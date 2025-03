Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"56317baf-c952-437e-9922-43386a9b9e2a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Parlament legfrissebb felmérése szerint a magyarok ragaszkodnak az EU-hoz, nagy többséggel úgy gondolják, hogy az ország profitál az uniós tagságból és az EU legnagyobb előnyének a sok új munkahelyet tartják.","shortLead":"Az Európai Parlament legfrissebb felmérése szerint a magyarok ragaszkodnak az EU-hoz, nagy többséggel úgy gondolják...","id":"20250324_eurobarometer_kozvelemenykutatas_europai-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56317baf-c952-437e-9922-43386a9b9e2a.jpg","index":0,"item":"91d8ad2e-8b37-4454-946e-df471a8b82b4","keywords":null,"link":"/eurologus/20250324_eurobarometer_kozvelemenykutatas_europai-parlament","timestamp":"2025. március. 25. 07:01","title":"Az új munkalehetőségek miatt szeretik a magyarok az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808ff783-e5d3-46ac-a6a6-99b5ecaf94fc","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A vizsgálatot pályafutása során egyszer minden sportolón elvégzik, aki a nők mezőnyében akar versenyezni. A mintáikban a férfiakra jellemző gént keresik és a tesztoszteronszintet határozzák meg. ","shortLead":"A vizsgálatot pályafutása során egyszer minden sportolón elvégzik, aki a nők mezőnyében akar versenyezni. A mintáikban...","id":"20250325_genetikai-teszt-atletikai-vilagszovetseg-transznemu-sportolo-dsd-noi-versenyzok-sebastian-coe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/808ff783-e5d3-46ac-a6a6-99b5ecaf94fc.jpg","index":0,"item":"b923c370-6998-40f6-a397-e39dc735bd85","keywords":null,"link":"/sport/20250325_genetikai-teszt-atletikai-vilagszovetseg-transznemu-sportolo-dsd-noi-versenyzok-sebastian-coe","timestamp":"2025. március. 25. 21:13","title":"Minden atlétanő számára kötelező genetikai tesztet vezet be a nemzetközi szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7276ec0a-8ddc-4431-8e24-5af1829757ec","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Játék nincs, és már nem is lesz: valójában csak kártevőt tartalmazott egy lövöldözős videójáték demója. ","shortLead":"Játék nincs, és már nem is lesz: valójában csak kártevőt tartalmazott egy lövöldözős videójáték demója. ","id":"20250324_valve-steam-jatek-demo-virus-adatok-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7276ec0a-8ddc-4431-8e24-5af1829757ec.jpg","index":0,"item":"a9c43ecf-68ed-4282-a059-14797f80db2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_valve-steam-jatek-demo-virus-adatok-ellopasa","timestamp":"2025. március. 24. 17:03","title":"Letöltötte ezt a játékot a Steamről? Akkor igazából vírus landolhatott a gépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d19b1f-519e-41bc-afda-06b8ff358019","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza önkéntesei április 11-ig minden településre elviszik a kérdéseket.","shortLead":"A Tisza önkéntesei április 11-ig minden településre elviszik a kérdéseket.","id":"20250325_Egy-nap-alatt-100-ezren-toltottek-ki-Magyar-Peter-nepszavazasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36d19b1f-519e-41bc-afda-06b8ff358019.jpg","index":0,"item":"d99bcf84-0909-4ba6-98a9-8492aeeafd2a","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_Egy-nap-alatt-100-ezren-toltottek-ki-Magyar-Peter-nepszavazasat","timestamp":"2025. március. 25. 08:24","title":"Egy nap alatt 100 ezren töltötték ki Magyar Péter „népszavazását”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9de5db6-983a-47c8-9c94-326212a7a992","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Kossuth-díjas színésznő titkokat árult el a magánéletéről.","shortLead":"A Kossuth-díjas színésznő titkokat árult el a magánéletéről.","id":"20250325_udvaros-dorottya-hazassag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9de5db6-983a-47c8-9c94-326212a7a992.jpg","index":0,"item":"d47030b0-e1ee-4595-8322-ce26d26b013c","keywords":null,"link":"/elet/20250325_udvaros-dorottya-hazassag","timestamp":"2025. március. 25. 09:42","title":"Udvaros Dorottya elárulta, miért nem ment soha férjhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac0cc7e-839e-45e9-959e-af00dc21fab7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A belső kereslet ösztönzése miatt kénytelenek lépni. ","shortLead":"A belső kereslet ösztönzése miatt kénytelenek lépni. ","id":"20250325_Kinaban-valtozik-a-sajat-auto-birtoklasanak-szabalyozasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ac0cc7e-839e-45e9-959e-af00dc21fab7.jpg","index":0,"item":"39434b7c-0bb0-4172-9723-d2094a7956ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20250325_Kinaban-valtozik-a-sajat-auto-birtoklasanak-szabalyozasa","timestamp":"2025. március. 25. 07:33","title":"Lazítanak Kínában az autólottón, amikor sorsolással dől el, hogy ki vehet egyáltalán kocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6102c3c7-50db-46ea-8d26-041df9f05c76","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A lap információi szerint a Gazdasági Kabinet az élelmezési norma emelését is támogatja.","shortLead":"A lap információi szerint a Gazdasági Kabinet az élelmezési norma emelését is támogatja.","id":"20250325_Nepszava-Megemelik-a-jarobeteg-a-korhazi-aktiv-es-kronikus-alapdijakat-korhazi-adossagok-tartozasok-adossagrendezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6102c3c7-50db-46ea-8d26-041df9f05c76.jpg","index":0,"item":"e749e9ae-9b77-4266-88d8-2b5930cbc7d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250325_Nepszava-Megemelik-a-jarobeteg-a-korhazi-aktiv-es-kronikus-alapdijakat-korhazi-adossagok-tartozasok-adossagrendezes","timestamp":"2025. március. 25. 07:42","title":"Népszava: Megemelik a járóbeteg-, a kórházi aktív és krónikus alapdíjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Joseph Nye szerint Kínát nem lehet legyőzni katonai és gazdasági erővel, a puha hatalom is fontos ahhoz, hogy más nemzetek azt csinálják, amit te akarsz. Trump maga a megtestesült rombolás, gyárilag ilyen. Törökország a leplezetlen tekintélyelvűség felé fordult az isztambuli polgármester letartóztatásával. Inflálódnak Putyin álérvei, viszont számára lesz győzelem a fekete-tengeri tűzszünet. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Joseph Nye szerint Kínát nem lehet legyőzni katonai és gazdasági erővel, a puha hatalom is fontos ahhoz, hogy más...","id":"20250326_Nemzetkozi-lapszemle-Trump-soft-power-joseph-nye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"48054370-a284-4d0f-a39c-c4c2ed814574","keywords":null,"link":"/360/20250326_Nemzetkozi-lapszemle-Trump-soft-power-joseph-nye","timestamp":"2025. március. 26. 11:35","title":"Trump nem tudja, mi az a soft power, és miért fontos a külpolitikában – figyelmeztet a fogalom megalkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]