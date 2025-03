Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"748242fd-709b-4281-8c49-d3d8e051559f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) négy további kérdést is hitelesített, de ettől még egyáltalán nem biztos, hogy lesz népszavazás. Érdekes a kezdeményező személye is.","shortLead":"A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) négy további kérdést is hitelesített, de ettől még egyáltalán nem biztos...","id":"20250317_Ujra-nekifutnak-a-kotelezo-kamarai-tagdij-elleni-nepszavazasnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/748242fd-709b-4281-8c49-d3d8e051559f.jpg","index":0,"item":"4ae54d53-d468-4590-aef1-01e9843f406c","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Ujra-nekifutnak-a-kotelezo-kamarai-tagdij-elleni-nepszavazasnak","timestamp":"2025. március. 17. 21:51","title":"Újra nekifutnak a kötelező kamarai tagdíj elleni népszavazásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bab97e3-8f9a-46e2-b3c7-32bd1b282e54","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Magyarország abszolút sereghajtó az Unióban a demokrácia állapotát tekintve, a leggyengébb láncszem. Ezt tartalmazza a berlini székhellyel működő Európai Társaság a Szabadságjogokért (Civil Liberties Union for Europe – Liberties) legfrissebb éves jelentése. Az ország tavaly még inkább visszalépett, például a sajtószabadság és a független bíráskodás területén.","shortLead":"Magyarország abszolút sereghajtó az Unióban a demokrácia állapotát tekintve, a leggyengébb láncszem. Ezt tartalmazza...","id":"20250318_Europai-TASZ-A-magyar-jogallam-kulon-kategoria-az-EU-ban-a-legaljan-Civil-Liberties-Union-for-Europe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bab97e3-8f9a-46e2-b3c7-32bd1b282e54.jpg","index":0,"item":"072a886f-e079-49a5-9ea3-8e3dc3a0216d","keywords":null,"link":"/360/20250318_Europai-TASZ-A-magyar-jogallam-kulon-kategoria-az-EU-ban-a-legaljan-Civil-Liberties-Union-for-Europe","timestamp":"2025. március. 18. 07:05","title":"Európai TASZ: A magyar jogállam külön kategória az EU-ban – a legalján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d522326b-4b36-4087-89e7-03a8a9ca799a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő szerint azért használt Orbán többes számot (poloskák), mert Magyar Péter exe is készített titokban felvételeket.","shortLead":"A fideszes képviselő szerint azért használt Orbán többes számot (poloskák), mert Magyar Péter exe is készített titokban...","id":"20250317_Ujabb-poloskakat-azonositott-be-Kosa-Lajos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d522326b-4b36-4087-89e7-03a8a9ca799a.jpg","index":0,"item":"5165f8bb-12d6-4dae-b682-d68674bf6ed3","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Ujabb-poloskakat-azonositott-be-Kosa-Lajos","timestamp":"2025. március. 17. 19:16","title":"Újabb poloskákat azonosított be Kósa Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"375c324e-fdae-4d0c-b4de-625739a5d7d8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Hajós a Nagy Duett zsűritagjaként beszólt Balázs Klárinak, amit a csatorna röviden azzal intézett el, hogy “lehet, hogy valakit egy-egy megfogalmazás érzékenyebben érint”. A Korda-házaspár ennél kicsit jobban a szívére vette az elhangzottakat. ","shortLead":"Hajós a Nagy Duett zsűritagjaként beszólt Balázs Klárinak, amit a csatorna röviden azzal intézett el...","id":"20250318_Korda-Gyorgy-Balazs-Klari-Hajos-Andras-TV2-reakcio-Nagy-Duett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/375c324e-fdae-4d0c-b4de-625739a5d7d8.jpg","index":0,"item":"2ac00a3b-56f8-4941-87c4-06088d5c7ac2","keywords":null,"link":"/elet/20250318_Korda-Gyorgy-Balazs-Klari-Hajos-Andras-TV2-reakcio-Nagy-Duett","timestamp":"2025. március. 