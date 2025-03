Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d52ff107-cd0a-4933-bfa9-d056f005ce00","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A 23andMe nevű, genetikai teszteket végző vállalat 11 millió dollárért sem kelt el nemrég, pedig 2021-ben még 3,5 milliárd dollárra értékelték. 2023-ban súlyos adatlopás áldozata lett, ez indította el a lejtőn a vállalatot.","shortLead":"A 23andMe nevű, genetikai teszteket végző vállalat 11 millió dollárért sem kelt el nemrég, pedig 2021-ben még 3,5...","id":"20250324_23andme-genetikai-teszt-csodvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d52ff107-cd0a-4933-bfa9-d056f005ce00.jpg","index":0,"item":"9330f68a-c574-4471-be07-81841c46d9b1","keywords":null,"link":"/kkv/20250324_23andme-genetikai-teszt-csodvedelem","timestamp":"2025. március. 24. 10:22","title":"Sokan adták a nyálukat az amerikai cégnek, mégis csődöt jelentett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5c30ac2-3cd2-43f6-a9d6-47cbf90294b0","c_author":"Fülöp István - Kovács Gábor","category":"360","description":"Az autóipar szenvedése mutatja igazán, mekkora kockázatot hordoz Orbán Viktor hazárdjátéka, amelynek igazi tétje a magyar ipar túlélése. Óriási kapacitások állnak kihasználatlanul az akkumulátor- és autógyárakban, a javulásra csak halvány remény van.","shortLead":"Az autóipar szenvedése mutatja igazán, mekkora kockázatot hordoz Orbán Viktor hazárdjátéka, amelynek igazi tétje...","id":"20250323_hvg-auto-akkugyartas-sk-samsung-ures-tankkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5c30ac2-3cd2-43f6-a9d6-47cbf90294b0.jpg","index":0,"item":"00db1af5-1317-4c49-a7d9-9b5d53188f7a","keywords":null,"link":"/360/20250323_hvg-auto-akkugyartas-sk-samsung-ures-tankkal","timestamp":"2025. március. 23. 08:30","title":"A magyar akkugyártás helyzete dióhéjban: Orbánék 19-re lapot húztak és most izgulnak, mit kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11af7725-5baf-4e43-8bf7-0766dd7b0c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Balázs szerint az ellenzéki képviselőket a mentelmi jog miatt nem lehet átkutatni és ezért vihettek be füstgyertyákat a Parlamentbe.","shortLead":"Németh Balázs szerint az ellenzéki képviselőket a mentelmi jog miatt nem lehet átkutatni és ezért vihettek be...","id":"20250323_nemeth-balazs-fustgyertya-mentelmi-jog-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11af7725-5baf-4e43-8bf7-0766dd7b0c7a.jpg","index":0,"item":"58728c00-797d-4acb-9c6d-abfa162ac9b0","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_nemeth-balazs-fustgyertya-mentelmi-jog-fidesz","timestamp":"2025. március. 23. 15:47","title":"Megnyirbálná a mentelmi jogot a Fidesz új szóvivője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b165c119-9446-4e07-bc77-3f3c376393d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tervek szerint a Gemelli kórházból fogja köszönteni az embereket. ","shortLead":"A tervek szerint a Gemelli kórházból fogja köszönteni az embereket. ","id":"20250322_ferenc-papa-gemelli-korhaz-koszontes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b165c119-9446-4e07-bc77-3f3c376393d6.jpg","index":0,"item":"67747cf8-75eb-419c-85f3-23a29d55e4f2","keywords":null,"link":"/elet/20250322_ferenc-papa-gemelli-korhaz-koszontes","timestamp":"2025. március. 22. 