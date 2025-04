Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"362483b2-165e-4a56-ac6b-bdcb9f07251a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A háború kitörése óta rekordmennyiségű alkoholt isznak az oroszok.","shortLead":"A háború kitörése óta rekordmennyiségű alkoholt isznak az oroszok.","id":"20250406_Oroszorszagban-korlatoznak-a-hetvegi-alkoholarusitast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/362483b2-165e-4a56-ac6b-bdcb9f07251a.jpg","index":0,"item":"93422b2f-7402-450b-8e3a-f08354275675","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_Oroszorszagban-korlatoznak-a-hetvegi-alkoholarusitast","timestamp":"2025. április. 06. 11:03","title":"Oroszországban korlátoznák a hétvégi alkoholárusítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b160c90-a650-4c43-be3f-c5d12e640c61","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Így köszön el a tél.","shortLead":"Így köszön el a tél.","id":"20250406_idokep-havazas-aprilis-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b160c90-a650-4c43-be3f-c5d12e640c61.jpg","index":0,"item":"48ee1d23-d68d-455b-89af-2beaa8868fd7","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_idokep-havazas-aprilis-ebx","timestamp":"2025. április. 06. 19:39","title":"Videón, ahogy április első hétvégéjén hó lep el néhány magyar települést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy orvost jelölt Vucic elnök.","shortLead":"Egy orvost jelölt Vucic elnök.","id":"20250406_szerbia-kormany-djuro-macut-vucic","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696.jpg","index":0,"item":"4ffd0450-a315-4541-9870-51bc8468381d","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_szerbia-kormany-djuro-macut-vucic","timestamp":"2025. április. 06. 21:44","title":"Megvan, ki lehet a következő szerb kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3a9ab1-d138-4ec1-91e6-0a7bccbb6359","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kína lenyomná a NASA-t és a Lockheed Martin a saját Concorde-utód fejlesztésével. A Comac C949-es repülőgépe a vállalat ígérete szerint 11 ezer km-es hatótávolsággal rendelkezik majd.","shortLead":"Kína lenyomná a NASA-t és a Lockheed Martin a saját Concorde-utód fejlesztésével. A Comac C949-es repülőgépe a vállalat...","id":"20250406_kina-comac-c949-repulogep-hangsebesseg-concorde","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f3a9ab1-d138-4ec1-91e6-0a7bccbb6359.jpg","index":0,"item":"61e81e21-6c24-4dc8-8318-9a4c5bfe0c8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250406_kina-comac-c949-repulogep-hangsebesseg-concorde","timestamp":"2025. április. 06. 16:03","title":"Kína felforgatná a repülést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1c241e-acc4-4104-9667-b8838adbf0f3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Először használja újra a Starship gyorsítórakétáját a SpaceX, egy látványos videót már ki is adott a földi hajtóműtesztjéről.","shortLead":"Először használja újra a Starship gyorsítórakétáját a SpaceX, egy látványos videót már ki is adott a földi...","id":"20250407_spacex-starship-tesztrepules-super-heavy-masodik-inditas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb1c241e-acc4-4104-9667-b8838adbf0f3.jpg","index":0,"item":"dee8ee4e-65e3-4d08-96ce-e00be7400f99","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_spacex-starship-tesztrepules-super-heavy-masodik-inditas","timestamp":"2025. április. 07. 17:03","title":"Példátlan dologra készül a SpaceX a Starship következő tesztrepülésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e4904ee-455d-4780-b2e9-83e38d3d8039","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Április 9-én szerdán reggel megnyitja kapuit és két napon át tart a HVG Állásbörze. Több mint 1000 betöltendő állás várja az álláskeresőket elsősorban nemzetközi és hazai nagyvállalatoktól április 10-ig a budai Dr. Koltai Jenő Sportközpontban, valamint április 11-ig online a hvgallasborze.hu oldalon. Tanácsok a készüléshez az állásbörze szervezőinek 18 éves tapasztalatával.","shortLead":"Április 9-én szerdán reggel megnyitja kapuit és két napon át tart a HVG Állásbörze. Több mint 1000 betöltendő állás...","id":"20250407_Igy-keszulj-a-HVG-Allasborzere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e4904ee-455d-4780-b2e9-83e38d3d8039.jpg","index":0,"item":"e49e56e2-c866-4d94-97ba-c48f2a9cb7ec","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_Igy-keszulj-a-HVG-Allasborzere","timestamp":"2025. április. 07. 11:41","title":"Már csak néhány nap és rajtol: így készülj a HVG Állásbörzére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f7a828-a024-4751-832b-c3b16b7cd2d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint egy tucatnyi iskola kapott fenyegetést.","shortLead":"Több mint egy tucatnyi iskola kapott fenyegetést.","id":"20250407_duisburg-iskola-bombariado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22f7a828-a024-4751-832b-c3b16b7cd2d1.jpg","index":0,"item":"cba6b6bc-fcd5-489e-883d-19009a3ce1b9","keywords":null,"link":"/vilag/20250407_duisburg-iskola-bombariado","timestamp":"2025. április. 07. 11:41","title":"Szélsőjobbos fenyegető levelek miatt több iskola is zárva maradt hétfőn Duisburgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac2a064-d811-483b-bb29-ff441b164c12","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem segít az iPhone-okat gyártó cégen, hogy nagyrészt Kínában zajlik az eszközök gyártása és összeszerelése.","shortLead":"Nem segít az iPhone-okat gyártó cégen, hogy nagyrészt Kínában zajlik az eszközök gyártása és összeszerelése.","id":"20250407_Zuhant-a-tozsde-Apple-Starbucks-Caterpillar-trump-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ac2a064-d811-483b-bb29-ff441b164c12.jpg","index":0,"item":"4f54396c-6fe7-4c6a-8ff9-ceeb8d879d0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_Zuhant-a-tozsde-Apple-Starbucks-Caterpillar-trump-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 07. 21:56","title":"Zuhant a tőzsdén az Apple, a Starbucks és a Caterpillar is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]