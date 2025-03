Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A politológus szerint nem valószínű, hogy az Egyesült Államok megvédené Európát. ","shortLead":"A politológus szerint nem valószínű, hogy az Egyesült Államok megvédené Európát. ","id":"20250305_napszemle-gustav-gressel-europa-orosz-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd.jpg","index":0,"item":"02b579a5-5de8-4fcb-9f69-6e174f8fdbed","keywords":null,"link":"/360/20250305_napszemle-gustav-gressel-europa-orosz-tamadas","timestamp":"2025. március. 05. 07:30","title":"Gustav Gressel: Moszkva akár már jövőre ráronthat valamelyik uniós tagállamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4daa109-bc5f-4b70-a27c-3d944c918ac8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétfői rosszullétek után nyugodtan telt az éjszaka. ","shortLead":"A hétfői rosszullétek után nyugodtan telt az éjszaka. ","id":"20250304_ferenc-papa-egeszsegi-allapot-tudogyulladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4daa109-bc5f-4b70-a27c-3d944c918ac8.jpg","index":0,"item":"fc0a1886-c5b5-427b-a9b2-04aab37da5bc","keywords":null,"link":"/elet/20250304_ferenc-papa-egeszsegi-allapot-tudogyulladas","timestamp":"2025. március. 04. 09:35","title":"Ferenc pápa átaludta az éjszakát, de a helyzet továbbra is „összetett”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb5629e8-8d6c-44ba-af60-4d1fa9cb187c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij egyelőre nem reagált a történtekre. ","shortLead":"Volodimir Zelenszkij egyelőre nem reagált a történtekre. ","id":"20250304_reagalt-egy-ukran-kepviselo-az-amerikai-katonai-segelyek-felfuggesztesere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb5629e8-8d6c-44ba-af60-4d1fa9cb187c.jpg","index":0,"item":"68112155-cabf-4951-9201-545ada5ff0f3","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_reagalt-egy-ukran-kepviselo-az-amerikai-katonai-segelyek-felfuggesztesere","timestamp":"2025. március. 04. 08:18","title":"„Ez szerepelni fog a történelemkönyvekben” – reagált az amerikai katonai segélyek felfüggesztésére egy ukrán képviselő, aki Nobel-békedíjra jelölte Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845e289e-be6e-417f-83a5-c55e6b8e2479","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gyorséttermek parkolóiban egyre gyakorbb látvány egy töltőoszlop. ","shortLead":"A gyorséttermek parkolóiban egyre gyakorbb látvány egy töltőoszlop. ","id":"20250304_A-KFC-parkoloiban-is-megjelennek-a-villanyautotoltok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/845e289e-be6e-417f-83a5-c55e6b8e2479.jpg","index":0,"item":"6ba989e8-8512-436c-bca6-85d0c53b4e72","keywords":null,"link":"/cegauto/20250304_A-KFC-parkoloiban-is-megjelennek-a-villanyautotoltok","timestamp":"2025. március. 04. 08:03","title":"A KFC parkolóiban is megjelennek a villanyautótöltők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82fd7d97-2fa7-4ff6-ba18-a0d0986090ee","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter a frissen kinevezett USAID-kormánybiztost, László Andrást is magával vitte Marco Rubióhoz.","shortLead":"Szijjártó Péter a frissen kinevezett USAID-kormánybiztost, László Andrást is magával vitte Marco Rubióhoz.","id":"20250304_szijjarto-peter-usa-marco-rubio-rogan-antal-szankcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82fd7d97-2fa7-4ff6-ba18-a0d0986090ee.jpg","index":0,"item":"cb4d5c4c-31d1-4132-8a1c-4a41c84f10d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_szijjarto-peter-usa-marco-rubio-rogan-antal-szankcio","timestamp":"2025. március. 04. 20:22","title":"Szijjártó szerint az amerikai külügyminiszter \"nyitottságáról biztosította\" Rogán szankciós listáról való törlésével kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b123f63e-9c95-459b-baf7-2685fdcc5493","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy mikroalvásnál is többszáz métert mehet vakon a jármű. ","shortLead":"Egy mikroalvásnál is többszáz métert mehet vakon a jármű. ","id":"20250304_Elaludhatott-vezetes-kozben-porogve-repult-ki-az-autopalyarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b123f63e-9c95-459b-baf7-2685fdcc5493.jpg","index":0,"item":"e2b45956-9122-49e8-8d02-6a374c5998f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250304_Elaludhatott-vezetes-kozben-porogve-repult-ki-az-autopalyarol","timestamp":"2025. március. 04. 07:40","title":"Pörögve repült ki az autópályáról egy kocsi, amelynek elaludhatott a sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1347d979-7e05-4da2-84ba-c9d195006ac7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az evangélikus egyház fenntartásába került a békéscsabai, szolnoki és nyíregyházi idősek otthona. Az evangélikusokat – egész pontosan Fabiny Tamás püspököt – Iványi kereste meg.","shortLead":"Az evangélikus egyház fenntartásába került a békéscsabai, szolnoki és nyíregyházi idősek otthona. Az evangélikusokat –...","id":"20250303_Az-evangelikusok-vettek-at-Ivanyiek-intezmenyeinek-egy-reszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1347d979-7e05-4da2-84ba-c9d195006ac7.jpg","index":0,"item":"1162380e-7bda-4d59-bf5f-65c33cc0ce96","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_Az-evangelikusok-vettek-at-Ivanyiek-intezmenyeinek-egy-reszet","timestamp":"2025. március. 03. 22:12","title":"Az evangélikusok vették át Iványiék intézményeinek egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1de8ad85-9165-42af-aff5-ec0f5773deb0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Gyakran vékony, repedezett rétegek borítják egyes bolygók felszínét, amelyek mintázatai nem véletlenszerűek: geometriájuk információt hordoz keletkezésük körülményeiről. Erről jelent meg egy friss nemzetközi tanulmány, amelyben a HUN-REN-BME Morfodinamika Kutatócsoport két kutatója is részt vett.","shortLead":"Gyakran vékony, repedezett rétegek borítják egyes bolygók felszínét, amelyek mintázatai nem véletlenszerűek...","id":"20250305_magyar-kutatok-bolygok-felszine-repedes-elemzes-bolygokutatas-geologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1de8ad85-9165-42af-aff5-ec0f5773deb0.jpg","index":0,"item":"f722c53d-8645-4a7c-ab5d-2a15ed0a5d23","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_magyar-kutatok-bolygok-felszine-repedes-elemzes-bolygokutatas-geologia","timestamp":"2025. március. 05. 11:03","title":"Magyar kutatók segítségével fejtették meg, hogyan keletkezhettek a bolygók felszínén a repedések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]