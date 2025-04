Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5e6c85e5-e875-4893-8010-55bf7bfa4f11","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kétmilliárd forintot szánnak azokra az állattartó telepekre, ahol nem tartanak állatot három évig.","shortLead":"Kétmilliárd forintot szánnak azokra az állattartó telepekre, ahol nem tartanak állatot három évig.","id":"20250428_allami-tamogatas-viziszarnyas-tartok-telep-madarinfluenza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e6c85e5-e875-4893-8010-55bf7bfa4f11.jpg","index":0,"item":"ecf7e9f3-50f6-4c64-b17b-7faff7f24db4","keywords":null,"link":"/kkv/20250428_allami-tamogatas-viziszarnyas-tartok-telep-madarinfluenza","timestamp":"2025. április. 28. 16:24","title":"Állami támogatást kínál a kormány a víziszárnyastartóknak, ha bezárják a telepüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"921f5d5a-e42b-401a-b080-96494e9e53ba","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ellenzék ellen indított petícióra erősítene rá a Nemzeti Ellenállás Mozgalom.","shortLead":"Az ellenzék ellen indított petícióra erősítene rá a Nemzeti Ellenállás Mozgalom.","id":"20250428_mem-plakatkampany-magyar-peter-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/921f5d5a-e42b-401a-b080-96494e9e53ba.jpg","index":0,"item":"4c7b22d4-c9ec-4bbb-a2c8-e69765795347","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_mem-plakatkampany-magyar-peter-tisza-part","timestamp":"2025. április. 28. 17:59","title":"Mém- és plakátkampányt indítanak Magyar Péter ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a4aa11f-096b-4859-a354-6347cbc378d1","c_author":"Dobszay János, Imre Réka ","category":"360","description":"Annyi templom felújítását jelentették be kormánytagok 2010 óta, hogy ennek alapján már nem is volna szükségük a kistelepüléseknek a minap bejelentett új pályázatra. Miközben a templom ma is a falvak egyik büszkesége, a hitélet szempontjából egyre kisebb a szerepe. ","shortLead":"Annyi templom felújítását jelentették be kormánytagok 2010 óta, hogy ennek alapján már nem is volna szükségük...","id":"20250428_hvg-templomfelujitasok-visszaszorulo-hitelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a4aa11f-096b-4859-a354-6347cbc378d1.jpg","index":0,"item":"6a421486-9295-415f-a0ce-eaa2b264a5e1","keywords":null,"link":"/360/20250428_hvg-templomfelujitasok-visszaszorulo-hitelet","timestamp":"2025. április. 28. 09:55","title":"A „keresztény gyökerű” Orbán-kormány idején csökkent igazán a vallásukat gyakorlók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613d7d98-4219-4dd4-bda9-86c1d2ead82a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ülésen 19 előterjesztés vitáját folytatják le.","shortLead":"Az ülésen 19 előterjesztés vitáját folytatják le.","id":"20250428_A-Kover-Laszlo-altal-kiszabott-buntetesekrol-is-szavaz-a-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/613d7d98-4219-4dd4-bda9-86c1d2ead82a.jpg","index":0,"item":"61bb4ee3-b5e4-445e-81ce-7431e076d1c5","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_A-Kover-Laszlo-altal-kiszabott-buntetesekrol-is-szavaz-a-parlament","timestamp":"2025. április. 28. 08:25","title":"A Kövér László által kiszabott büntetésekről szavaz a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36918361-4cc6-4c5d-b2d1-62107d4362b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő újabb videóban üzent a rosszakaróinak.","shortLead":"Az énekesnő újabb videóban üzent a rosszakaróinak.","id":"20250428_Toth-Gabi-Volt-egy-otoras-eletmento-mutetem-tulelem-ha-nem-kedvelsz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36918361-4cc6-4c5d-b2d1-62107d4362b7.jpg","index":0,"item":"cabacc74-3504-47cd-b3af-7e9957434a65","keywords":null,"link":"/elet/20250428_Toth-Gabi-Volt-egy-otoras-eletmento-mutetem-tulelem-ha-nem-kedvelsz","timestamp":"2025. április. 28. 08:22","title":"Tóth Gabi: Volt egy ötórás életmentő műtétem, túlélem, ha nem kedvelsz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf65f22-f5bf-4182-9366-9c4889e23cb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi többször is bejelentést tett a segélyhívó vonalakon, hogy kezdjenek valamit a hajléktalan nővel, azonban nem volt elégedett a hatósági fellépéssel, így végül azért öntötte le a nőt, hogy távozásra bírja.","shortLead":"A férfi többször is bejelentést tett a segélyhívó vonalakon, hogy kezdjenek valamit a hajléktalan nővel, azonban nem...","id":"20250428_Negy-evet-kapott-a-ferfi-aki-vizzel-ontott-le-egy-hajlektalant-aki-ezutan-eletet-vesztette","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faf65f22-f5bf-4182-9366-9c4889e23cb6.jpg","index":0,"item":"9998ace0-8497-4c43-b1e1-b367013d8c16","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_Negy-evet-kapott-a-ferfi-aki-vizzel-ontott-le-egy-hajlektalant-aki-ezutan-eletet-vesztette","timestamp":"2025. április. 28. 10:30","title":"Négy évet kapott a férfi, aki télen vízzel öntött le egy hajléktalant, aki ezután életét vesztette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1835ba73-f2ea-40e3-aac4-7e048ce0c0a7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kiújult az ellentét a két ország közt.","shortLead":"Kiújult az ellentét a két ország közt.","id":"20250428_india-pakisztan-kasmir-hatarvillongas-lovoldozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1835ba73-f2ea-40e3-aac4-7e048ce0c0a7.jpg","index":0,"item":"4b31dd50-4222-4fd4-9000-db4a57c19a84","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_india-pakisztan-kasmir-hatarvillongas-lovoldozes","timestamp":"2025. április. 28. 15:16","title":"Újabb határvillongás volt India és Pakisztán között a kasmíri terrortámadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"819d3cde-e82e-42c6-82e0-b7147461adc5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Színház igazgatója nem volt hajlandó felhívni Kulkát, amikor a Nemzet Színészévé választották. Évtizedes szokást szakított meg. ","shortLead":"A Nemzeti Színház igazgatója nem volt hajlandó felhívni Kulkát, amikor a Nemzet Színészévé választották. Évtizedes...","id":"20250429_Vidnyanszky-bocsanatot-kert-Kulkatol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/819d3cde-e82e-42c6-82e0-b7147461adc5.jpg","index":0,"item":"8dac7c15-74cb-4896-a0fa-3c20f66b296a","keywords":null,"link":"/kultura/20250429_Vidnyanszky-bocsanatot-kert-Kulkatol","timestamp":"2025. április. 29. 08:29","title":"Vidnyánszky bocsánatot kért Kulkától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]