[{"available":true,"c_guid":"b279c207-1263-416d-ba73-338621742876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kikérte a Magyar Falu programban elvégzett útfelújítások adatait az Átlátszó, ezek alapján a Lázár János kastélya felé (is) vezető négy számjegyű mellékút felújítása párját ritkítja mind árban, mint minőségben.","shortLead":"Kikérte a Magyar Falu programban elvégzett útfelújítások adatait az Átlátszó, ezek alapján a Lázár János kastélya felé...","id":"20250414_lazar-batida-kastely-ut-felujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b279c207-1263-416d-ba73-338621742876.jpg","index":0,"item":"401d2cd2-322e-41b6-b840-574f24a2c18a","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_lazar-batida-kastely-ut-felujitas","timestamp":"2025. április. 14. 10:43","title":"Átlátszó: Egy utat sem újítottak fel úgy, mint a Lázár János kastélyához vezető szakaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51cc17c2-9db6-44f4-a223-bcadf083bc1c","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"A teremtési sorrendet ugyan nem írták bele az Alaptörvény 15. módosításába, de a Pride tiltásának kulcsát, a drog elleni harcot, a kettős állampolgárok kiutasíthatóságát és a készpénz védelmét gránitba vésték.","shortLead":"A teremtési sorrendet ugyan nem írták bele az Alaptörvény 15. módosításába, de a Pride tiltásának kulcsát, a drog...","id":"20250414_Megszavaztak-az-Alaptorveny-15-modositasat-Pride-drog-keszpenz-allampolgarok-kiutasitasa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51cc17c2-9db6-44f4-a223-bcadf083bc1c.jpg","index":0,"item":"d00f0e84-6df8-4597-b4fb-46359e8d57f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_Megszavaztak-az-Alaptorveny-15-modositasat-Pride-drog-keszpenz-allampolgarok-kiutasitasa-ebx","timestamp":"2025. április. 14. 17:23","title":"Megszavazták a gyülekezési jogot korlátozó és a drogokat betiltó 15. Alaptörvény-módosítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b48a4eca-8bae-433f-94c6-7c3af79182ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezt talán még Fox Mulder sem hinné el.","shortLead":"Ezt talán még Fox Mulder sem hinné el.","id":"20250414_ufok-szovjetek-cia-akta-leleplezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b48a4eca-8bae-433f-94c6-7c3af79182ed.jpg","index":0,"item":"5294dc1a-f54b-4c45-8ea9-166b5cf5d225","keywords":null,"link":"/elet/20250414_ufok-szovjetek-cia-akta-leleplezes","timestamp":"2025. április. 14. 16:05","title":"Szovjet katonákat kővé változtató űrlények szerepelnek egy bizarr CIA-aktában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"930a4fa0-fcf4-4ccb-a363-0f7c152229a8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Sommás véleményt mondott a Kossuth-díjas Nagy Feró a Tisza Párt EP-képviselőjéről, aki ellen tüntetést szervezett szombatra Bayer Zsolt. ","shortLead":"Sommás véleményt mondott a Kossuth-díjas Nagy Feró a Tisza Párt EP-képviselőjéről, aki ellen tüntetést szervezett...","id":"20250413_Nagy-Fero-Bayer-Zsolt-tuntetes-Kollar-Kinga-kulfoldi-pribek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/930a4fa0-fcf4-4ccb-a363-0f7c152229a8.jpg","index":0,"item":"de66d8ad-7fc1-45bc-bddc-92df99ad0a3e","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_Nagy-Fero-Bayer-Zsolt-tuntetes-Kollar-Kinga-kulfoldi-pribek","timestamp":"2025. április. 13. 11:44","title":"Nagy Feró szerint Kollár Kinga egy külföldi pribék, akit ő nem utál, de szerinte „nem Magyarországra való”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1bcf7e-57d4-4273-859c-c6eaf00978e5","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Álláspontjait váltogatva igazodott Trumphoz a nemzetbiztonsági főtanácsadója, de a Signalgate megingathatja Tim Waltz pozícióját.","shortLead":"Álláspontjait váltogatva igazodott Trumphoz a nemzetbiztonsági főtanácsadója, de a Signalgate megingathatja Tim Waltz...","id":"20250413_hvg-mike-waltz-kontur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d1bcf7e-57d4-4273-859c-c6eaf00978e5.jpg","index":0,"item":"fcf87ae8-51e6-4bee-8763-a44b26c7a3ac","keywords":null,"link":"/360/20250413_hvg-mike-waltz-kontur","timestamp":"2025. április. 13. 16:15","title":"Zöldsapkásként került a képviselőházba, véleménye áthangolásával pedig Trump kegyeibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8042066a-aa73-4c0a-a876-dd9b24ed039e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Wera Hobhouse bűne az lehetett, hogy az emberi jogok helyzetét firtatta Kínában.","shortLead":"Wera Hobhouse bűne az lehetett, hogy az emberi jogok helyzetét firtatta Kínában.","id":"20250414_Nem-engedtek-be-Hongkongba-egy-brit-kepviselot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8042066a-aa73-4c0a-a876-dd9b24ed039e.jpg","index":0,"item":"0edc8c7a-313d-4eda-9736-5b7e1b44d8a9","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_Nem-engedtek-be-Hongkongba-egy-brit-kepviselot","timestamp":"2025. április. 14. 10:46","title":"Nem engedtek be Hongkongba egy brit képviselőt, aki újszülött unokáját akarta meglátogatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14eeb555-4e3e-46ec-b425-9364a53b53ec","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Columbia Egyetemtől korábban 400 millió dollárt vontak volna el, ha nem teljesítik a kormányzati követeléseket. ","shortLead":"A Columbia Egyetemtől korábban 400 millió dollárt vontak volna el, ha nem teljesítik a kormányzati követeléseket. ","id":"20250413_Harvard-Egyetem-professzorok-per-Trump-kormanyzat-9-milliard-dollar-tamogatas-felulvizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14eeb555-4e3e-46ec-b425-9364a53b53ec.jpg","index":0,"item":"a1e727f3-b056-48d8-8b31-73737b44d14b","keywords":null,"link":"/elet/20250413_Harvard-Egyetem-professzorok-per-Trump-kormanyzat-9-milliard-dollar-tamogatas-felulvizsgalat","timestamp":"2025. április. 13. 13:47","title":"A Harvard Egyetem professzorai beperelték a Trumpékat, mert 9 milliárdos támogatáscsökkentéssel zsarolják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Új, saját magát támogató mozgalmat jelentett be Aleksander Vicic szerb elnök, aki az elmúlt hónapok tiltakozására utalva azt is kijelentette, hogy a „színes forradalom” megbukott, a tiltakozó diákoknak ideje visszatérni az iskolapadba.","shortLead":"Új, saját magát támogató mozgalmat jelentett be Aleksander Vicic szerb elnök, aki az elmúlt hónapok tiltakozására...","id":"20250413_Aleksandar-Vucic-A-szines-forradalom-megbukott-abba-kell-hagyni-a-tiltakozasokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696.jpg","index":0,"item":"eb62f2cf-96fa-4086-826d-80c1aee3f794","keywords":null,"link":"/vilag/20250413_Aleksandar-Vucic-A-szines-forradalom-megbukott-abba-kell-hagyni-a-tiltakozasokat","timestamp":"2025. április. 13. 11:11","title":"Aleksandar Vucic: A „színes forradalom” megbukott, abba kell hagyni a tiltakozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]