[{"available":true,"c_guid":"416d365d-08bc-4cfe-a6b1-b13986af8178","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy meredek hegyoldalban bukkantak rá a holttestére. A rendőrség szerint baleset érte.","shortLead":"Egy meredek hegyoldalban bukkantak rá a holttestére. A rendőrség szerint baleset érte.","id":"20250411_meghalt-india-eltunt-magyar-turista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/416d365d-08bc-4cfe-a6b1-b13986af8178.jpg","index":0,"item":"23647bfb-9325-406a-a324-fa0c3b90df95","keywords":null,"link":"/vilag/20250411_meghalt-india-eltunt-magyar-turista","timestamp":"2025. április. 11. 14:29","title":"Holtan találták az Indiában eltűnt magyar turistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb8bce6-fd85-4bb4-a98f-473744add677","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"A kisgyermekeket, tinédzsereket, fiatal felnőtteket, várandós nőket, középkorúakat és az időseket egyaránt érinthetik az aranyér tünetei. A háttérben meghúzódó okok azonban különbözőek lehetnek.","shortLead":"A kisgyermekeket, tinédzsereket, fiatal felnőtteket, várandós nőket, középkorúakat és az időseket egyaránt érinthetik...","id":"20250314_barkinek_okozhat_kellemetlenseget_az_aranyer-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bb8bce6-fd85-4bb4-a98f-473744add677.jpg","index":0,"item":"f62fccc5-928d-49f0-b4be-34e6c20f9ca5","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250314_barkinek_okozhat_kellemetlenseget_az_aranyer-proktis","timestamp":"2025. április. 12. 15:30","title":"Minden korosztályt érintő egészségi probléma, amely elkerülhető lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"b0effdf9-dd39-4146-9d19-04dab0f5259b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gyártó ezzel be is fejezi együttműködését a Renault-val. ","shortLead":"A gyártó ezzel be is fejezi együttműködését a Renault-val. ","id":"20250411_Megvalik-ket-tipusatol-a-Mercedes-Benz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0effdf9-dd39-4146-9d19-04dab0f5259b.jpg","index":0,"item":"0b33471b-ba5b-41a5-a074-0afaaf20c7d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250411_Megvalik-ket-tipusatol-a-Mercedes-Benz","timestamp":"2025. április. 11. 14:50","title":"Leállítja két típusa gyártását a Mercedes-Benz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7184f2-20cd-4bce-9476-cb55c67954bf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A befektetési szakértő szerint a Donald Trump vámháborúja okozta bizonytalanság egy csapásra oda vezetett, hogy az Egyesült Államok immár egy fejlődő ország gazdaságaként működik: tőkemenekítés kezdődött, amit a jó hírek ugyan megállítanak, de aztán újraindul, és általában tovább tart, mint gondolnánk.","shortLead":"A befektetési szakértő szerint a Donald Trump vámháborúja okozta bizonytalanság egy csapásra oda vezetett...","id":"20250411_zsiday-trump-vamhaboru-befektetes-toke-menekules-tozsde","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d7184f2-20cd-4bce-9476-cb55c67954bf.jpg","index":0,"item":"7ed17ae3-2ee7-47c9-920c-24f0e4b0c646","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250411_zsiday-trump-vamhaboru-befektetes-toke-menekules-tozsde","timestamp":"2025. április. 11. 11:16","title":"Zsiday Viktor: Beütött Trump vámháborúja, már menekül a tőke az USA-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f62a28-0e5c-444d-ac62-f485ec71f87a","c_author":"HVG","category":"nagyitas","description":"Így látták a HVG fotósai a tüntetést.","shortLead":"Így látták a HVG fotósai a tüntetést.","id":"20250412_Legyen-mindenki-szurke-bekemenet-ketfarku-kutya-part-tuntetes-kepek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14f62a28-0e5c-444d-ac62-f485ec71f87a.jpg","index":0,"item":"67017e3b-6514-445f-8b56-a63723a15725","keywords":null,"link":"/nagyitas/20250412_Legyen-mindenki-szurke-bekemenet-ketfarku-kutya-part-tuntetes-kepek-ebx","timestamp":"2025. április. 12. 20:10","title":"„Brüsszel elvette a második farkam” – képeken a Kutyapárt békemenete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce63da2-bc95-4e95-a468-77a2138e78f9","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Indul a klub360, hogy Veled, az olvasóval együtt fejtsük meg szédületes sebességgel változó világunkat. Ha csatlakozol, hozzáférsz minden tartalmunkhoz, ingyen is megoszthatod ismerőseiddel, amit fontosnak tartasz, és örömmel látunk rendezvényeinken. Tarts velünk!","shortLead":"Indul a klub360, hogy Veled, az olvasóval együtt fejtsük meg szédületes sebességgel változó világunkat. Ha csatlakozol...","id":"20250411_HVG-klub360-partoloi-tagok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fce63da2-bc95-4e95-a468-77a2138e78f9.jpg","index":0,"item":"512520d6-1f5c-4cca-8e67-3ca8d4eb0034","keywords":null,"link":"/360/20250411_HVG-klub360-partoloi-tagok-ebx","timestamp":"2025. április. 11. 10:49","title":"Legyél tagja a klubnak, gondolkodj együtt a HVG csapatával!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f967bd-68e8-415b-9a1b-5f95f28f5d4c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Év eleje óta pedig már 250 milliárdot tesz ki a veszteség, egy intézet szerint pedig most jön még csak a java.","shortLead":"Év eleje óta pedig már 250 milliárdot tesz ki a veszteség, egy intézet szerint pedig most jön még csak a java.","id":"20250411_legnagyobb-amerikai-nyugdijalapok-tozsde-bukas-donald-trump-vamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9f967bd-68e8-415b-9a1b-5f95f28f5d4c.jpg","index":0,"item":"3afde593-4950-4773-9f91-96efb8719d7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250411_legnagyobb-amerikai-nyugdijalapok-tozsde-bukas-donald-trump-vamok","timestamp":"2025. április. 11. 12:04","title":"Öt nap alatt 170 milliárd dollárt buktak a legnagyobb amerikai nyugdíjalapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b778f5e7-794a-4436-9d07-f20397752f7e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újabb területen jelenik meg a Flipper Zero gyártója, ezúttal a figyelemzavarban szenvedő embereken segítene.","shortLead":"Újabb területen jelenik meg a Flipper Zero gyártója, ezúttal a figyelemzavarban szenvedő embereken segítene.","id":"20250411_flipper-devices-busy-bar-adhd-produktivitas-novelo-eszkoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b778f5e7-794a-4436-9d07-f20397752f7e.jpg","index":0,"item":"989666ab-558e-4740-b75a-82aa709b1adb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_flipper-devices-busy-bar-adhd-produktivitas-novelo-eszkoz","timestamp":"2025. április. 11. 18:03","title":"Új kütyüvel állt elő a digitális svájci bicska gyártója: ez nem a hackereknek, hanem az ADHD-s embereknek segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]