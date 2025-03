Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"24638842-be9e-4e59-a316-9cd10f381108","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egymillió angol fontra rúgó adósságukat váltotta ki, hogy az uzsora ellen harcoljon.","shortLead":"Egymillió angol fontra rúgó adósságukat váltotta ki, hogy az uzsora ellen harcoljon.","id":"20250311_michael-sheen-adossag-hitelcsapda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24638842-be9e-4e59-a316-9cd10f381108.jpg","index":0,"item":"ea74bb87-82ec-44de-83a9-05646c8b6672","keywords":null,"link":"/kultura/20250311_michael-sheen-adossag-hitelcsapda","timestamp":"2025. március. 11. 11:34","title":"A saját pénzéből fizette ki a szomszédai tartozását Michael Sheen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A korábban republikánus héjaként ismert Kagan Trump első elnöksége idején hagyta ott a pártot, az USA-t most lator hatalomnak tartja. Gideon Rachman, a Financial Times elemzője úgy értékeli, hogy Trump ismét naggyá teszi Európát, mert lökést ad a kontinens egységének. Max Boot elemző soha nem volt döbbenetes fordulatot lát az amerikai külpolitikában. Oliver Meiler, a Süddeutsche Zeitung szemleírója szerint Macron francia elnök a legfőbb vezetőnek tűnhet Európában, de ez a szerepe nem igazán megalapozott. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"A korábban republikánus héjaként ismert Kagan Trump első elnöksége idején hagyta ott a pártot, az USA-t most lator...","id":"20250311_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"d8115cf7-a948-445b-bd5f-12df8638e7d4","keywords":null,"link":"/360/20250311_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 11. 11:01","title":"Robert Kagan amerikai történész: Az USA átállt a gonoszok oldalára, Németország lehet a szabad világ vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ebdf416-fab7-4cb3-803a-d3957bfb73ff","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A norvég csapat edzőjét és felszerelés-menedzserét már korábban eltiltották a munkavégzéstől, mert szabálytalanul alakították át a versenyzők ruháit. ","shortLead":"A norvég csapat edzőjét és felszerelés-menedzserét már korábban eltiltották a munkavégzéstől, mert szabálytalanul...","id":"20250312_siugras-botrany-ruha-varras-norveg-valogatott-felfuggesztes-forfang-lindvik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ebdf416-fab7-4cb3-803a-d3957bfb73ff.jpg","index":0,"item":"8f98a2ba-c06d-4fd9-aabb-c51fccae904c","keywords":null,"link":"/sport/20250312_siugras-botrany-ruha-varras-norveg-valogatott-felfuggesztes-forfang-lindvik","timestamp":"2025. március. 12. 19:22","title":"Dagad a botrány a síugróknál: felfüggesztették két olimpiai bajnok versenyzési jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az új autók hatvan százaléka céges az Unióban, nagy változást hozna a lépés a piacon.","shortLead":"Az új autók hatvan százaléka céges az Unióban, nagy változást hozna a lépés a piacon.","id":"20250311_Szigoritana-az-EU-es-csak-villanyautok-kaphatnanak-cegesautokent-kedvezmenyeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460.jpg","index":0,"item":"9248b977-4279-42cd-a314-7a4c4f467d26","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_Szigoritana-az-EU-es-csak-villanyautok-kaphatnanak-cegesautokent-kedvezmenyeket","timestamp":"2025. március. 11. 08:29","title":"Szigorítana az EU, és csak villanyautók kaphatnának cégautós kedvezményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48506c9d-4046-4983-a41e-034b6f1a449c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jelentős kimaradások vannak hétfő délután óta az X közösségi szolgáltatásban. A tulajdonos Elon Musk szerint kibertámadás áll a háttérben.","shortLead":"Jelentős kimaradások vannak hétfő délután óta az X közösségi szolgáltatásban. A tulajdonos Elon Musk szerint...","id":"20250311_x-twitter-kibertamadas-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48506c9d-4046-4983-a41e-034b6f1a449c.jpg","index":0,"item":"bfa97974-d5e6-4db6-b96d-640bf6d13d3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_x-twitter-kibertamadas-elon-musk","timestamp":"2025. március. 11. 00:07","title":"Elon Musk: Erőből megtámadták az X-et, és megeshet, hogy egy kormány megrendelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83aa74c8-d9e0-4646-9c63-6d92ce2c4bc9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A The Age of Disclosure című, készítői által dokumentumfilmként hivatkozott alkotás szerint a világ nemzetei azon versengenek, hogy visszafejtsék az idegen intelligencia technológiáját, ezt azonban igyekeznek titokban tartani.","shortLead":"A The Age of Disclosure című, készítői által dokumentumfilmként hivatkozott alkotás szerint a világ nemzetei azon...","id":"20250311_foldonkivuli-intelligencia-idegen-technologia-leleplezes-dokumentumfilm-the-age-of-disclosure","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83aa74c8-d9e0-4646-9c63-6d92ce2c4bc9.jpg","index":0,"item":"774c9198-f56c-4a58-9dad-dfa071a274be","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_foldonkivuli-intelligencia-idegen-technologia-leleplezes-dokumentumfilm-the-age-of-disclosure","timestamp":"2025. március. 11. 19:33","title":"Titkos amerikai háborúról szóló film állítja: léteznek földönkívüliek, és fejlett a technológiájuk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c0b876a-f04a-4244-978a-b156f8f496a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország 1,2 millió euró támogatást kapott a projektre.","shortLead":"Magyarország 1,2 millió euró támogatást kapott a projektre.","id":"20250311_asz-neak-hibas-szoftver","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c0b876a-f04a-4244-978a-b156f8f496a2.jpg","index":0,"item":"8dd4cb33-2804-465f-bcd8-a57df408498b","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_asz-neak-hibas-szoftver","timestamp":"2025. március. 11. 12:56","title":"A számvevőszék elővette a NEAK-ot, mert hibás szoftverekre kötött szerződést újra és újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb51aa0d-6ebe-40c1-be77-389f39a0465b","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"Öt gyerek kórházba került kiszáradás miatt, de már kiengedték őket. ","shortLead":"Öt gyerek kórházba került kiszáradás miatt, de már kiengedték őket. ","id":"20250312_Tobb-mint-600-an-lettek-rosszul-Nagykoroson-folyik-a-vizsgalat-hogy-mi-okozta-a-megbetegedeseket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb51aa0d-6ebe-40c1-be77-389f39a0465b.jpg","index":0,"item":"59b6d4aa-82ad-49c4-92aa-3c6c57077f90","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_Tobb-mint-600-an-lettek-rosszul-Nagykoroson-folyik-a-vizsgalat-hogy-mi-okozta-a-megbetegedeseket","timestamp":"2025. március. 12. 07:59","title":"Több mint 600-an lettek rosszul Nagykőrösön, folyik a vizsgálat, hogy mi okozta a megbetegedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]