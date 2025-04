Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelek szerint komolyan mérlegeli egy saját közösségi oldal indítását a ChatGPT fejlesztője, már egy belső prototípus is elkészülhetett belőle.","shortLead":"A jelek szerint komolyan mérlegeli egy saját közösségi oldal indítását a ChatGPT fejlesztője, már egy belső prototípus...","id":"20250416_openai-sajat-kozossegi-oldal-inditasa-fejlesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee.jpg","index":0,"item":"822ab603-223b-49dd-a21a-35a1931baa09","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_openai-sajat-kozossegi-oldal-inditasa-fejlesztes","timestamp":"2025. április. 16. 12:33","title":"Saját közösségi oldalt indíthat az OpenAI, Elon Musknak is odaszúrna vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5a7c7c-811c-4649-b60b-fd8128048c11","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"“A kosz és a penész a teljes főépületet kezdi belepni” – írta Magyar aa Facebookon. Az államtitkár kommentben reagált. ","shortLead":"“A kosz és a penész a teljes főépületet kezdi belepni” – írta Magyar aa Facebookon. Az államtitkár...","id":"20250416_Magyar-Peter-ujra-elment-a-korhazba-amit-az-egeszsegugyi-allamtitkar-szerint-a-Tisza-miatt-nem-tudnak-felujitani","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf5a7c7c-811c-4649-b60b-fd8128048c11.jpg","index":0,"item":"18f37139-841c-4db8-bdf2-2fcff69b5ac8","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Magyar-Peter-ujra-elment-a-korhazba-amit-az-egeszsegugyi-allamtitkar-szerint-a-Tisza-miatt-nem-tudnak-felujitani","timestamp":"2025. április. 16. 20:43","title":"Magyar Péter újra elment a kórházba, amit az egészségügyi államtitkár szerint a Tisza miatt nem tudnak felújítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A hazai részvénypiac fialt a legjobban.","shortLead":"A hazai részvénypiac fialt a legjobban.","id":"20250417_Kivalo-evuk-volt-tavaly-a-befektetesi-alapoknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544.jpg","index":0,"item":"e60ee944-9cd4-4d76-aa16-2f555af3af45","keywords":null,"link":"/kkv/20250417_Kivalo-evuk-volt-tavaly-a-befektetesi-alapoknak","timestamp":"2025. április. 17. 13:05","title":"Kiváló évük volt tavaly a befektetési alapoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6c512d4-75ca-48bc-811a-99330bca5070","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik beteg kritikus állapotban van, míg öten súlyos sérüléseket szenvedtek.","shortLead":"Az egyik beteg kritikus állapotban van, míg öten súlyos sérüléseket szenvedtek.","id":"20250417_Lovoldozes-Florida-egyetem-korhazba-szallitottak-sebesult-serul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6c512d4-75ca-48bc-811a-99330bca5070.jpg","index":0,"item":"064a5ce5-5394-4994-becc-fd7da7baabab","keywords":null,"link":"/vilag/20250417_Lovoldozes-Florida-egyetem-korhazba-szallitottak-sebesult-serul","timestamp":"2025. április. 17. 20:17","title":"Lövöldözés volt egy floridai egyetemen, egy ember meghalt és legalább hatan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84ef544-0838-45ed-889f-bf5c009a7607","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csatorna munkatársa kellemetlen helyzetbe került.","shortLead":"A csatorna munkatársa kellemetlen helyzetbe került.","id":"20250416_Le-kellett-allitani-a-Hir-Tv-elo-kozvetiteset-hadhazyiek-tuntetesen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e84ef544-0838-45ed-889f-bf5c009a7607.jpg","index":0,"item":"8f222b90-7315-41df-9ff7-64c08de79ecc","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Le-kellett-allitani-a-Hir-Tv-elo-kozvetiteset-hadhazyiek-tuntetesen","timestamp":"2025. április. 16. 11:50","title":"„Hazudik a tévé!” – kiabálták a Hír Tv élő adásában a tüntetők, majd a csatorna leállította a közvetítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95823a4-7464-4ef4-bc09-2b90ba06612a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A bíróság megállapította, hogy a férfi mentális zavarban szenved.","shortLead":"A bíróság megállapította, hogy a férfi mentális zavarban szenved.","id":"20250416_birosag-felmentes-koros-elmeallapot-tek-legpisztoly-lovoldozes-terezvaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d95823a4-7464-4ef4-bc09-2b90ba06612a.jpg","index":0,"item":"a834b47f-6a7c-480d-9dbd-49f9c6436e41","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_birosag-felmentes-koros-elmeallapot-tek-legpisztoly-lovoldozes-terezvaros","timestamp":"2025. április. 16. 11:12","title":"Kényszergyógykezelésre küldték a TEK-esekre légpisztollyal lövöldöző, majd a rátörő rendőröket feljelentő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977d8ee8-eb3e-4b3c-b09d-222e600f85ca","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Serhou Guirassy mesterhármast szerzett a Dortmundban, de ez is kevés volt a továbbjutáshoz.","shortLead":"Serhou Guirassy mesterhármast szerzett a Dortmundban, de ez is kevés volt a továbbjutáshoz.","id":"20250415_bajnokok-ligaja-borussia-dortmund-fc-barcelona-paris-saint-germain-aston-villa-osszefoglalo-negyeddonto-visszavago-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/977d8ee8-eb3e-4b3c-b09d-222e600f85ca.jpg","index":0,"item":"f915eb87-c5c9-4cd7-923c-cd021498b9eb","keywords":null,"link":"/sport/20250415_bajnokok-ligaja-borussia-dortmund-fc-barcelona-paris-saint-germain-aston-villa-osszefoglalo-negyeddonto-visszavago-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 23:00","title":"A Barca és a PSG is közel állt hozzá, hogy elszórakozza többgólos előnyét, de a csoda elmaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a490a90a-d688-4de9-9982-3f1da1a2bab7","c_author":"Fetter Dóra - Szentirmai Áron - Tornyos Kata ","category":"elet","description":"A HVG három, eltérő edzettségi szinten lévő újságírója néhány héttel ezelőtt úgy döntött, hogy futni megy, és különböző távokon benevez a Telekom Vivicittára. Felkészültek, majd hétvégén teljesítették is az általuk vállalt távot, teljesítményüket, fizikális állapotukat pedig a Telekom Egészség szolgáltatása segített kielemezni.","shortLead":"A HVG három, eltérő edzettségi szinten lévő újságírója néhány héttel ezelőtt úgy döntött, hogy futni megy, és különböző...","id":"20250417_telekom-vivicitta-futas-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a490a90a-d688-4de9-9982-3f1da1a2bab7.jpg","index":0,"item":"a9ddecc1-7669-4966-acb0-93c9904c3557","keywords":null,"link":"/elet/20250417_telekom-vivicitta-futas-beszamolo","timestamp":"2025. április. 17. 11:00","title":"Felfedeztük Budapest rejtett gyöngyszemeit, aztán lekopiztuk Szoboszlait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]