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"India és Banglades is aggódik az óriásberuházás miatt.","shortLead":"India és Banglades is aggódik az óriásberuházás miatt.","id":"20241226_kina-tibet-vilag-legnagyobb-vizeromuve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19a7a1d7-b72c-43a1-909f-4138f1e20c15.jpg","index":0,"item":"be556c5e-b1d9-46ae-adcb-cfd8cecc822a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241226_kina-tibet-vilag-legnagyobb-vizeromuve","timestamp":"2024. december. 26. 09:43","title":"Eldőlt: Kína megépíti a világ legnagyobb vízerőművét Tibet szent folyóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96f8e20-a5fd-45d3-ab01-6479267ed651","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Napokig kutattak utána, a mentést a hófúvás és a lavinaveszély akadályozta.","shortLead":"Napokig kutattak utána, a mentést a hófúvás és a lavinaveszély akadályozta.","id":"20241226_szloven-alpok-eltunt-turazo-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d96f8e20-a5fd-45d3-ab01-6479267ed651.jpg","index":0,"item":"0d64cf6f-3170-42f3-85cb-e3911f527025","keywords":null,"link":"/elet/20241226_szloven-alpok-eltunt-turazo-meghalt","timestamp":"2024. december. 26. 14:03","title":"Holtan találták a szlovén Alpokban eltűnt magyar túrázót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a279cbe-179c-446f-a494-5d4f3be63ac6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok még mindig nem zárták ki a szabotázs lehetőségét.","shortLead":"A hatóságok még mindig nem zárták ki a szabotázs lehetőségét.","id":"20241226_Feltartoztattak-egy-tankert-amely-megrongalhatta-a-Finnorszag-es-Esztorszag-kozotti-villamosvezeteket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a279cbe-179c-446f-a494-5d4f3be63ac6.jpg","index":0,"item":"47fd6fff-0552-4878-b3c0-dec04a20bec6","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_Feltartoztattak-egy-tankert-amely-megrongalhatta-a-Finnorszag-es-Esztorszag-kozotti-villamosvezeteket","timestamp":"2024. december. 26. 17:08","title":"Feltartóztattak egy tankert, amely megrongálhatta a Finnország és Észtország közötti villamosvezetéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67928e-656b-4730-b3a0-eb963b183439","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az első információk szerint a buszon 58-an utaztak.","shortLead":"Az első információk szerint a buszon 58-an utaztak.","id":"20241226_norvegia-buszbaleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f67928e-656b-4730-b3a0-eb963b183439.jpg","index":0,"item":"c3ab9e0d-4684-4f3f-bbec-b3f310d3637c","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_norvegia-buszbaleset","timestamp":"2024. december. 26. 16:32","title":"Tóba hajtott egy busz Norvégiában, legalább hárman meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1132e4f8-501b-4c35-851b-972de0ae04c4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A szél is mérséklődik.","shortLead":"A szél is mérséklődik.","id":"20241226_idojaras-elorejelzes-karacsony-masnapja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1132e4f8-501b-4c35-851b-972de0ae04c4.jpg","index":0,"item":"6ac07c3d-a793-4f68-a5ee-032ac7131fa1","keywords":null,"link":"/elet/20241226_idojaras-elorejelzes-karacsony-masnapja","timestamp":"2024. december. 26. 07:18","title":"Napos idő várható karácsony másnapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1019e1-d05f-4df0-840e-ac177399308a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sportolás pozitív hatásai közismertek. Egy friss kutatás egy újabb adalékra világít rá ezzel kapcsolatban: az állóképességi sportok, például a futás vagy az úszás hatására a szervezet sajátos módon kezdi kezelni a telített zsírokat.","shortLead":"A sportolás pozitív hatásai közismertek. Egy friss kutatás egy újabb adalékra világít rá ezzel kapcsolatban...","id":"20241227_allokepessegi-sportok-zsiregetes-sportoloi-paradoxon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b1019e1-d05f-4df0-840e-ac177399308a.jpg","index":0,"item":"87eb8151-74b2-47b6-ab66-09d0defb70b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20241227_allokepessegi-sportok-zsiregetes-sportoloi-paradoxon","timestamp":"2024. december. 27. 08:03","title":"Másképp égeti a zsírokat azoknak a szervezete, akik ilyen mozgást végeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28eae6b-97fa-408f-ba4e-8552bd40c586","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Frank-Walter Steinmeier utat nyitott az előrehozott választásnak.","shortLead":"Frank-Walter Steinmeier utat nyitott az előrehozott választásnak.","id":"20241227_bundestag-feloszlatas-frank-walter-steinmeier","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c28eae6b-97fa-408f-ba4e-8552bd40c586.jpg","index":0,"item":"19fe8c97-dcc4-493b-b5f9-b55beb791d06","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_bundestag-feloszlatas-frank-walter-steinmeier","timestamp":"2024. december. 27. 11:54","title":"Feloszlatta a törvényhozást a német államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]