14:30","title":"Ferenc pápa vasárnap megjelenhet a nyilvánosság előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944da82a-a76b-489e-b0e5-cd41fdfb957d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump olyan mértékben és tempóban indított támadást a demokrácia ellen, hogy az még a legpesszimistább megfigyelőket is megdöbbentette. Így most szó szerint minden elképzelhető az Egyesült Államokban. Így vélekedik a Die Zeitben közzétett kommentárjában Thomas Zimmer, a Georgetowni Egyetem vendégprofesszora, aki a trumpizmusról és az amerikai szélsőjobboldal történetéről ír könyvet. ","shortLead":"Trump olyan mértékben és tempóban indított támadást a demokrácia ellen, hogy az még a legpesszimistább megfigyelőket is...","id":"20250324_Thomas-Zimmer-trumpizmus-szakerto-Die-Zeit-A-legrosszabbra-kell-szamitani","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/944da82a-a76b-489e-b0e5-cd41fdfb957d.jpg","index":0,"item":"2d917389-accf-4ae9-a346-0192789d0e3a","keywords":null,"link":"/360/20250324_Thomas-Zimmer-trumpizmus-szakerto-Die-Zeit-A-legrosszabbra-kell-szamitani","timestamp":"2025. március. 24. 07:10","title":"Thomas Zimmer trumpizmus-szakértő: A legrosszabbra kell számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5066f228-ca95-4c36-bc9a-9f1165ce60fe","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Sok vállalati flottamenedzser tervezi, hogy ejti Musk cégét.","shortLead":"Sok vállalati flottamenedzser tervezi, hogy ejti Musk cégét.","id":"20250324_tesla-flotta-uzleti-vasarlok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5066f228-ca95-4c36-bc9a-9f1165ce60fe.jpg","index":0,"item":"e32e9a3e-eaa8-4d26-84c6-a7f3ee7e9d11","keywords":null,"link":"/cegauto/20250324_tesla-flotta-uzleti-vasarlok","timestamp":"2025. március. 24. 09:53","title":"Az fájhat majd igazán a Teslának, ha a céges autók közt is bukik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82222e95-9609-4871-836a-afe3d7dfa051","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az eurókötvények kamatlába több mint másfélszeresére ugrott, az árfolyam 7 százalékot esett. A piac nem díjazta a Matolcsy-klán felügyelete alatt működő MNB-alapítványok felelőtlen pénzszórását és az ÁSZ-jelentés nyomán kirobbanó botrányt.","shortLead":"Az eurókötvények kamatlába több mint másfélszeresére ugrott, az árfolyam 7 százalékot esett. A piac nem díjazta...","id":"20250324_GTC-mnb-optima-pallas-gtc-osszeomlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82222e95-9609-4871-836a-afe3d7dfa051.jpg","index":0,"item":"35e06df6-48d3-4ed9-a355-a6e77f78da56","keywords":null,"link":"/kkv/20250324_GTC-mnb-optima-pallas-gtc-osszeomlas","timestamp":"2025. március. 24. 12:08","title":"Varga Mihály futhat a Matolcsyék által elherdált százmilliárdok után, összeomlott a lengyel ingatlancég árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f83801-b1f3-4af3-bc2d-dc0a8110d1c3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az izraeli hadsereg is megerősítette, hogy a Nasszer kórház elleni támadás célpontja a Hamász egy vezetője volt, aki szerintük az intézményből végezte tevékenységét.","shortLead":"Az izraeli hadsereg is megerősítette, hogy a Nasszer kórház elleni támadás célpontja a Hamász egy vezetője volt, aki...","id":"20250324_izrael-gaza-hamasz-korhaz-legicsapas-han-junisz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27f83801-b1f3-4af3-bc2d-dc0a8110d1c3.jpg","index":0,"item":"dba3b2fe-b88d-49d4-aa76-1be4117c4563","keywords":null,"link":"/vilag/20250324_izrael-gaza-hamasz-korhaz-legicsapas-han-junisz","timestamp":"2025. március. 24. 05:34","title":"Kórház elleni légicsapás végzett a Hamász pénzügyi vezetőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]