[{"available":true,"c_guid":"3f6cd629-70f6-4006-9f3c-c4917ab4b877","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A DK javaslatát a parlamentnek még meg kell majd szavaznia.","shortLead":"A DK javaslatát a parlamentnek még meg kell majd szavaznia.","id":"20250325_fidesz-dk-javaslat-szakbizottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f6cd629-70f6-4006-9f3c-c4917ab4b877.jpg","index":0,"item":"bf5b1543-b6e8-4192-a86a-e2a4f4b74999","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_fidesz-dk-javaslat-szakbizottsag","timestamp":"2025. március. 25. 21:25","title":"Támogatta a Fidesz a DK javaslatát a magzatukat elvesztő nők pótszabadságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cf530e-803f-4f21-ad91-89ab5c7d873c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az egyházfő egy másik alkalommal is kritikus állapotba került a kórházban töltött ideje alatt.","shortLead":"Az egyházfő egy másik alkalommal is kritikus állapotba került a kórházban töltött ideje alatt.","id":"20250325_ferenc-papa-korhazi-kezeles-eletveszely-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6cf530e-803f-4f21-ad91-89ab5c7d873c.jpg","index":0,"item":"e9e3cbc3-860b-42d9-bfcd-3bd1d10ef570","keywords":null,"link":"/elet/20250325_ferenc-papa-korhazi-kezeles-eletveszely-ebx","timestamp":"2025. március. 25. 14:00","title":"Orvosa szerint életveszélyben volt Ferenc pápa: „Választanunk kellett, hogy hagyjuk elmenni, vagy próbálkozzunk minden lehetséges módszerrel”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1eaea11-70e1-4ffd-8f42-b20295cf8778","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"De az nem derül ki a kormány határozatából, hogy mik ezek.","shortLead":"De az nem derül ki a kormány határozatából, hogy mik ezek.","id":"20250325_kormanyhatarozat-tobbletfeladatok-mohacsi-duna-hid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1eaea11-70e1-4ffd-8f42-b20295cf8778.jpg","index":0,"item":"46876382-4de1-4901-8811-8742710313a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250325_kormanyhatarozat-tobbletfeladatok-mohacsi-duna-hid","timestamp":"2025. március. 25. 06:58","title":"Műszaki többletfeladatokat adnak a mohácsi híd építőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10498c1b-5cca-404a-94cb-573f6ca84902","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A februári uniós átlag több mint duplája a hazai érték.","shortLead":"A februári uniós átlag több mint duplája a hazai érték.","id":"20250325_EU-eurozona-inflacio-Eurostat-februar-magyar-inflacio-a-legmagasabb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10498c1b-5cca-404a-94cb-573f6ca84902.jpg","index":0,"item":"a0bd8182-6caf-4997-a365-08ffa10662ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250325_EU-eurozona-inflacio-Eurostat-februar-magyar-inflacio-a-legmagasabb","timestamp":"2025. március. 25. 14:32","title":"Továbbra is a magyar infláció a legmagasabb az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ea6b59-34fc-47c4-8250-e645b3858698","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kép ára 140 ezer forint. ","shortLead":"A kép ára 140 ezer forint. ","id":"20250326_Be-is-intett-a-traffipaxnak-az-opeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50ea6b59-34fc-47c4-8250-e645b3858698.jpg","index":0,"item":"051da1bf-a9db-4fbf-9e68-713eb7c0d243","keywords":null,"link":"/cegauto/20250326_Be-is-intett-a-traffipaxnak-az-opeles","timestamp":"2025. március. 26. 07:38","title":"Lazán vette tudomásul a kiskunsági opeles, hogy traffipaxba futott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f47ba9-f2ed-4b67-9e5b-7c67f359372d","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A városi tanács elnézést kért, és megígérték, hogy ingyen orvosolják a problémát.","shortLead":"A városi tanács elnézést kért, és megígérték, hogy ingyen orvosolják a problémát.","id":"20250325_toronyhaz-london-ablak-forditva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1f47ba9-f2ed-4b67-9e5b-7c67f359372d.jpg","index":0,"item":"7bee3089-2337-4d63-94ab-852f6ef77000","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250325_toronyhaz-london-ablak-forditva","timestamp":"2025. március. 25. 17:46","title":"Sikerült úgy felújítani egy toronyházat Londonban, hogy fordítva szerelték be az ablaküvegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bf0a7ca-b023-474b-8d6b-6b4a1b435e35","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Az aranyér egy kellemetlen, sokszor fájdalommal járó állapot, amely megkeserítheti a leghétköznapibb tevékenységeket is. Ahogy számos kórkép vagy megbetegedés esetében, itt is a megelőzés a legjobb út, de nem árt vigyázni, mert ha túlzásba esünk, akkor többet ártunk, mint használunk.","shortLead":"Az aranyér egy kellemetlen, sokszor fájdalommal járó állapot, amely megkeserítheti a leghétköznapibb tevékenységeket...","id":"20250228_Ferfiak-aranyer-sport-biztonsa-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bf0a7ca-b023-474b-8d6b-6b4a1b435e35.jpg","index":0,"item":"cc1d9662-df2f-4868-9ecf-183d48b06d7b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250228_Ferfiak-aranyer-sport-biztonsa-proktis","timestamp":"2025. március. 26. 11:30","title":"Férfiak és az aranyér: így sportoljon biztonságosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"1f81be15-066c-4092-bcea-81e907bb04d6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Aucklandi Egyetem kutatói még 2023 decemberében vettek videóra egy cápát, aminek igen furcsa útitársa akadt.","shortLead":"Az Aucklandi Egyetem kutatói még 2023 decemberében vettek videóra egy cápát, aminek igen furcsa útitársa akadt.","id":"20250324_capa-uszonya-sarga-folt-polip-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f81be15-066c-4092-bcea-81e907bb04d6.jpg","index":0,"item":"8c791cae-223c-4dca-94a5-02024413327a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_capa-uszonya-sarga-folt-polip-video","timestamp":"2025. március. 24. 19:03","title":"Furcsa sárga foltot láttak egy cápa uszonyán, a kutatók sem hittek a szemüknek, amikor kiderült, mi az – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]