18. 13:54","title":"„A humor szubjektív dolog” – reagált a TV2 Hajós András poénkodására, ami miatt Kordáék már jogi lépéseket tennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd7d0e64-7fb5-4061-855b-a6555f07333d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"50 kWh-s akksihoz ígérnek közel 500 kilométeres hatótávot.","shortLead":"50 kWh-s akksihoz ígérnek közel 500 kilométeres hatótávot.","id":"20250319_A-vilag-lehatekonyabb-elektromos-autoja-lenne-a-Tesla-cybertaxija","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd7d0e64-7fb5-4061-855b-a6555f07333d.jpg","index":0,"item":"7903e19c-be29-408a-8b5d-3ff3731d3075","keywords":null,"link":"/cegauto/20250319_A-vilag-lehatekonyabb-elektromos-autoja-lenne-a-Tesla-cybertaxija","timestamp":"2025. március. 19. 08:08","title":"A világ lehatékonyabb elektromos autója lehet a Tesla cybertaxija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44fdd9c3-b9d3-4f4b-8118-2af451d346e8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Képzeljen el egy sötétben fluoreszkáló, világító bútort, vagy azt, hogy fényesek éjszaka a közeli park fái! Svájci tudósok egészen jól állnak ennek megvalósításával.","shortLead":"Képzeljen el egy sötétben fluoreszkáló, világító bútort, vagy azt, hogy fényesek éjszaka a közeli park fái! Svájci...","id":"20250318_hvg-sotetben-vilagito-fa-butor-gomba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44fdd9c3-b9d3-4f4b-8118-2af451d346e8.jpg","index":0,"item":"8109a773-da59-4b3b-a46b-4b450b6732ae","keywords":null,"link":"/360/20250318_hvg-sotetben-vilagito-fa-butor-gomba","timestamp":"2025. március. 18. 12:00","title":"Sötétben világító fák, otthon világító bútorok jöhetnek – és még értelmük is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac3365b-bf41-4caa-a0a0-600423999749","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy mégis alkalmas az élet fenntartására a Mars – csak éppen mélyen a felszíne alatt. Új szeizmikus bizonyítékok arra engednek következtetni, hogy a Mars mélyén folyékony víz lehet.","shortLead":"Lehet, hogy mégis alkalmas az élet fenntartására a Mars – csak éppen mélyen a felszíne alatt. Új szeizmikus...","id":"20250318_mars-viz-felszin-alatt-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eac3365b-bf41-4caa-a0a0-600423999749.jpg","index":0,"item":"65e5c01e-6ff3-49b1-8dbf-32489fcb7185","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_mars-viz-felszin-alatt-kutatas","timestamp":"2025. március. 18. 19:03","title":"Újabb kutatás bizonyítja: víz lehet a Mars felszíne alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a755471c-99ee-4744-a675-b672b61b3c8b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az 59 halálos áldozattal járó tragédia miatt egy volt államtitkárt is őrizetbe vettek, és elrendelték a szórakozóhelyek átvizsgálását.","shortLead":"Az 59 halálos áldozattal járó tragédia miatt egy volt államtitkárt is őrizetbe vettek, és elrendelték a szórakozóhelyek...","id":"20250317_eszak-macedonia-diszkotuz-korrupcio-letartoztatasok-szabalytalansagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a755471c-99ee-4744-a675-b672b61b3c8b.jpg","index":0,"item":"90d01892-244d-4ff6-81dd-67f18a77cc34","keywords":null,"link":"/vilag/20250317_eszak-macedonia-diszkotuz-korrupcio-letartoztatasok-szabalytalansagok","timestamp":"2025. március. 17. 18:26","title":"„A lefizetések és a korrupció tette lehetővé” az Észak-Macedóniában leégett diszkó működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]