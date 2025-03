Vörös szőnyeget terítettek a szimpatizánsok a Belgrádba begyalogoló tüntetők elé, rendkívüli rendőri biztosítás mellett zajlik a korrupcióellenes demonstráció Belgrádban. A tüntetésen zömében azok a fiatalok vesznek részt, akik a tavaly novemberi, tizenöt halálos áldozatot követelő újvidéki vasúti szerencsétlenség után az elmúlt hónapokban egyetemi blokádokat, felvonulásokat és tömegtüntetéseket szerveztek ország szerte.

A szerbiai állami vasútársaság bombamerényletre hivatkozva felfüggesztette az összes helyközi járatát, számol be a The Guardian, a fővárosba tartó menetrendszerinti buszok sem közlekedtek helyiek beszámolója szerint. A közlekedési hálózat blokkolása nem akadályozta meg a demonstrációra igyekvőket: a szerbiai diákok hónapok óta, több napos gyaloglással járták az országot és mozgósították az állami korrupció miatt elégedetlenkedőket, most is nagy menetoszlopokban, gyalog igyekeznek Belgrád központjába.

Gazdák is részt vesznek a tüntetésen AFP / Andrej Isakovic

Alekszander Vucsics szigorú fellépést helyezett kilátásba a tüntetőkkel szemben, a rendőrséget arra szólította fel, tanúsítsanak “önmérsékletet” de járjanak el a “békét veszélyeztető” tüntetőkkel szemben. Már az elmúlt hónapokban is többször támadtak rá kormánybarát erők a tiltakozókra, félő, sokan attól tartanak, hogy az atrocitások a március 15. belgrádi tüntetésen fokozódnak. A Euronews információi szerint az elnöki palota körül kormánybarát paramilitáris egységek sátoroznak, és ugyanitt traktorok akadályozzák a forgalmat

A Belgrádban működő nyugati diplomáciai testületek tagjai arra figyelmeztettet: belföldön és külföldön is a feszültségek eszkalálásához vezet, ha a kormány korlátozza a szabad véleménynyilvánítási és gyülekezési jogot. A belgrádi tüntetés előtti napokban hat ellenzéki aktivistát állítottak elő “alkotmányellenes szervezkedés” gyanújával a szerb hatóságok.

Nyitóképünk forrása: AFP / Andrej Isakovic