Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"23c198d0-9c1b-468b-a89f-e884732b0ec0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Érkezőben egy a Q4 e-tronnál kisebb és olcsóbb új elektromos Audi.","shortLead":"Érkezőben egy a Q4 e-tronnál kisebb és olcsóbb új elektromos Audi.","id":"20250327_jon-a-tisztan-elektromos-uj-audi-a3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23c198d0-9c1b-468b-a89f-e884732b0ec0.jpg","index":0,"item":"cb4649be-8f7b-4b91-8aba-1f4f30c3074d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250327_jon-a-tisztan-elektromos-uj-audi-a3","timestamp":"2025. március. 27. 07:59","title":"Jön a tisztán elektromos új Audi A3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c007f9-eb2b-4ef0-8e1d-480d0bb9a623","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Világszerte több mint 2,5 millió négyzetkilométerrel csökkent a tengeri jégtakaró február közepére a 2010 előtti átlaghoz képest – közölte a NASA és az amerikai Nemzeti Hó- és Jégadatközpont (NSIDC).","shortLead":"Világszerte több mint 2,5 millió négyzetkilométerrel csökkent a tengeri jégtakaró február közepére a 2010 előtti...","id":"20250328_nasa-nsidc-tengeri-jegtakaro-kiterjedese-eszaki-sark","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5c007f9-eb2b-4ef0-8e1d-480d0bb9a623.jpg","index":0,"item":"f6b1bf58-e872-4b9b-b8c4-fdbaac579b07","keywords":null,"link":"/tudomany/20250328_nasa-nsidc-tengeri-jegtakaro-kiterjedese-eszaki-sark","timestamp":"2025. március. 28. 11:03","title":"Riasztó adatok jöttek, sosem volt még ilyen kevés a tengeri jég a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e229ba-c968-4b9d-bb9f-93a9f327b589","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google az interenetes keresőjébe, valamint a Google Térképbe is beépített egy-egy olyan funkciót, amelyek segítségével könnyebb lesz megtervezni a nyaralást.","shortLead":"A Google az interenetes keresőjébe, valamint a Google Térképbe is beépített egy-egy olyan funkciót, amelyek...","id":"20250328_google-kereso-terkep-mesterseges-intelligencia-nyaralas-tervezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35e229ba-c968-4b9d-bb9f-93a9f327b589.jpg","index":0,"item":"22252ace-1260-4807-82bf-2c167b83eb71","keywords":null,"link":"/tudomany/20250328_google-kereso-terkep-mesterseges-intelligencia-nyaralas-tervezese","timestamp":"2025. március. 28. 12:03","title":"Elég egy képernyőkép vagy utasítás, máris egy komplett nyaralási tervet ad a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1df18d7-928c-4290-b690-ddd26fcb9953","c_author":"Moravecz Kata","category":"360","description":"Donald Trump második elnökségének kezdete óta sokat romlott az USA megítélése az európaiak szemében. Az EU polgárai egyre kevésbé kedvelik az USA-t, kiváltképp annak kormányát. Több európai közvélemény-kutatás összegzéséből az Egyesült Államok hirtelen jött népszerűségzuhanása körvonalazódik az európaik szemében.","shortLead":"Donald Trump második elnökségének kezdete óta sokat romlott az USA megítélése az európaiak szemében. Az EU polgárai...","id":"20250327_trump-amerikaja-kozvelemeny-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1df18d7-928c-4290-b690-ddd26fcb9953.jpg","index":0,"item":"c32ae756-1269-4963-abb4-67aceefe84f8","keywords":null,"link":"/360/20250327_trump-amerikaja-kozvelemeny-kutatas","timestamp":"2025. március. 27. 12:15","title":"Trump Amerikája európai szemmel: egy újabb problémás állam, amelyet senki sem kedvel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ddf0e9d-1037-4073-9efd-a5017ef7f768","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Közel négyszeresével a megengedett tempónak. ","shortLead":"Közel négyszeresével a megengedett tempónak. ","id":"20250327_30-as-tablanal-114-BMW","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ddf0e9d-1037-4073-9efd-a5017ef7f768.jpg","index":0,"item":"505279f1-9a1a-4f3b-94e2-054fc0aa8d96","keywords":null,"link":"/cegauto/20250327_30-as-tablanal-114-BMW","timestamp":"2025. március. 27. 15:12","title":"30-as táblánál 114 km/h-val futott bele a traffipaxba ez a BMW-s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfe07ce-f468-45d7-a38e-7ecedfa0de84","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nincs különbség egyéni vagy csoportos kirekesztés között, minden közösségből való kizárás a társadalmi normákról is árulkodik. Milyen érzelmeket élnek át a kirekesztettek, és hogyan lehet ezekkel megküzdeni? Miért van (e téren is) nagyobb felelőssége a politikusoknak? És hogyan működik a társadalmi lelkiismeret?","shortLead":"Nincs különbség egyéni vagy csoportos kirekesztés között, minden közösségből való kizárás a társadalmi normákról is...","id":"20250328_A-kirekesztes-a-nagyobb-kozosseg-allapotat-mutatja-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cfe07ce-f468-45d7-a38e-7ecedfa0de84.jpg","index":0,"item":"fe47668b-f8f6-4d85-b3bb-db9b64a667dc","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250328_A-kirekesztes-a-nagyobb-kozosseg-allapotat-mutatja-meg","timestamp":"2025. március. 28. 08:40","title":"A kirekesztés a nagyobb közösség állapotát mutatja meg ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e7449e-38ef-495f-8f09-2bcc1c285079","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"10 napon át működött megfelelően az a genetikailag módosított sertésmáj, amit egy agyhalott állapotban lévő kínai férfi testébe ültettek be. Az eredmény reményt adhat a donorszervre váróknak.","shortLead":"10 napon át működött megfelelően az a genetikailag módosított sertésmáj, amit egy agyhalott állapotban lévő kínai férfi...","id":"20250327_sertesmaj-xenotranszplantacio-atultetes-szerv-donor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12e7449e-38ef-495f-8f09-2bcc1c285079.jpg","index":0,"item":"75a7f617-c93b-4d21-abb9-687ac63f9dba","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_sertesmaj-xenotranszplantacio-atultetes-szerv-donor","timestamp":"2025. március. 27. 19:03","title":"Génmódosított sertésmájat kapott egy kínai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4edeee-f2a3-4b61-af26-22c25650ff0a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az uralkodó elnézést kért azoktól, akiket kellemetlenül érint programjainak elhalasztása.","shortLead":"Az uralkodó elnézést kért azoktól, akiket kellemetlenül érint programjainak elhalasztása.","id":"20250328_iii-karoly-korhaz-rak-mellekhatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d4edeee-f2a3-4b61-af26-22c25650ff0a.jpg","index":0,"item":"b13f09e8-4949-4f26-ab14-6b73d57c393c","keywords":null,"link":"/elet/20250328_iii-karoly-korhaz-rak-mellekhatas","timestamp":"2025. március. 28. 06:16","title":"Bent tartották a kórházban III. Károlyt a rákkezelés mellékhatásai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]