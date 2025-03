Csapást mért Oroszország szaratovi régiójában található Engels katonai repülőterére az Ukrán Biztonsági Szolgálat és az Ukrán Különleges Műveleti Erők a csütörtökre virradó éjjel.

A közlemény szerint a repülőtéren hatalmas robbanások történtek, amelyek a közeli épületeket is romba döntötte. „Ezt a katonai létesítményt a megszállók légiereje elsősorban Ukrajna területe elleni rakétacsapások indítására és terrortámadásokra használja a polgári lakosság ellen” – közölte az ukrán vezérkar.

Russia claims the “largest drone attack ever” on Saratov region, with the Engels-2 military airfield — home to strategic bombers — under fire. Locals report thick smoke visible from a district 10 km away. Meanwhile, evacuations have begun for residents near the airbase. pic.twitter.com/944hPwYh4O

Az engelsi repülőtér mintegy 700 kilométerre van a frontvonaltól, és ott állomásoznak az oroszok Tu-160-as stratégiai nehézbombázói. Ezek a gépek nukleáris fegyverek hordozására, illetve cirkálórakéták indítására is alkalmasak.

The Engels-2 base, located some 600 km from Ukraine, is home to Tu-95MS and other strategic bombers.



Regional authorities confirmed the evacuation of people near the airfield. Meanwhile, OSINT data indicate the strike targeted the base’s ammunition depot.

