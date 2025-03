Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"effd35d4-4d39-404f-ade0-79d716c38892","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök a Putyin-Trump egyeztetést követően tartott sajtótájékoztatót.","shortLead":"Az ukrán elnök a Putyin-Trump egyeztetést követően tartott sajtótájékoztatót.","id":"20250318_zelenszkij-trump-putyin-targyalas-reakcio-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/effd35d4-4d39-404f-ade0-79d716c38892.jpg","index":0,"item":"404a9dec-dbee-4de0-a484-a0b49e8b5caa","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_zelenszkij-trump-putyin-targyalas-reakcio-ukrajna","timestamp":"2025. március. 18. 22:12","title":"Zelenszkij: Ukrajna nem saláta vagy gyümölcslé, hogy feltálalják Putyinnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdbe6638-48bc-4fe0-bdd8-a02f48a4f875","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a kiváló egészségi állapotnak örvendő Alfa Romeo Giulietta egészen a 80-as évek elejére tekeri vissza az idő kerekét.","shortLead":"Ez a kiváló egészségi állapotnak örvendő Alfa Romeo Giulietta egészen a 80-as évek elejére tekeri vissza az idő kerekét.","id":"20250318_hihetetlen-de-48-ezer-kilometerrel-var-uj-gazdara-ez-a-44-eves-alfa-romeo-giulietta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdbe6638-48bc-4fe0-bdd8-a02f48a4f875.jpg","index":0,"item":"2bd961fc-58ab-4043-91c7-fc1205961cfe","keywords":null,"link":"/cegauto/20250318_hihetetlen-de-48-ezer-kilometerrel-var-uj-gazdara-ez-a-44-eves-alfa-romeo-giulietta","timestamp":"2025. március. 18. 07:59","title":"Hihetetlen, de alig 5 ezer kilométerrel vár új gazdára ez a 44 éves Alfa Romeo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce2aa35-e8fd-4a23-ba15-5c1e2bc21714","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag.zhvg","description":"Minden korábbinál hosszabb, izzasztó hőhullámok és trópusi éjszakák, aszály és szokatlan őszi árvíz – sokan emlékezhetünk a tavalyi rendkívüli időjárási eseményekre. A HungaroMET kutatóinak beszámolóiból részletesebben is láthatjuk, milyen volt 2024 időjárása, ami jól mutatja, mihez kell hozzászoknunk, ha nem tudjuk fékezni a felmelegedést.","shortLead":"Minden korábbinál hosszabb, izzasztó hőhullámok és trópusi éjszakák, aszály és szokatlan őszi árvíz – sokan...","id":"20250318_idojaras-klimavaltozas-2024-rekordok-eve-hosegnapok-tropusi-ejszakak-hungaromet-meteorologia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ce2aa35-e8fd-4a23-ba15-5c1e2bc21714.jpg","index":0,"item":"3c0cea64-8dde-42d7-8c45-fbdd25c10dc7","keywords":null,"link":"/zhvg/20250318_idojaras-klimavaltozas-2024-rekordok-eve-hosegnapok-tropusi-ejszakak-hungaromet-meteorologia-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 07:12","title":"Itt vannak az adatok: a 20. század eleje óta a legmelegebb év volt 2024 Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e531fc4-3c0f-47e7-b5f9-244b8047bc78","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google két újdonságot is készített a Gemini nevű mesterséges intelligenciához, amelyek segíthetik a jobb és pontosabb munkavégzést.","shortLead":"A Google két újdonságot is készített a Gemini nevű mesterséges intelligenciához, amelyek segíthetik a jobb és pontosabb...","id":"20250319_google-gemini-mesterseges-intelligencia-canvas-audio-overview-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e531fc4-3c0f-47e7-b5f9-244b8047bc78.jpg","index":0,"item":"3fce2a22-572a-4d04-a175-30e670a5e8d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_google-gemini-mesterseges-intelligencia-canvas-audio-overview-podcast","timestamp":"2025. március. 19. 10:03","title":"Új funkciókat kapott a Google Gemini, szövegből készít podcastot a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f9a30fc-7488-4c6f-bac8-41bc7a7d835a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormány intézkedése hétfőn lépett életbe, és elvileg május 31-ig tart.","shortLead":"A kormány intézkedése hétfőn lépett életbe, és elvileg május 31-ig tart.","id":"20250317_arresstop-lidl-tesco-korlatozas-mennyisegi-limit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f9a30fc-7488-4c6f-bac8-41bc7a7d835a.jpg","index":0,"item":"4ec94e32-72fc-49ee-a9e9-5e259948bba9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_arresstop-lidl-tesco-korlatozas-mennyisegi-limit","timestamp":"2025. március. 17. 16:56","title":"A Lidl korlátozást, a Tesco mennyiségi limitet vezetett be az árrésstop miatt - Frissítés: A Spar is csatlakozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hitoktatót szexuális erőszak és szexuális visszaélés bűntettével vádolják.","shortLead":"A hitoktatót szexuális erőszak és szexuális visszaélés bűntettével vádolják.","id":"20250318_fegyhazbuntetes-ugyeszseg-molesztalas-hitoktato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8.jpg","index":0,"item":"b9c166d0-8519-474e-b146-f881de0c54a7","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_fegyhazbuntetes-ugyeszseg-molesztalas-hitoktato","timestamp":"2025. március. 18. 10:39","title":"Fegyházbüntetést kért az ügyészség a kislányokat molesztáló hitoktatóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1ede5f-ece2-49c5-b14f-07f552cae4d4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ennyi idő alatt 4 milliárd forintnyi osztalékot tudott kivenni a cégeiből.","shortLead":"Ennyi idő alatt 4 milliárd forintnyi osztalékot tudott kivenni a cégeiből.","id":"20250318_Meszaros-Lorinc-occse-5-ev-alatt-40-milliard-forintnyi-kozbeszerzest-nyert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc1ede5f-ece2-49c5-b14f-07f552cae4d4.jpg","index":0,"item":"11119e7c-4757-4925-a000-69c25b83bb3d","keywords":null,"link":"/kkv/20250318_Meszaros-Lorinc-occse-5-ev-alatt-40-milliard-forintnyi-kozbeszerzest-nyert","timestamp":"2025. március. 18. 08:14","title":"Közpénzeső Felcsúton: Mészáros Lőrinc öccse 5 év alatt 40 milliárd forintnyi közbeszerzést nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c666113-3e1c-4887-b3ee-73fe2b7e3758","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Úgy tudni, hogy a leégett klub kenőpénzért kapott működési engedélyt.","shortLead":"Úgy tudni, hogy a leégett klub kenőpénzért kapott működési engedélyt.","id":"20250317_eszak-macedonia-tuz-mentosofor-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c666113-3e1c-4887-b3ee-73fe2b7e3758.jpg","index":0,"item":"089051cd-22cc-4e16-ad84-549249998b32","keywords":null,"link":"/elet/20250317_eszak-macedonia-tuz-mentosofor-meghalt","timestamp":"2025. március. 17. 13:59","title":"Észak-macedóniai tűzvész: belehalt a stresszbe egy mentősofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]