[{"available":true,"c_guid":"f792656c-63e6-412f-9c30-064b08c43e99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mutatjuk, mi változik kedd délutántól szerda hajnalig.","shortLead":"Mutatjuk, mi változik kedd délutántól szerda hajnalig.","id":"20250408_Lezarjak-az-Erzsebet-hidat-kedden-delutan-a-hidfoglalas-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f792656c-63e6-412f-9c30-064b08c43e99.jpg","index":0,"item":"cf388f82-2257-4f18-8699-08e061cd669a","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_Lezarjak-az-Erzsebet-hidat-kedden-delutan-a-hidfoglalas-miatt","timestamp":"2025. április. 08. 13:54","title":"Egy sor buszjárat terelve közlekedik az Erzsébet hídi tüntetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b72e26-32d1-4240-80ee-e8a2802f499a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tiszta Hollywood lesz Budapest.","shortLead":"Tiszta Hollywood lesz Budapest.","id":"20250408_Nemcsak-Will-Smith-Jennifer-Lopez-is-jon-hozzank-koncertezni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94b72e26-32d1-4240-80ee-e8a2802f499a.jpg","index":0,"item":"5d5dfa24-41ae-45f7-9d02-3023929a3832","keywords":null,"link":"/elet/20250408_Nemcsak-Will-Smith-Jennifer-Lopez-is-jon-hozzank-koncertezni","timestamp":"2025. április. 08. 08:27","title":"Nemcsak Will Smith, Jennifer Lopez is eljön hozzánk koncertezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"515438e4-7354-425f-b6a4-c16114270154","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"„Soha ne hozzanak impulzív döntést, maradjanak higgadtak, gondolkodjanak hosszú távon, számoljanak és készítsenek tervet” – figyelmezteti a szociálpszichológus azokat, akiknek akár több millió forint értékű megtakarításuk elhelyezéséről kell ezekben a hetekben okosan dönteniük.","shortLead":"„Soha ne hozzanak impulzív döntést, maradjanak higgadtak, gondolkodjanak hosszú távon, számoljanak és készítsenek...","id":"20250408_hvg-befektetesi-dontesek-megtakaritasok-mentalis-csapda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/515438e4-7354-425f-b6a4-c16114270154.jpg","index":0,"item":"6d9bd782-1cd0-4f5c-9199-0c801f26d034","keywords":null,"link":"/360/20250408_hvg-befektetesi-dontesek-megtakaritasok-mentalis-csapda","timestamp":"2025. április. 08. 19:30","title":"Ne a csordát kövessék – így kerülhetik el a befektetők a mentális csapdákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a669a04-41d4-4af4-9565-0596dfeeccae","c_author":"4iG Group ","category":"brandchannel","description":"A mesterséges intelligencia és a nyelvi modellek térhódítása új lehetőségeket nyit meg a vállalatok számára, miközben kontroll nélküli használatuk komoly kockázatokat is rejt. A Shadow AI – vagyis az informatikai részleg tudta nélkül alkalmazott MI-eszközök – adatbiztonsági és jogi kihívásokat jelenthetnek.","shortLead":"A mesterséges intelligencia és a nyelvi modellek térhódítása új lehetőségeket nyit meg a vállalatok számára, miközben...","id":"20250407_4iG_MI-a-vallalatoknal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a669a04-41d4-4af4-9565-0596dfeeccae.jpg","index":0,"item":"183ef315-e41e-436c-b033-26201073455f","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250407_4iG_MI-a-vallalatoknal","timestamp":"2025. április. 08. 11:30","title":"MI a vállalatoknál: láthatatlan segítő vagy biztonsági rés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"1b66984a-afcb-4215-8938-e6673eea3d34","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"010f311a-2a06-4eb6-93ab-0f1364a44498","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Grace Davidson azt hitte, sosem lehet saját gyereke, de egy sebészcsoportnak és nagylelkű nővérének köszönhetően már kezében tarthatja pár hónapos lányát.","shortLead":"Grace Davidson azt hitte, sosem lehet saját gyereke, de egy sebészcsoportnak és nagylelkű nővérének köszönhetően már...","id":"20250408_Mehtranszplantacio-baba-Egyesult-Kiralysag-mesterseges-megtermekenyites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/010f311a-2a06-4eb6-93ab-0f1364a44498.jpg","index":0,"item":"3d8ed6ea-85d6-4cc9-83ac-5fce9adfc4bd","keywords":null,"link":"/elet/20250408_Mehtranszplantacio-baba-Egyesult-Kiralysag-mesterseges-megtermekenyites","timestamp":"2025. április. 08. 11:55","title":"Megszületett a brit csodababa, akit egy méhtranszplantáción átesett anya hozott világra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67efa740-13ce-45ee-8488-bdc7ee76d095","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A diákok első körben szállítóeszközöket, karosszériaelemek mozgatására alkalmas berendezéseket gyártottak le.","shortLead":"A diákok első körben szállítóeszközöket, karosszériaelemek mozgatására alkalmas berendezéseket gyártottak le.","id":"20250408_debrecen-bmw-tehetseggyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67efa740-13ce-45ee-8488-bdc7ee76d095.jpg","index":0,"item":"767afed4-17a6-452f-b5c5-fb5b3304fe6b","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_debrecen-bmw-tehetseggyar","timestamp":"2025. április. 08. 14:38","title":"Tehetséggyárat nyitott a BMW Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081df743-5f68-48f6-9270-a5bfe5d02008","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanár azt mondta a tanulónak, hogy „te amúgy is zsidó vagy, neked zsidó iskolában lenne a helyed”.","shortLead":"A tanár azt mondta a tanulónak, hogy „te amúgy is zsidó vagy, neked zsidó iskolában lenne a helyed”.","id":"20250409_Feljelentest-tett-a-zsidozo-tortenelemtanar-ugyeben-Vadai-Agnes-de-a-rendorseg-szerint-nem-tortent-buncselekmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/081df743-5f68-48f6-9270-a5bfe5d02008.jpg","index":0,"item":"a6daac7c-c836-4526-8be8-a382d26e353c","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Feljelentest-tett-a-zsidozo-tortenelemtanar-ugyeben-Vadai-Agnes-de-a-rendorseg-szerint-nem-tortent-buncselekmeny","timestamp":"2025. április. 09. 13:27","title":"Feljelentést tett a zsidózó történelemtanár ügyében Vadai Ágnes, de a rendőrség szerint nem történt bűncselekmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ecfbf3e-5b99-42ba-a1dd-eeb285908626","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A bérleti díjak emelkedésében is dobogósok vagyunk az Eurostat szerint.","shortLead":"A bérleti díjak emelkedésében is dobogósok vagyunk az Eurostat szerint.","id":"20250409_ingatlanara-berleti-dij-emelkedes-eurostat-ingatlanpiac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ecfbf3e-5b99-42ba-a1dd-eeb285908626.jpg","index":0,"item":"84077bb3-aa47-460d-a25e-46410cc0bd28","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250409_ingatlanara-berleti-dij-emelkedes-eurostat-ingatlanpiac","timestamp":"2025. április. 09. 17:35","title":"Magyarországon drágultak a legnagyobbat az ingatlanok 2010 óta az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]