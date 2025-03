Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c13d339a-039f-41e3-9ab0-a07427b197d6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Spizter űrtávcső után a James Webb űrteleszkóppal is megfigyelték a tudósok a Földtől mitnegy 630 fényévre található Herbig–Haro-objektumot. Az új fotó lenyűgöző lett.","shortLead":"A Spizter űrtávcső után a James Webb űrteleszkóppal is megfigyelték a tudósok a Földtől mitnegy 630 fényévre található...","id":"20250325_james-webb-urteleszkop-kozmikus-tornado-herbig-haro-objektum-hh-49-50","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c13d339a-039f-41e3-9ab0-a07427b197d6.jpg","index":0,"item":"0880c0a9-39e2-42fc-addf-22df6f76aa11","keywords":null,"link":"/tudomany/20250325_james-webb-urteleszkop-kozmikus-tornado-herbig-haro-objektum-hh-49-50","timestamp":"2025. március. 25. 14:03","title":"Kozmikus tornádóról készített képet a James Webb űrteleszkóp – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f79f424-686b-40d1-b10c-8dde20ea6341","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meg nő majd a szolgálati idő is, nem is kevéssel.","shortLead":"Meg nő majd a szolgálati idő is, nem is kevéssel.","id":"20250326_Dania-bevezeti-a-hadkotelezettseget-a-nok-szamara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f79f424-686b-40d1-b10c-8dde20ea6341.jpg","index":0,"item":"6a50db87-a26d-4374-86a8-b56d91b8c438","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_Dania-bevezeti-a-hadkotelezettseget-a-nok-szamara","timestamp":"2025. március. 26. 06:16","title":"Dániában jövőre már nők is behívhatók lesznek katonai szolgálatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcaf8da9-d159-4ae7-8d52-81b1eaedc538","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A bizonytalan helyzetre hivatkozva felfüggeszthetik a Wenckheim-kastély átadását.","shortLead":"A bizonytalan helyzetre hivatkozva felfüggeszthetik a Wenckheim-kastély átadását.","id":"20250326_Hodmezovasarhely-szabadkigyos-kastely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcaf8da9-d159-4ae7-8d52-81b1eaedc538.jpg","index":0,"item":"3e41f8a7-8683-42da-a433-26ec2b06ca17","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250326_Hodmezovasarhely-szabadkigyos-kastely","timestamp":"2025. március. 26. 08:23","title":"Mégsem adja át Lázár János minisztériuma Hódmezővásárhelynek a szabadkígyósi kastélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f5d10c-efae-4a7c-9e8c-c698aceb1b4b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Karl-Heinz Grassert korrupciós vádakban találták bűnösnek.","shortLead":"Karl-Heinz Grassert korrupciós vádakban találták bűnösnek.","id":"20250325_ausztria-karl-heinz-grasser-volt-penzugyminiszter-korrupcio-itelet-bortonbuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6f5d10c-efae-4a7c-9e8c-c698aceb1b4b.jpg","index":0,"item":"c964d326-8108-42c3-a619-eb58c66444c9","keywords":null,"link":"/vilag/20250325_ausztria-karl-heinz-grasser-volt-penzugyminiszter-korrupcio-itelet-bortonbuntetes","timestamp":"2025. március. 25. 14:25","title":"Négy év börtönre ítélték a volt osztrák pénzügyminisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcbf3507-b8a8-4de8-be0e-9bf8cc47bfd7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szemtanúk szerint egy rosszul kivitelezett tolatás vezetett a tragikus balesethez.","shortLead":"Szemtanúk szerint egy rosszul kivitelezett tolatás vezetett a tragikus balesethez.","id":"20250326_Turistabusz-zuhant-a-Poba-Torinoban-meghalt-a-sofor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcbf3507-b8a8-4de8-be0e-9bf8cc47bfd7.jpg","index":0,"item":"10ce63fd-1fec-4a47-8ec9-c842d9d57a93","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_Turistabusz-zuhant-a-Poba-Torinoban-meghalt-a-sofor","timestamp":"2025. március. 26. 18:45","title":"Turistabusz zuhant a Póba Torinóban, meghalt a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Lehet, hogy Erdogan Putyin akar lenni, de úgy tűnik, a törökök nem értenek egyet azzal, hogy Törökország Oroszország legyen. Európának ajánlatos óvatosnak lennie az Amerika elleni vámháborúban. Trump igencsak elkalkulálhatta magát gazdasági kérdésekben. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Lehet, hogy Erdogan Putyin akar lenni, de úgy tűnik, a törökök nem értenek egyet azzal, hogy Törökország Oroszország...","id":"20250325_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"3a7035ea-9c7c-460e-9777-97a3f38c969e","keywords":null,"link":"/360/20250325_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 25. 11:07","title":"Wall Street Journal: Trump ukrajnai megbízottja papagájként mondta fel a Kreml álláspontját – tud bármit is Oroszországról és Putyinról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc48349-838c-4bf3-8b65-076d1f91de65","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Köze sincs a valósághoz annak, amilyen inflációt a kormány tervezett 2025-re, ez pedig lehetővé tesz egy kis osztogatást a nyugdíjasoknak majd novemberben. A Bankmonitor számolta ki, mennyi pluszpénzt kaphatnak az idősek, és hogyan nőhet a nyugdíj.","shortLead":"Köze sincs a valósághoz annak, amilyen inflációt a kormány tervezett 2025-re, ez pedig lehetővé tesz egy kis...","id":"20250326_inflacio-nyugdij-korrekcio-nyugdijasok-mnb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcc48349-838c-4bf3-8b65-076d1f91de65.jpg","index":0,"item":"c034eb02-c1c7-4fb5-8b57-b899e6f1ede7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_inflacio-nyugdij-korrekcio-nyugdijasok-mnb","timestamp":"2025. március. 26. 12:18","title":"40 ezer forintot adhat év végén a kormány a nyugdíjasoknak, annyira elszámolta az inflációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98631bc7-9d9e-44d4-a678-075e694b8fd5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A DeepSeek nyílt forráskódú modelljeit alkalmazza több területen is a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg – egyelőre azonban csak kórházakban és a kiképzésben.","shortLead":"A DeepSeek nyílt forráskódú modelljeit alkalmazza több területen is a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg – egyelőre...","id":"20250325_kina-deepseek-katonai-hasznalat-korhazak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98631bc7-9d9e-44d4-a678-075e694b8fd5.jpg","index":0,"item":"73a44543-eccf-4edc-a8e1-80c0bf10fb0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250325_kina-deepseek-katonai-hasznalat-korhazak","timestamp":"2025. március. 25. 13:03","title":"Már a kínai hadsereg is próbálgatja a DeepSeek MI-jét, igaz, egyelőre nem a harctéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]