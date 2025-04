Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a77c4171-dab9-4d8f-8030-5309f9a0e323","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A modern katolicizmus megreformálásának programjával lépett színre Ferenc pápa, aki azonban megválaszolatlan kérdéseket és megosztottságot hagyott maga után. Nyitottságával és szeretetével az egyház új arcát mutatta meg, de még nem tudni, az utódja milyen utat választ.","shortLead":"A modern katolicizmus megreformálásának programjával lépett színre Ferenc pápa, aki azonban megválaszolatlan kérdéseket...","id":"20250426_meghalt-ferenc-papa-ellentmondasos-orokseg-tabudontogetes-az-irgalom-hirdetoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a77c4171-dab9-4d8f-8030-5309f9a0e323.jpg","index":0,"item":"32010e97-6e54-4962-9359-cad3317648c1","keywords":null,"link":"/360/20250426_meghalt-ferenc-papa-ellentmondasos-orokseg-tabudontogetes-az-irgalom-hirdetoje","timestamp":"2025. április. 26. 07:00","title":"Irgalmat hirdetett és reformokat hajtott végre, de nem tudta átlépni az árnyékát Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c17d830-ab6d-4d4d-8d6d-49ae1480f01a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök legidősebb fia viccesnek találta, hogy Magyarországot 1 millió euróra bünteti az Európai Unió naponta, amiért nem fogadja be a menekülteket, de szerinte ez a világ legnagyobb üzlete.","shortLead":"Az amerikai elnök legidősebb fia viccesnek találta, hogy Magyarországot 1 millió euróra bünteti az Európai Unió...","id":"20250426_donald-trump-jr-magyarorszag-gazdasag-europai-unio-vamhaboru-buntetes-kina-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c17d830-ab6d-4d4d-8d6d-49ae1480f01a.jpg","index":0,"item":"ea025682-cc6e-4265-9074-8b3693a2c88d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250426_donald-trump-jr-magyarorszag-gazdasag-europai-unio-vamhaboru-buntetes-kina-orban-viktor","timestamp":"2025. április. 26. 17:47","title":"Donald Trump Jr.: Magyarország olyan, mint a mennyország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tisza Párt elnökének exfelesége, Varga Judit egyelőre nem szólalt meg az esemény kapcsán. ","shortLead":"A Tisza Párt elnökének exfelesége, Varga Judit egyelőre nem szólalt meg az esemény kapcsán. ","id":"20250425_magyar-peter-tisza-part-varga-judit-igazsagugyi-miniszter-exfeleseg-fidesz-hangfelvetel-csalad-karrier","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4.jpg","index":0,"item":"0afb6948-2813-49da-a6a7-132992e1b901","keywords":null,"link":"/elet/20250425_magyar-peter-tisza-part-varga-judit-igazsagugyi-miniszter-exfeleseg-fidesz-hangfelvetel-csalad-karrier","timestamp":"2025. április. 25. 20:11","title":"Magyar Péter is a résztvevők között szerepel egy olyan pódiumbeszélgetésen, ahol a feleségüket támogató családapákról lesz szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516fa1c1-a1e2-4897-8331-fc0d8ec85e01","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"16 millió éves, borostyánba zárt ősi rovart találtak a Dominikai Köztársaságban – a tudósok úgy vélik, egy, a karibi térségből származó hangyafaj első felfedezett fosszíliája lehet.","shortLead":"16 millió éves, borostyánba zárt ősi rovart találtak a Dominikai Köztársaságban – a tudósok úgy vélik, egy, a karibi...","id":"20250427_basiceros-enana-hangyafaj-felfedezes-borostyan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/516fa1c1-a1e2-4897-8331-fc0d8ec85e01.jpg","index":0,"item":"c8feb829-f421-420e-8a83-2f2ddacdd2fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250427_basiceros-enana-hangyafaj-felfedezes-borostyan","timestamp":"2025. április. 27. 