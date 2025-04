Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a19b60b5-18cf-412f-a834-c19250cda2d5","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"360","description":"Peter Lindberghet sokan arról ismerik, hogy ott bábáskodott a legnagyobb szupermodellek megszületésénél. Fekete-fehér fotói nem hagytak sok mindent rejtve, és ezzel akarta megváltoztatni azt, ahogyan a világ a nőket látja. A híres német divatfotós ikonikus fényképei most Budapesten is láthatók. ","shortLead":"Peter Lindberghet sokan arról ismerik, hogy ott bábáskodott a legnagyobb szupermodellek megszületésénél. Fekete-fehér...","id":"20250409_peter-lindbergh-mucsarnok-budapesti-fotofesztival-kiallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a19b60b5-18cf-412f-a834-c19250cda2d5.jpg","index":0,"item":"94b611bc-769a-4512-99fd-3f533668dad7","keywords":null,"link":"/360/20250409_peter-lindbergh-mucsarnok-budapesti-fotofesztival-kiallitas","timestamp":"2025. április. 09. 18:00","title":"A fotós, aki előtt a leghíresebbek is hagyták magukat lemezteleníteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d034e4bb-39a2-4827-9695-ae80b291acca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegybanki kölcsönnel megsegített vállalat mögötti magánalapokat akkoriban Szécsényi Bálint kezelte.","shortLead":"A jegybanki kölcsönnel megsegített vállalat mögötti magánalapokat akkoriban Szécsényi Bálint kezelte.","id":"20250409_mnb-matolcsy-adam-hitel-bennfentesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d034e4bb-39a2-4827-9695-ae80b291acca.jpg","index":0,"item":"0688d982-cd78-44ea-8a58-9e4ebf90b338","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_mnb-matolcsy-adam-hitel-bennfentesseg","timestamp":"2025. április. 09. 10:02","title":"Az MNB egy Matolcsy Ádámhoz köthető magántőkealapból működő irodacégnek adott 22,4 milliárd forintos hitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4072dea-8829-44dd-9be7-533f0a5ed6ba","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Most először került egymással szembe a világ leggazdagabb embere és az amerikai elnök, amióta Musk Trump legközelebbi szövetségese lett.","shortLead":"Most először került egymással szembe a világ leggazdagabb embere és az amerikai elnök, amióta Musk Trump legközelebbi...","id":"20250408_Elon-Musk-Trump-vonja-vissza-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4072dea-8829-44dd-9be7-533f0a5ed6ba.jpg","index":0,"item":"e3816081-dc30-499c-bbf2-94d3456a7bb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_Elon-Musk-Trump-vonja-vissza-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 08. 14:56","title":"Elon Musk arra kérte Trumpot, vonja vissza a vámháborús döntését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea8ce03-c43e-48a3-998b-d55a2efec462","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Szalay-Bobrovniczky Kristóf által megvásárolt csehországi repülőgépgyárba látogatott a két védelmi miniszter.","shortLead":"A Szalay-Bobrovniczky Kristóf által megvásárolt csehországi repülőgépgyárba látogatott a két védelmi miniszter.","id":"20250409_AERO-Vodochody-Szalay-Bobrovniczky-Kristof-csehorszag-szlovakia-L39NG-gyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ea8ce03-c43e-48a3-998b-d55a2efec462.jpg","index":0,"item":"48e99e95-8d91-480e-ac3e-9ec4bbaea5da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_AERO-Vodochody-Szalay-Bobrovniczky-Kristof-csehorszag-szlovakia-L39NG-gyar","timestamp":"2025. április. 09. 18:16","title":"A Magyar Honvédségnek szánt gépekkel fotózkodott a cseh és a szlovák miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9eb85f0-2f0c-4e38-adbb-7d019a80a69d","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Egyik jelölt sem kapta meg a 22 tagú szenátustól a többséget, ezért jövő kedden ismét nekifut a testület, hogy rektort válasszon.","shortLead":"Egyik jelölt sem kapta meg a 22 tagú szenátustól a többséget, ezért jövő kedden ismét nekifut a testület, hogy rektort...","id":"20250408_Nem-sikerult-rektort-valasztani-a-Zeneakademian","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9eb85f0-2f0c-4e38-adbb-7d019a80a69d.jpg","index":0,"item":"00e7fff3-19df-419a-9d8f-46784b32c5fd","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_Nem-sikerult-rektort-valasztani-a-Zeneakademian","timestamp":"2025. április. 08. 14:14","title":"Nem sikerült rektort választani a Zeneakadémián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7967253b-0454-4c0a-91c4-73284ce00aa6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Instagramnál már bevált módszerrel védené meg a kéretlen tartalmaktól a fiatalkorú felhasználókat a Meta a Facebookon, és a nekik küldött, de nem nekik való üzenetektől is így óvná meg őket.","shortLead":"Az Instagramnál már bevált módszerrel védené meg a kéretlen tartalmaktól a fiatalkorú felhasználókat a Meta...","id":"20250408_facebook-messenger-meta-felhasznaloi-fiokok-fiatalkoru-felhasznalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7967253b-0454-4c0a-91c4-73284ce00aa6.jpg","index":0,"item":"bef76705-ef7b-41e6-9417-5a3013983a65","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_facebook-messenger-meta-felhasznaloi-fiokok-fiatalkoru-felhasznalok","timestamp":"2025. április. 08. 15:03","title":"Privátra állítja a fiatalkorú felhasználók Facebook- és Messenger-fiókját a Meta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt írják, hogy a hivatal zárolta a számláit, de a NAV sosem kommunikál sms-ben.","shortLead":"Azt írják, hogy a hivatal zárolta a számláit, de a NAV sosem kommunikál sms-ben.","id":"20250408_Ha-a-NAV-neveben-kapott-sms-t-ne-nyissa-meg-csalok-probalkoznak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1.jpg","index":0,"item":"a61dde11-b49d-483d-b0f7-cda0097f9dab","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_Ha-a-NAV-neveben-kapott-sms-t-ne-nyissa-meg-csalok-probalkoznak","timestamp":"2025. április. 08. 08:51","title":"Ha a NAV nevében kapott sms-t, ne nyissa meg, csalók próbálkoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a818dbc8-41a0-4109-bfab-f2dbbe9f9978","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A műfenyők és díszek 87 százaléka Kínából érkezik, most azonban elmaradtak a megrendelések a bizonytalan helyzet miatt.","shortLead":"A műfenyők és díszek 87 százaléka Kínából érkezik, most azonban elmaradtak a megrendelések a bizonytalan helyzet miatt.","id":"20250409_usa-kina-karacsonyfadisz-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a818dbc8-41a0-4109-bfab-f2dbbe9f9978.jpg","index":0,"item":"5b8edc19-9410-45d2-ace1-2c030576067a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_usa-kina-karacsonyfadisz-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 09. 14:53","title":"Donald Trump, a Grincs: bajban lehetnek a vámok miatt az amerikaiak, ha karácsonyi díszeket akarnak vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]