[{"available":true,"c_guid":"9d6ba2ac-f749-4085-8e0b-d1fc58f69ee1","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Így csökkentenék a játékosok terhelését.","shortLead":"Így csökkentenék a játékosok terhelését.","id":"20250424_Eltorolheti-az-UEFA-a-ketszer-tizenot-perces-hosszabbitast-BL-ben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d6ba2ac-f749-4085-8e0b-d1fc58f69ee1.jpg","index":0,"item":"2aa89931-9237-47f9-bce5-4ec7871df466","keywords":null,"link":"/sport/20250424_Eltorolheti-az-UEFA-a-ketszer-tizenot-perces-hosszabbitast-BL-ben","timestamp":"2025. április. 24. 20:27","title":"Eltörölheti az UEFA a kétszer tizenöt perces hosszabbítást BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda29e80-35c2-456b-9b0b-1a5bf26fdb73","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Úgy volt, hogy a magyar külügyminiszter a minisztériumban fogadja ifj. Trumpot, de utóbbi végül külső helyszínre kérte a találkozót. Ahol a miniszter szerint nem tárgyaltak, csak beszélgettek. ","shortLead":"Úgy volt, hogy a magyar külügyminiszter a minisztériumban fogadja ifj. Trumpot, de utóbbi végül külső helyszínre kérte...","id":"20250425_Szijjarto-Peter-a-sebtiben-athelyezett-ifj-Trump-talalkozorol-Csak-beszelgettunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bda29e80-35c2-456b-9b0b-1a5bf26fdb73.jpg","index":0,"item":"56aa0c01-a81c-4a47-8861-5273e5f211c7","keywords":null,"link":"/kkv/20250425_Szijjarto-Peter-a-sebtiben-athelyezett-ifj-Trump-talalkozorol-Csak-beszelgettunk","timestamp":"2025. április. 25. 13:54","title":"Szijjártó Péter a sebtiben áthelyezett ifj. Trump-találkozóról: Csak beszélgettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b0d8ff-69c0-4092-b39d-c9b264d19894","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Drága mulatság lakott területen az ilyesmi. ","shortLead":"Drága mulatság lakott területen az ilyesmi. ","id":"20250425_gyorshajtas-motorosoktol-170-nel-repesztett-az-50-es-zonaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65b0d8ff-69c0-4092-b39d-c9b264d19894.jpg","index":0,"item":"f4d57c6c-12d9-49b2-b487-25d576794018","keywords":null,"link":"/cegauto/20250425_gyorshajtas-motorosoktol-170-nel-repesztett-az-50-es-zonaban","timestamp":"2025. április. 25. 11:57","title":"Durva gyorshajtás motorosoktól: egyikük közel 170-nel repesztett az 50-es zónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egész napos élményt ígérnek.","shortLead":"Egész napos élményt ígérnek.","id":"20250426_Rendorautok-es-tuzoltokocsik-vonultak-at-Budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394.jpg","index":0,"item":"99680a98-c8e2-4968-9ad5-b423a8687615","keywords":null,"link":"/elet/20250426_Rendorautok-es-tuzoltokocsik-vonultak-at-Budapesten","timestamp":"2025. április. 26. 10:56","title":"Rendőrautók és tűzoltókocsik vonultak át Budapesten szombat reggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dfe7a0-f5d1-4339-a4d9-a2997fae4718","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mostantól már az ezer és kétezer fő közti települések kocsmái is pályázhatnak hárommilliós támogatásra, amit még visszafizetni sem kell. ","shortLead":"Mostantól már az ezer és kétezer fő közti települések kocsmái is pályázhatnak hárommilliós támogatásra, amit még...","id":"20250425_kormany-kiskocsma-program-tamogatas-kisfaludy-atm-tolna-falu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72dfe7a0-f5d1-4339-a4d9-a2997fae4718.jpg","index":0,"item":"67d8c4c6-71a3-44c4-8cb5-1865d909cccb","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_kormany-kiskocsma-program-tamogatas-kisfaludy-atm-tolna-falu","timestamp":"2025. április. 25. 17:28","title":"Tovább bővíti a kiskocsma-programot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74347971-e107-4e80-9992-60a50f5112a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő nyáron koncertezik a fővárosban. Az igényeit illetően az is kiderült, hogy mivel épp tisztító-gyógyító kúrát tart, kifejezetten csak gyümölcs- és zöldségalapú folyadékokat iszik majd.","shortLead":"Az énekesnő nyáron koncertezik a fővárosban. Az igényeit illetően az is kiderült, hogy mivel épp tisztító-gyógyító...","id":"20250425_Jennifer-Lopez-JLo-Budapest-koncert-Michelin-csillag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74347971-e107-4e80-9992-60a50f5112a4.jpg","index":0,"item":"1b74fbe3-2b09-4fda-baa4-0fda4a0f154a","keywords":null,"link":"/elet/20250425_Jennifer-Lopez-JLo-Budapest-koncert-Michelin-csillag","timestamp":"2025. április. 25. 08:39","title":"Jennifer Lopez Michelin-csillagos színvonalat vár el a budapesti látogatásakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóságok hamar a helyszínre érkeztek, elkapták és gyorsított eljárással bíróság elé állították a férfit. ","shortLead":"A hatóságok hamar a helyszínre érkeztek, elkapták és gyorsított eljárással bíróság elé állították a férfit. ","id":"20250425_bomba-fenyegetes-granat-nagykanizsa-husvethetfo-segelyhivo-bejelentes-bunugy-buncselekmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6.jpg","index":0,"item":"f379265e-4cb1-4453-9a44-18572e4439c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_bomba-fenyegetes-granat-nagykanizsa-husvethetfo-segelyhivo-bejelentes-bunugy-buncselekmeny","timestamp":"2025. április. 25. 14:02","title":"Zavarta a nagykanizsai férfit a húsvéthétfőn tartott zenés mulatság, bombákkal és gránátokkal fenyegetőzve hívta fel a rendőröket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1a1002-cd48-4152-a90c-6fe8620b3c4f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az ország középső és észak-keleti részén kell komoly viharokkal számolni.","shortLead":"Az ország középső és észak-keleti részén kell komoly viharokkal számolni.","id":"20250425_vihar-zivatar-felhoszakadas-veszely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f1a1002-cd48-4152-a90c-6fe8620b3c4f.jpg","index":0,"item":"f367a8e7-a08a-4713-a719-edf2474fd916","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_vihar-zivatar-felhoszakadas-veszely","timestamp":"2025. április. 25. 05:29","title":"Viharos lehet a péntek: zivatar és felhőszakadás veszélye miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]