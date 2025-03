Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dda9c9c3-a6bc-424f-9325-597cdf20849d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Maureen Koster elesett, majd eszméletét vesztette, miután ütközött az egyik ellenfelével. ","shortLead":"Maureen Koster elesett, majd eszméletét vesztette, miután ütközött az egyik ellenfelével. ","id":"20250310_korhaz-holland-futo-maureen-koster-ajulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dda9c9c3-a6bc-424f-9325-597cdf20849d.jpg","index":0,"item":"6532209c-089c-42d8-922c-00f04177aae8","keywords":null,"link":"/sport/20250310_korhaz-holland-futo-maureen-koster-ajulas","timestamp":"2025. március. 10. 11:08","title":"Akkorát esett a döntőben egy holland futó az Európa-bajnokságon, hogy elájult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fffde7-e672-4b02-98c3-2d40293a2d92","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Viking felfedezők, egykori betelepülők, norvég meteorológusok és egy hazaáruló után most Donald Trump gondolja úgy, hogy kell neki Grönland. De hogyan kerültek oda a dánok, akiké a sziget több mint 600 éve?","shortLead":"Viking felfedezők, egykori betelepülők, norvég meteorológusok és egy hazaáruló után most Donald Trump gondolja úgy...","id":"20250309_voros-erik-gronland-norvegia-dania-usa-quisling-hitler-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46fffde7-e672-4b02-98c3-2d40293a2d92.jpg","index":0,"item":"30842e8e-9e37-45f7-bc32-0046987d30eb","keywords":null,"link":"/360/20250309_voros-erik-gronland-norvegia-dania-usa-quisling-hitler-trump","timestamp":"2025. március. 09. 13:30","title":"Vörös Eriktől a norvég meteorológusokig, avagy mit keresnek Grönlandon a dánok, akiket Trump kipenderítene?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d32f9e-1ca5-4238-8c34-4d9815802e0f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A fertőtlenítés közben szlovák népviseletbe öltözött nők édességet osztogattak és a rendőrökkel fotózkodtak.","shortLead":"A fertőtlenítés közben szlovák népviseletbe öltözött nők édességet osztogattak és a rendőrökkel fotózkodtak.","id":"20250310_fertotlenites-szerbia-antalfalva-vucsics-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70d32f9e-1ca5-4238-8c34-4d9815802e0f.jpg","index":0,"item":"194de38e-2fdf-4efc-97a3-4f485ff2f254","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_fertotlenites-szerbia-antalfalva-vucsics-latogatas","timestamp":"2025. március. 10. 10:54","title":"Fertőtlenítettek egy szerbiai falut, miután Vucsics meglátogatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03fa1a9-46e0-4c39-adc8-e6de69ff96e8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A szakszervezet 8 százalékos béremelést és három pluszszabadnapot követel. ","shortLead":"A szakszervezet 8 százalékos béremelést és három pluszszabadnapot követel. ","id":"20250310_nemet-repuloterek-figyelmezteto-sztrajk-szakszervezet-kollektiv-szerzodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e03fa1a9-46e0-4c39-adc8-e6de69ff96e8.jpg","index":0,"item":"ef940f0a-dcbf-49b4-831b-0cb3918582fe","keywords":null,"link":"/kkv/20250310_nemet-repuloterek-figyelmezteto-sztrajk-szakszervezet-kollektiv-szerzodes","timestamp":"2025. március. 10. 06:18","title":"Egynapos sztrájk kezdődött 13 német repülőtéren, 3400 járatot töröltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30fbe00e-9703-4b4a-abf4-ddb9e0ce3c21","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A legfőbb ügyész szűkszavú, megszokott választ adott.","shortLead":"A legfőbb ügyész szűkszavú, megszokott választ adott.","id":"20250310_vadai-polt-peter-nemzeti-sport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30fbe00e-9703-4b4a-abf4-ddb9e0ce3c21.jpg","index":0,"item":"2a94ed1e-a53a-4ec8-bc5a-e908a573f738","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_vadai-polt-peter-nemzeti-sport","timestamp":"2025. március. 10. 13:14","title":"Vadai szerint az ügyészségnek kellene vizsgálnia a Nemzeti Sport felvásárlását, Polt Péter feljelentésként értékelte a kérdését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b33de81-31ee-4791-9662-890eedea3c4e","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Zajos közgyűlésen választottak újra a Magyar Taekwondo-szövetség vezetőjét, Márton Zsolt Krisztiánt.","shortLead":"Zajos közgyűlésen választottak újra a Magyar Taekwondo-szövetség vezetőjét, Márton Zsolt Krisztiánt.","id":"20250308_magyar-taekwondo-szovetseg-elnokvalasztas-tisztujitas-marton-zsolt-krisztian-breznai-agnes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b33de81-31ee-4791-9662-890eedea3c4e.jpg","index":0,"item":"1fdaaac6-159d-49f0-b53a-7353ae30f710","keywords":null,"link":"/sport/20250308_magyar-taekwondo-szovetseg-elnokvalasztas-tisztujitas-marton-zsolt-krisztian-breznai-agnes-ebx","timestamp":"2025. március. 08. 21:09","title":"„A taekwondo dél-koreai sportág, nem észak-koreai” – kiabálás és feszült pillanatok az új magyar sikersportág elnökválasztásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f83e115-7a1d-49f2-b14a-a14b0b75d2a6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Távoli kódfuttatást és a készülékek feloldását is lehetővé tették az Android frissen javított sebezhetőségei.","shortLead":"Távoli kódfuttatást és a készülékek feloldását is lehetővé tették az Android frissen javított sebezhetőségei.","id":"20250309_google-android-biztonsagi-res-hibajavitas-telefonok-feltorese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f83e115-7a1d-49f2-b14a-a14b0b75d2a6.jpg","index":0,"item":"fe4d31f7-2147-4489-a836-3d4cd0f786a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250309_google-android-biztonsagi-res-hibajavitas-telefonok-feltorese","timestamp":"2025. március. 09. 10:03","title":"43 súlyos hibát találtak az Androidban – most javították őket, de van, amit a már a hatóságok is kihasználtak telefonok feltörésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3edaec-c4c6-4b99-acc9-7fad23fe0888","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénzt a tervezett fejlesztésekre fordítanák.","shortLead":"A pénzt a tervezett fejlesztésekre fordítanák.","id":"20250310_tiz-szazalek-jegyarelemes-budapesti-kozlekedesi-kozpont-bkk-javaslat-fejlesztesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a3edaec-c4c6-4b99-acc9-7fad23fe0888.jpg","index":0,"item":"8b7a3025-1a4b-4b44-86db-d78ab0fe500d","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_tiz-szazalek-jegyarelemes-budapesti-kozlekedesi-kozpont-bkk-javaslat-fejlesztesek","timestamp":"2025. március. 10. 07:24","title":"Tíz százalékkal emelné a jegyek árát a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]