Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"59133a29-4e76-439d-9fbb-7a4c3d88dead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több módosítást is benyújtottak az Alaptörvény tervezett módosításaival kapcsolatban, rögzítenék például a települések önvédelemhez való jogát. ","shortLead":"Több módosítást is benyújtottak az Alaptörvény tervezett módosításaival kapcsolatban, rögzítenék például a települések...","id":"20250403_veszelyhelyzet-alaptoreny-modositasok-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59133a29-4e76-439d-9fbb-7a4c3d88dead.jpg","index":0,"item":"a534c657-286f-4dd2-be3b-5fd36e60b953","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_veszelyhelyzet-alaptoreny-modositasok-fidesz","timestamp":"2025. április. 03. 11:33","title":"Mégsem hirdethetne örökre veszélyhelyzetet a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f09dec9-b80c-43be-8472-4bcca1690102","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több márka is kétszámjegyű növekedést jelentett márciusra az extravámok bevezetése előtt főleg a villanyautókból. ","shortLead":"Több márka is kétszámjegyű növekedést jelentett márciusra az extravámok bevezetése előtt főleg a villanyautókból. ","id":"20250403_Alaposan-bevasaroltak-az-amerikaiak-autokbol-meg-a-vamok-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f09dec9-b80c-43be-8472-4bcca1690102.jpg","index":0,"item":"b4bfcbcd-1c46-418f-b712-9f00fdaf0617","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_Alaposan-bevasaroltak-az-amerikaiak-autokbol-meg-a-vamok-elott","timestamp":"2025. április. 03. 07:14","title":"Alaposan bevásároltak az amerikaiak autókból még a vámok előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0146a39d-c546-4d12-96d3-7ee07d162a76","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Nordschleifén egy raliautókat idéző új sportos Golf határait feszegeti a Volkswagen.","shortLead":"A Nordschleifén egy raliautókat idéző új sportos Golf határait feszegeti a Volkswagen.","id":"20250403_izgalmas-ujdonsagot-tesztel-a-vw-johet-a-safari-golf-r","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0146a39d-c546-4d12-96d3-7ee07d162a76.jpg","index":0,"item":"2b01ad79-f25e-43e3-be8c-12a61834d50e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_izgalmas-ujdonsagot-tesztel-a-vw-johet-a-safari-golf-r","timestamp":"2025. április. 03. 06:41","title":"Izgalmas újdonságot tesztel a VW, jöhet a Safari Golf R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71070538-9d34-4db6-a0bd-b7dba99ead2f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Visa szeretné bonyolítani az Apple Carddal indított tranzakciókat, ennek érdekében pedig konkrét ajánlatot is tett a vállalatnak.","shortLead":"A Visa szeretné bonyolítani az Apple Carddal indított tranzakciókat, ennek érdekében pedig konkrét ajánlatot is tett...","id":"20250402_apple-card-penzugyek-visa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71070538-9d34-4db6-a0bd-b7dba99ead2f.jpg","index":0,"item":"50eda36a-0769-4123-bd07-00ed24851ede","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_apple-card-penzugyek-visa","timestamp":"2025. április. 02. 17:03","title":"37 milliárdos ajánlatott tett a Visa, hogy elnyerje az Apple kegyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d842d2-23b9-46f1-8f51-01a8670b0a20","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Önnel is előfordult már, hogy olyasmire mondott igent, amire igazából nem is szeretett volna, de ott és akkor nem találta a megfelelő szavakat vagy indokot? És önt is kínozta utána az önvád, hogy miért nem tudott nemet mondani, és a szorongás, hogy hogyan tud majd eleget tenni a kérésnek? Nemet mondani nem egyszerű, viszont megtanulható, és gyakorlásával nagyon sokat tehetünk önmagunkért.","shortLead":"Önnel is előfordult már, hogy olyasmire mondott igent, amire igazából nem is szeretett volna, de ott és akkor nem...","id":"20250129_Nehez-nemet-mondani-remotiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4d842d2-23b9-46f1-8f51-01a8670b0a20.jpg","index":0,"item":"b7cc7d72-3c1b-4c75-a171-f9137b70b438","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Nehez-nemet-mondani-remotiv","timestamp":"2025. április. 02. 15:30","title":"Nehéz nemet mondani? Mutatjuk, hogyan csinálja jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"6b03db11-479e-41df-8899-6d8f05072c75","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Ahogy várható volt, nem hozott sok lényeges újdonságot a Magyarországról tartott európai parlamenti vita. Hacsak azt nem, hogy EP-képviselő szép számban jelezték, el fognak jönni a budapesti Pride-ra.","shortLead":"Ahogy várható volt, nem hozott sok lényeges újdonságot a Magyarországról tartott európai parlamenti vita. Hacsak azt...","id":"20250402_pride_europai-parlament_jogallamisag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b03db11-479e-41df-8899-6d8f05072c75.jpg","index":0,"item":"2b0446b6-56f4-4774-b2f3-2a9b99feda0e","keywords":null,"link":"/eurologus/20250402_pride_europai-parlament_jogallamisag","timestamp":"2025. április. 02. 18:54","title":"A Tisza EP-képviselője meglepődött, hogy hevesebb támadást kaptak a DK-tól, mint a Fidesztől a Pride ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07214181-6e28-45f1-80d0-7345257dde08","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Alig, hogy túl volt az ijedségen, jött hátulról a csattanás. ","shortLead":"Alig, hogy túl volt az ijedségen, jött hátulról a csattanás. ","id":"20250402_porul-jart-autos-meguszott-balesetet-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07214181-6e28-45f1-80d0-7345257dde08.jpg","index":0,"item":"4126009c-aada-41f7-b672-985141f80d4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250402_porul-jart-autos-meguszott-balesetet-video","timestamp":"2025. április. 02. 10:18","title":"Nagyon pórul járt az autós, aki megúszott egy egy veszélyes helyzetet, de máris jött a másik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b04a00d2-c0f2-42d4-ae75-76c2056dfe3a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A tavaly 15 évesen elhunyt lány minden kezeléssel és újabb gyógyszerrel egyre messzebb került a javulástól.","shortLead":"A tavaly 15 évesen elhunyt lány minden kezeléssel és újabb gyógyszerrel egyre messzebb került a javulástól.","id":"20250401_kaliforniaban-meghalt-magyar-kamasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b04a00d2-c0f2-42d4-ae75-76c2056dfe3a.jpg","index":0,"item":"6c011231-7d87-475e-bf1b-516262598e25","keywords":null,"link":"/elet/20250401_kaliforniaban-meghalt-magyar-kamasz","timestamp":"2025. április. 01. 15:20","title":"Megszólaltak a Kaliforniában meghalt magyar kamasz rokonai: magukra hagyták őket Jázmin egyre romló állapotával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]