08:03","title":"„Mintha gyémántot találtunk volna” – 16 millió éves borostyánra bukkantak a tudósok, ez volt benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace4b0f0-49cd-4070-b35b-d0f52593bb75","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"Az NFL Draft egyik legnagyobb sztárjára, Shedeur Sandersre sokáig nem csapott le senki, de Donald Trump legalább körbehízelegte.","shortLead":"Az NFL Draft egyik legnagyobb sztárjára, Shedeur Sandersre sokáig nem csapott le senki, de Donald Trump legalább...","id":"20250426_nfl-draft-shedeur-sanders-atveres-donald-trump-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ace4b0f0-49cd-4070-b35b-d0f52593bb75.jpg","index":0,"item":"b1eaaa49-897c-4206-b23f-0d6df419e789","keywords":null,"link":"/sport/20250426_nfl-draft-shedeur-sanders-atveres-donald-trump-video","timestamp":"2025. április. 26. 20:00","title":"Csúnya átverés áldozata lett az amerikai sportoló, majd Donald Trump lehülyézett mindenkit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16568ca-3dad-481e-96a8-9647b678ddd9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hogyan tudnék élni nélküled? adaptációját a tervek szerint jövőre, Valentin-napon mutatják be a Szente Vajk vezette intézményben.","shortLead":"A Hogyan tudnék élni nélküled? adaptációját a tervek szerint jövőre, Valentin-napon mutatják be a Szente Vajk vezette...","id":"20250425_Hogyan-tudnek-elni-nelkuled-Demjen-film-musical-Erkel-Szinhaz-Ember-Mark-Szente-Vajk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e16568ca-3dad-481e-96a8-9647b678ddd9.jpg","index":0,"item":"17e1000d-2223-4609-a8aa-6db4420470a8","keywords":null,"link":"/elet/20250425_Hogyan-tudnek-elni-nelkuled-Demjen-film-musical-Erkel-Szinhaz-Ember-Mark-Szente-Vajk","timestamp":"2025. április. 25. 11:27","title":"Musical készül a Demjén-filmből az Erkel Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43fc78c9-aa1b-416c-a4af-7147d5a3b343","c_author":"GyéZsé","category":"360","description":"Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és felfedezünk, megyünk az emlékeink után, rábízzuk magunkat a véletlenre, vagy éppen nagyon is tudatosan keresünk valami újat. Aztán elmeséljük, mondjuk a magunkét. A vendégét – mert mi vagyunk a mindenkori vendég. Felbukkanásunk bárhol várható. Most éppen egy indonéz étteremben Budán. ","shortLead":"Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és...","id":"20250425_Hasbeszelo-Bartok-Bela-ut-Plataran-indonez-etterem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43fc78c9-aa1b-416c-a4af-7147d5a3b343.jpg","index":0,"item":"a1a68497-b3ea-4140-aa24-6a3f04424360","keywords":null,"link":"/360/20250425_Hasbeszelo-Bartok-Bela-ut-Plataran-indonez-etterem","timestamp":"2025. április. 25. 19:30","title":"Hasbeszélőt a húsvéti lakomák után elvarázsolta az indonéz konyha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a217b4-225b-465a-bac2-e4b62ee85d15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"„Az incidens jellege arra utal, hogy Oroszország teszteli légvédelmi rendszereink felkészültségét” – állítja a lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága.","shortLead":"„Az incidens jellege arra utal, hogy Oroszország teszteli légvédelmi rendszereink felkészültségét” – állítja a lengyel...","id":"20250426_Egy-orosz-katonai-helikopter-megsertette-Lengyelorszag-legteret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20a217b4-225b-465a-bac2-e4b62ee85d15.jpg","index":0,"item":"8ef8ffed-fbcd-4c28-99ed-0cf546b892a6","keywords":null,"link":"/vilag/20250426_Egy-orosz-katonai-helikopter-megsertette-Lengyelorszag-legteret","timestamp":"2025. április. 26. 18:36","title":"Egy orosz katonai helikopter megsértette Lengyelország légterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]